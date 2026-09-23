Francesca Michielin pubblica La mia ragazza venerdì 25 settembre 2026 per Columbia Records/Sony Music Italy. Il nuovo singolo arriva dopo Magia Bianca e lo Strega Comanda Summer Tour. Al centro della canzone c’è la storia di Katherina Hetzeldorfer, una donna processata nel Quattrocento per le sue relazioni con altre donne.

Tra pop-rock e alt-rock, La mia ragazza guarda alle sonorità degli anni Ottanta e si costruisce attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure.

La mia ragazza: il significato del brano

Il racconto parte da un immaginario queer, ma non si ferma a una sola storia. La vicenda di una ragazza diventa il punto di partenza per parlare di sorellanza: quello che accade a lei può riguardare, in modi diversi, anche le altre.

Il riferimento alla persecuzione delle donne richiama un’immagine già presente in Strega Comanda. In quel brano Michielin aveva trasformato la figura della strega in un simbolo di autodeterminazione; in La mia ragazza il punto di partenza è una vicenda storica precisa.

Chi era Katherina Hetzeldorfer

Katherina Hetzeldorfer fu processata a Spira, nell’attuale Germania, nel 1477 e condannata a morte per annegamento. Negli atti del processo studiati dallo storico Helmut Puff il reato non ha un nome preciso: l’indagine si concentra sulle sue relazioni con donne e sul ruolo maschile che le viene attribuito.

Circa dieci anni più tardi, nella stessa città, fu stampato il Malleus Maleficarum, trattato sulla stregoneria. È il contesto storico richiamato dal singolo, ma il processo a Hetzeldorfer non fu un’accusa di stregoneria.

Da novembre Michielin porterà la sua musica nei teatri italiani. Le date sono raccolte nel nostro articolo aggiornato sul tour.

Francesca Michielin, testo La mia ragazza

In arrivo il 25 settembre

Foto di Alessandro Porri