È Francesca Michielin la voce dell’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Francesca Michielin, Di Campo in Campo: testo dell’inno della FITP.

È Francesca Michielin la voce dell’inno della FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, Di Campo in Campo, presentato dal vivo mercoledì 19 novembre in occasione del match di Coppa Davis Italia-Austria.

Prodotto da Dade e scritto dalla stessa Francesca Michielin, insieme a Enrico Giaretta, Maurizio D’Aniello e Marcello Murru, il brano è un’opera figlia di un processo di design “plurale“, qualcosa di nuovo e unico, nato per ispirare e risuonare con il pubblico.

Entrando un po’ più nel dettaglio, il concept del pezzo si ispira ad una frase iconica di Nelson Mandela – “Io non perdo mai. O vinco o imparo” – in cui la FITP si riconosce.

Ed ecco che, in poco più di due minuti, Di Campo in Campo ne racconta i valori fondanti, diventando a tutti gli effetti il primo passo verso la creazione di una sua identità sonora, che punti a valorizzarne l’unicità.

A guidare questo progetto è la società Inarea Identity Design, con la direzione artistica dei maestri Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello, che hanno dato vita a un viaggio attraverso i valori della sport e della vita, per raccontare come ogni campo sia una nuova sfida e un nuovo traguardo da conquistare, passo dopo passo, senza mai smettere di sognare.

FRANCESCA MICHIELIN, “DI CAMPO IN CAMPO”: IL TESTO

Qui, di seguito, riportiamo il testo originale dell’inno della FITP: Di Campo in Campo.

I campioni talvolta si sentono soli

ma ci sono partite dove si applaudono pure gli errori

lampi di buio che basta un attimo e ti trovi fuori

ma poi ti rialzi e diventano amici anche i dolori

si diventa campioni

solo imparando a perdere

perché è in quel momento

che si

comincia a vincere

e si solleva un grido

mentre l’italia canta

e si solleva un grido

che non si ferma mai

e si solleva un grido

tutta l’italia esulta

e si solleva un grido

che non ci basta mai

che non ci basta mai

di campo di campo

di gioco in gioco

si vince sempre

non si perde mai

di gioco in gioco

di campo in campo

di testa o croce

tu vincerai

di campo di campo

di gioco in gioco

si vince sempre

non si perde mai

di gioco in gioco

di campo in campo

di testa o croce

tu vincerai

certi rovesci

rimarranno per sempre

il futuro è il futuro ma

ora testa al presente

di campo in campo

di gioco in gioco

imparerai a crescere

ma non sei solo

in questo viaggio

perché

e si solleva un grido

mentre l’italia canta

e si solleva un grido

che non si ferma mai

e si solleva un grido

tutta l’italia esulta

e si solleva un grido

che non ci basta mai

che non ci basta mai

di campo di campo

di gioco in gioco

si vince sempre

non si perde mai

di gioco in gioco

di campo in campo

di testa o croce

tu vincerai

di campo di campo

di gioco in gioco

si vince sempre

non si perde mai

di gioco in gioco

di campo in campo

di testa o croce

tu vincerai