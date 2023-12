I Top e Flop della musica italiana del 2023 da Annalisa e Mengoni a Giorgia a Tommaso Paradiso

Top e Flop 2023 nella musica italiana. Articolo a cura di Fabio Fiume.

Ogni anno che finisce è da sempre sano portatore di somme tirate, di bilanci, di classifiche e questo nel mondo delle arti e dello sport in particolare assume sempre i connotati più disparati, le letture più diverse possibili.

Anche io, come ormai di consueto, sono incaricato dal direttore di produrre la mia classifica speciale in qualità di critico musicale di All Music Italia.

La richiesta però quest’anno è stata speciale perché si è scomposta in due: la prima riguarda la top 20 dell’anno, dove però lo sguardo sarà a 360° e non soltanto quello del critico che valuta, a sua impressione, la qualità dei brani proposti, ma anche la capacità d’impatto, di diventare comunque colonna sonora di un anno specifico.

E poi una seconda richiesta dove mi è stato proposto di formulare non una classifica ma, rispettando una sorta di format che più volte abbiamo utilizzato (e che già a volte è stato affidato a me), una serie di top e flop dell’anno.

E’ chiaro che stabilire un flop non è mai una cosa piacevole sia per l’artista che lo riceve ma, vi assicuro, nemmeno per il giornalista che lo consegna; si tratta pur sempre di un mondo in cui piano piano conosci tutti ed io in 17 anni di carriera ne ho conosciuti di artisti e quindi non è una cosa che faccio a cuor leggero.

Ma un lavoro assegnato, pur se antipatico, è un lavoro che non posso non svolgere e quindi, secondo i miei pensieri, chiaramente, ecco come ho valutato questo 2023 di musica italiana. Cliccate in basso su continua per scoprire i nostri Top e Flop 2023.