
Francesca Michielin debutta come scrittrice di fumetti con una storia di Supergirl

In attesa del film sulla supereroina, la cantautrice firma una storia speciale per DC Comics.

Supergirl The World, l’antologia DC con una storia italiana firmata da Francesca Michielin
Francesca Michielin entra nel mondo dei fumetti, precisamente nell’universo DC, quello di Batman, Superman, Flash, e lo fa firmando una storia originale di Supergirl all’interno dell’antologia Supergirl: The World, in uscita ad aprile 2026 negli Stati Uniti. Ai disegni c’è un altro nome italiano: Federica Croci.

Il volume fa parte di una linea che DC sta portando avanti da un po’: antologie “globali” in cui lo stesso personaggio viene raccontato da team creativi di Paesi diversi, ognuno con la propria sensibilità e il proprio immaginario. Qui la protagonista è Kara Zor-El e l’idea, più che “fare turismo”, è farla passare davvero attraverso atmosfere e sguardi differenti.

Francesca Michielin, una storia italiana di Supergirl

E così nel roster degli autori di Supergirl: The World compare Francesca Michielin, accreditata come sceneggiatrice della storia ambientata in Italia. Un incrocio interessante perché, nel format di queste antologie, conta meno “la continuity da enciclopedia” e molto di più la voce: tono, emozioni, dettagli, un modo diverso di far suonare il personaggio.

E se c’è un terreno su cui Supergirl funziona bene, è quello dell’identità: sentirsi fuori posto, cercare una direzione, trovare un centro anche quando il mondo intorno cambia. Temi che, in teoria, possono dialogare bene con una scrittura più intima e personale.

Per Francesca Michielin, da sempre nerd dichiarata, è un altro incrocio con l’immaginario supereroistico: nel 2014 il suo brano Amazing finì nella colonna sonora di Amazing Spider-Man 2.

Tornando al fumetto, a rendere il tutto più solido c’è Federica Croci alle matite. Un nome che sta girando sempre di più e che qui si ritrova a dare volto e ritmo a una Kara “italiana”, dentro un progetto che punta molto sull’identità locale anche sul piano visivo.

In attesa del film di Supergirl

Queste antologie arrivano spesso in momenti molto precisi: quando un personaggio sta per tornare al centro dell’attenzione anche fuori dal fumetto. Nel caso di Supergirl, il timing si incastra con l’ondata di interesse legata al nuovo film dedicato a Kara Zor-El, questo il vero nome della supereroina che sarà interpretata da Milly Alcock.

Al momento non sono noti dettagli sulla trama, sul taglio e sull’ambientazione della storia.

