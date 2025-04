Nelle nomination della 70ª edizione dei David di Donatello brillano Giorgia e Margherita Vicario

Le Nomination dei Premi David di Donatello 2025, da Giorgia a Margherita Vicario.

Lunedì 7 aprile sono state annunciate le nomination per la 70ª edizione dei Premi David di Donatello, che si terranno il 7 maggio 2025 a Cinecittà, Roma. Tra le categorie musicali, spiccano nomi come Giorgia e Margherita Vicario, entrambe in lizza per i premi grazie alla loro musica coinvolgente e unica.

Giorgia, una delle voci più potenti della musica italiana reduce dal successo ottenuto a Sanremo 2025, è in gara con la canzone Diamanti, una ballata emozionante che ha colpito pubblico e critica, confermando ancora una volta il suo straordinario talento. La canzone è presente nella colonna sonora del film Diamanti, e la sua intensità emotiva la rende una delle favorite per la categoria “Miglior Canzone Originale“.

Nella stessa categoria in nomination anche Margherita Vicario con Aria!

La cantautrice e attrice, sta facendo parlare di sé il filme Gloria che la vede protagonista ma anche regista. In totale il film della Vicario ha conquistato ben 9 nomination ai Premi David di Donatello 2025:

Miglior esordio alla regia

Miglior sceneggiatura originale

Miglior canzone originale

Miglior compositore

Miglior suono

Miglior produttore

Miglior casting

Miglior acconciatura

Migliori costumi

Da notare anche la doppia nomination nelle categorie Miglior attrice protagonista per L’Arte della Gioia e in quella Miglior attrice non protagonista in Familia, per di Tecla Insolia. L’attrice è nota anche per il suo percorso musicale con una partecipazione tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nomination musicali di questa edizione.

David di donatello 2025 Le Nomination musicali

Categoria Miglior Compositore

Margherita Vicario – Gloria!

– IOSONOUNCANE – Berlinguer – La Grande Ambizione

– Thom Yorke – Confidenza

– Colapesce – Iddu

– Nicola Piovani – Il Treno dei Bambini

Categoria Migliore Canzone Originale

Diamanti – Musica di Giuliano Taviani e Carmelo Travia, testi di Giorgia Todrani, interpretata da Giorgia

– Musica di Giuliano Taviani e Carmelo Travia, testi di Giorgia Todrani, interpretata da Aria! – Musica e testi di Margherita Vicario, Davide Pavanello, Edwyn Clark Roberts, Andrea Bonomo e Gianluigi Fazio, interpretata da Margherita Vicario

– Musica e testi di Margherita Vicario, Davide Pavanello, Edwyn Clark Roberts, Andrea Bonomo e Gianluigi Fazio, interpretata da Atoms – Musica e testi di Valerio Vigliar, interpretata da Greta Zuccoli

– Musica e testi di Valerio Vigliar, interpretata da Greta Zuccoli La Malvagità – Musica, testi e interpretazione di Colapesce

– Musica, testi e interpretazione di Knife Edge – Musica, testi e interpretazione di Thom Yorke

Miglior Suono

Presa diretta Alessandro Palmerini , montaggio del suono Marc Bastien , creazione suoni Vincent Grégorio e mix Franco Piscopo – Berlinguer – La grande ambizione

, montaggio del suono , creazione suoni e mix – Presa diretta Emanuele Cicconi , montaggio del suono Alessandro Feletti , creazione suoni Alessandro Giacco e mix Marco Falloni – Campo di battaglia

, montaggio del suono , creazione suoni e mix – Presa diretta Xavier Lavorel , montaggio del suono Daniela Bassani , creazione suoni François Wolf e mix Maxence Ciekawy – Gloria!

, montaggio del suono , creazione suoni e mix – Presa diretta Emanuele Cecere , montaggio del suono Silvia Moraes , creazione suoni Mirko Perri e mix Michele Mazzucco – Parthenope

, montaggio del suono , creazione suoni e mix – Presa diretta Dana Farzanehpour, montaggio del suono Hervé Guyader, creazione suoni Hervé Guyader e mix Emmanuel De Boissieu – Vermiglio

