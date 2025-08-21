La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario

Da quando è iniziata l’edizione 2025 de La Ruota della Fortuna, diversi lettori ci hanno scritto per chiederci informazioni sulla sigla cantata da Samira Lui. La curiosità è tanta perché dietro questa scelta si nasconde in realtà una delle migliori cantautrici italiane degli ultimi anni: Margherita Vicario.

La nuova edizione della Ruota della Fortuna

Per chi non lo sapesse, da alcune settimane è tornata in onda con grande successo una versione completamente rinnovata de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti. Il programma, collocato in autunno nello slot preserale di Canale 5, avrà il compito di fronteggiare Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.

Tra le novità di questa edizione, oltre alla presenza di Samira Lui come valletta e show girl, c’è anche una band live guidata dalla voce di Nicla Ozenda, giovane cantante ligure con formazione al Conservatorio, scelta come voce della band del programma.

Ma torniamo alla sigla interpretata da Samira Lui in apertura allo show di Canale 5.

La sigla de la ruota de la fortuna è un brano du Margherita Vicario

Samira Lui, classe 1998, è nata a Udine da padre senegalese e madre italiana. Dopo aver partecipato a Miss Italia, è stata concorrente del Grande Fratello e di Tale e Quale Show. Oggi è uno dei volti principali de La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti.

La nuova sigla, che a prima vista può sembrare solo un jingle televisivo, arriva in realtà da un brano già edito: Canzoncina di Margherita Vicario. L’artista romana, tra le cantautrici più originali e versatili della scena italiana (oltre che attrice e regista), ha trasformato un testo di forte attualità in una melodia che ricorda volutamente le sigle tv degli anni ’90, come quelle dello storico Passaparola di Scotti.

Il brano, dietro il suo ritmo leggero, parla in realtà del collasso ambientale e di un pianeta al limite. Nella scrittura di Vicario convivono ironia e denuncia, con un ritornello accattivante (“Uh lalala…”) che ben si presta a diventare sigla, e strofe che raccontano un futuro catastrofico: “Ci avete mai pensato che nel 2100 / saran finiti i pesci, sarà sciolto il cemento”.

Il testo usato nella sigla televisiva

Uh la la la chissà se il senso della vita è tutto qua

Uh la la la c’è chi lo trova e poi alla fine fa ieieieie ieieieie

Uh la la la chi sa di noi su questa terra che sarà

Uh la la la c’è chi alla fine poi lo scopre e fa

Uh la la la c’è chi alla fine poi lo scopre e fa

Il testo integrale di Canzoncina di Margherita Vicario

Ci avete mai pensato

Che nel 2100

Saran finiti i pesci

Sarà sciolto il cemento

Vivremo nelle grotte

E sarà un nuovo inizio

Sarà bellissimo

Affacciarsi giù dal precipizio

Non ci saran più fiumi

Ma fiumi di persone

Che chiederanno aiuto

Alla televisione

Qualcuno già si vede

A piedi nella neve

Ma nel frattempo

Qui va tutto bene

Il pittore dipinge

La modella che piange

Il postino che posta

Foto delle vacanze

Nel biscotto un messaggio

Sulla spiaggia un massaggio

È che dovrei stare a dieta

Ma canto

Uh lalalala

Chissà se il senso della vita è tutto qua

Uh lalalala

C’è chi alla fine poi lo trova e fa: ieieieie

Uh lalalala

Chissà di noi su questa terra che sarà

Uh lalalala

C’è chi alla fine poi lo scopre e fa

Ci avete mai pensato

Che nel 3100

Non soffriremo il caldo

Tirerà un gran bel vento

Si sarà spento il sole

Certo avremo un po’ sete

Non ci sarà più da mangiare

Quindi addio alle diete

E si farà l’amore

Anche con le farfalle

E niente matrimoni

E quindi niente sberle

E gli ultimi bambini

Sopravvissuti

Dentro le grotte

A disegnar sui muri

Ci sarà sempre qualcuno

Che aspetta i soldi

Chi ha problemi più grandi

Tipo che non c’ha i denti

Ma un bicchiere di vino

E accenna un sorriso

Anche senza incisivo

Uh lalalala

Chissà se il senso della vita è tutto qua

Uh lalalala

C’è chi alla fine poi lo trova e fa: ieieieie

Uh lalalala

Chissà chi vive senza amore come fa

Uh lalalala

C’è chi alla fine poi lo scopre e fa

Li sento i tamburi

Insieme ai violini

Senti come ballano

Sotto agli ulivi

Senza le parole

Come si sta bene

Basta un coro che fa

Un coro che fa

Un coro che fa

Uh lalalala

Chissà se il senso della vita è tutto qua

Uh lalalala

C’è chi alla fine poi lo trova e fa: ieieieie

Uh lalalala

Chissà di noi su questa terra che sarà

Uh lalalala

C’è chi alla fine poi lo scopre e fa