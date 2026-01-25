Francesca Michielin debutta come scrittrice di fumetti con una storia di Supergirl

Francesca Michielin entra nel mondo dei fumetti, precisamente nell’universo DC, quello di Batman, Superman, Flash, e lo fa firmando una storia originale di Supergirl all’interno dell’antologia Supergirl: The World, in uscita ad aprile 2026 negli Stati Uniti. Ai disegni c’è un altro nome italiano: Federica Croci.

Il volume fa parte di una linea che DC sta portando avanti da un po’: antologie “globali” in cui lo stesso personaggio viene raccontato da team creativi di Paesi diversi, ognuno con la propria sensibilità e il proprio immaginario. Qui la protagonista è Kara Zor-El e l’idea, più che “fare turismo”, è farla passare davvero attraverso atmosfere e sguardi differenti.

Francesca Michielin, una storia italiana di Supergirl

E così nel roster degli autori di Supergirl: The World compare Francesca Michielin, accreditata come sceneggiatrice della storia ambientata in Italia. Un incrocio interessante perché, nel format di queste antologie, conta meno “la continuity da enciclopedia” e molto di più la voce: tono, emozioni, dettagli, un modo diverso di far suonare il personaggio.

E se c’è un terreno su cui Supergirl funziona bene, è quello dell’identità: sentirsi fuori posto, cercare una direzione, trovare un centro anche quando il mondo intorno cambia. Temi che, in teoria, possono dialogare bene con una scrittura più intima e personale.

Per Francesca Michielin, da sempre nerd dichiarata, è un altro incrocio con l’immaginario supereroistico: nel 2014 il suo brano Amazing finì nella colonna sonora di Amazing Spider-Man 2.

Tornando al fumetto, a rendere il tutto più solido c’è Federica Croci alle matite. Un nome che sta girando sempre di più e che qui si ritrova a dare volto e ritmo a una Kara “italiana”, dentro un progetto che punta molto sull’identità locale anche sul piano visivo.

In attesa del film di Supergirl

Queste antologie arrivano spesso in momenti molto precisi: quando un personaggio sta per tornare al centro dell’attenzione anche fuori dal fumetto. Nel caso di Supergirl, il timing si incastra con l’ondata di interesse legata al nuovo film dedicato a Kara Zor-El, questo il vero nome della supereroina che sarà interpretata da Milly Alcock.

Al momento non sono noti dettagli sulla trama, sul taglio e sull’ambientazione della storia.