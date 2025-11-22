È Francesca Michielin la voce dell’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Francesca Michielin, Di Campo in Campo: testo dell’inno della FITP.
È Francesca Michielin la voce dell’inno della FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, Di Campo in Campo, presentato dal vivo mercoledì 19 novembre in occasione del match di Coppa Davis Italia-Austria.
Prodotto da Dade e scritto dalla stessa Francesca Michielin, insieme a Enrico Giaretta, Maurizio D’Aniello e Marcello Murru, il brano è un’opera figlia di un processo di design “plurale“, qualcosa di nuovo e unico, nato per ispirare e risuonare con il pubblico.
Entrando un po’ più nel dettaglio, il concept del pezzo si ispira ad una frase iconica di Nelson Mandela – “Io non perdo mai. O vinco o imparo” – in cui la FITP si riconosce.
Ed ecco che, in poco più di due minuti, Di Campo in Campo ne racconta i valori fondanti, diventando a tutti gli effetti il primo passo verso la creazione di una sua identità sonora, che punti a valorizzarne l’unicità.
A guidare questo progetto è la società Inarea Identity Design, con la direzione artistica dei maestri Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello, che hanno dato vita a un viaggio attraverso i valori della sport e della vita, per raccontare come ogni campo sia una nuova sfida e un nuovo traguardo da conquistare, passo dopo passo, senza mai smettere di sognare.
FRANCESCA MICHIELIN, “DI CAMPO IN CAMPO”: IL TESTO
Qui, di seguito, riportiamo il testo originale dell’inno della FITP: Di Campo in Campo.
I campioni talvolta si sentono soli
ma ci sono partite dove si applaudono pure gli errori
lampi di buio che basta un attimo e ti trovi fuori
ma poi ti rialzi e diventano amici anche i dolori
si diventa campioni
solo imparando a perdere
perché è in quel momento
che si
comincia a vincere
e si solleva un grido
mentre l’italia canta
e si solleva un grido
che non si ferma mai
e si solleva un grido
tutta l’italia esulta
e si solleva un grido
che non ci basta mai
che non ci basta mai
di campo di campo
di gioco in gioco
si vince sempre
non si perde mai
di gioco in gioco
di campo in campo
di testa o croce
tu vincerai
di campo di campo
di gioco in gioco
si vince sempre
non si perde mai
di gioco in gioco
di campo in campo
di testa o croce
tu vincerai
certi rovesci
rimarranno per sempre
il futuro è il futuro ma
ora testa al presente
di campo in campo
di gioco in gioco
imparerai a crescere
ma non sei solo
in questo viaggio
perché
e si solleva un grido
mentre l’italia canta
e si solleva un grido
che non si ferma mai
e si solleva un grido
tutta l’italia esulta
e si solleva un grido
che non ci basta mai
che non ci basta mai
di campo di campo
di gioco in gioco
si vince sempre
non si perde mai
di gioco in gioco
di campo in campo
di testa o croce
tu vincerai
di campo di campo
di gioco in gioco
si vince sempre
non si perde mai
di gioco in gioco
di campo in campo
di testa o croce
tu vincerai