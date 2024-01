Le migliori canzoni italiane del 2023 secondo il nostro critico musicale. “Tango” di Tananai è il pezzo dell’anno

Le migliori canzoni italiane del 2023 secondo il critico musicale di All Music Italia, Fabio Fiume.

Ed ecco l’ultimo sunto dell’anno appena terminato, prima che si aprano i nuovi giochi. E’ una sorta di “tiriamo le somme”.

Nel precedente articolo, quello sui “Top & Flop“, vi avevo raccontato che il direttore di All Music Italia, oltre a quel articolo mi aveva commissionato una top 20 annuale, ma da non guardare dal punto di vista solo critico, cosa che a volte porta brani ai primissimi posti che magari non sono per nulla conosciuti, ma di mixare il risultato anche con altri tipi di sguardi, cioè il piglio commerciale, la capacità di aver stupito in qualche modo, la longevità del pezzo, la produzione, e poi chiaramente anche la qualità.

Sembra facile? No, vi rispondo, assolutamente no!

Sono tre giorni che mi arrovello per stilare una classifica: “leva questo, metti quello, no ma quello non lo posso levare, ah se metto quello devo per forza mettere anche quell’altro“… Insomma non ne venivo a capo! Ma alla fine la soluzione l’ho trovata: 4 top 5 diverse per categoria.

E poi come è giusto che sia, in fondo, una canzone UNA, che è la top dell’anno.

Ed allora ecco a voi cosa penso di questo 2023 dal punto delle canzoni. Cliccate in basso su continua per scoprile.