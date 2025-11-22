22 Novembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
22 Novembre 2025

È Francesca Michielin la voce dell’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Il brano è un'opera figlia di un processo di design "plurale", qualcosa di nuovo e unico, nato per ispirare e risuonare con il pubblico

News di Lorenza Ferraro
Francesca Michielin inno FITP "Di Campo in Campo"
Condividi su:

Francesca Michielin, Di Campo in Campo: testo dell’inno della FITP.

È Francesca Michielin la voce dell’inno della FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, Di Campo in Campo, presentato dal vivo mercoledì 19 novembre in occasione del match di Coppa Davis Italia-Austria.

Prodotto da Dade e scritto dalla stessa Francesca Michielin, insieme a Enrico Giaretta, Maurizio D’Aniello e Marcello Murru, il brano è un’opera figlia di un processo di design “plurale“, qualcosa di nuovo e unico, nato per ispirare e risuonare con il pubblico.

Entrando un po’ più nel dettaglio, il concept del pezzo si ispira ad una frase iconica di Nelson Mandela – “Io non perdo mai. O vinco o imparo” – in cui la FITP si riconosce.

Ed ecco che, in poco più di due minuti, Di Campo in Campo ne racconta i valori fondanti, diventando a tutti gli effetti il primo passo verso la creazione di una sua identità sonora, che punti a valorizzarne l’unicità.

A guidare questo progetto è la società Inarea Identity Design, con la direzione artistica dei maestri Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello, che hanno dato vita a un viaggio attraverso i valori della sport e della vita, per raccontare come ogni campo sia una nuova sfida e un nuovo traguardo da conquistare, passo dopo passo, senza mai smettere di sognare.

FRANCESCA MICHIELIN, “DI CAMPO IN CAMPO”: IL TESTO

Qui, di seguito, riportiamo il testo originale dell’inno della FITP: Di Campo in Campo.

I campioni talvolta si sentono soli
ma ci sono partite dove si applaudono pure gli errori
lampi di buio che basta un attimo e ti trovi fuori
ma poi ti rialzi e diventano amici anche i dolori

si diventa campioni
solo imparando a perdere
perché è in quel momento
che si
comincia a vincere

e si solleva un grido
mentre l’italia canta
e si solleva un grido
che non si ferma mai
e si solleva un grido
tutta l’italia esulta
e si solleva un grido
che non ci basta mai
che non ci basta mai

di campo di campo
di gioco in gioco
si vince sempre
non si perde mai
di gioco in gioco
di campo in campo
di testa o croce
tu vincerai

di campo di campo
di gioco in gioco
si vince sempre
non si perde mai
di gioco in gioco
di campo in campo
di testa o croce
tu vincerai

certi rovesci
rimarranno per sempre
il futuro è il futuro ma
ora testa al presente

di campo in campo
di gioco in gioco
imparerai a crescere
ma non sei solo
in questo viaggio
perché

e si solleva un grido
mentre l’italia canta
e si solleva un grido
che non si ferma mai
e si solleva un grido
tutta l’italia esulta
e si solleva un grido
che non ci basta mai
che non ci basta mai

di campo di campo
di gioco in gioco
si vince sempre
non si perde mai
di gioco in gioco
di campo in campo
di testa o croce
tu vincerai

di campo di campo
di gioco in gioco
si vince sempre
non si perde mai
di gioco in gioco
di campo in campo
di testa o croce
tu vincerai

All Music Italia

Articoli più letti

Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 1

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
I sette talenti di X Factor 2025 con i loro inediti presentati durante il quarto live show 2

X Factor 2025, le pagelle agli inediti: Viscardi, PierC, eroCaddeo, Tomasi, Rob, Delia e tellynonpiangere
tellynonpiangere a X Factor 2025 mentre presenta il suo inedito “Barche di carta” 3

X Factor 2025: "Barche di carta" è il brano di tellynonpiangere, un inedito che trasforma il peso delle emozioni in un abbraccio condiviso
PierC Neve Sporca testo significato X factor 2025 4

PierC porta a X Factor 2025 “Neve sporca”: un dialogo con il sé bambino tra ricordi, ferite e ripartenze
Tomasi presenta “Tatuaggi”, il suo primo inedito di X Factor 2025. 5

X Factor 2025: Tomasi presenta "Tatuaggi", un brano che arriva come una cicatrice emotiva impossibile da cancellare
Concorrenti e giudici di X Factor 2025 durante la serata dedicata agli inediti 6

Tutti gli inediti di X Factor 2025: testi, significati, autori e produttori
eroCaddeo durante X Factor 2025 presenta il suo inedito “Punto” 7

X Factor 2025: con "punto" eroCaddeo esplora la distanza e il coraggio di chiudere una storia
Sanremo Giovani 2025 – seconda puntata martedì 18 novembre 2025 8

Sanremo Giovani 2025, seconda serata: altri sei artisti, ecco chi passa il turno
X Factor 2025 quinto Live: i giudici Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e Francesco Gabbani durante la puntata degli inediti 9

X Factor 2025 pagelle quinto live: i giudici si dividono tra inediti, dialetto ed identità. Tomasi spicca fra tutti
pagelle nuovi singoli 21 novembre 2025 10

Pagelle nuovi singoli 21 novembre 2025: la carica femminile di Mara Sattei, Levante, Noemi e Clara

Cerca su A.M.I.