Kaput feat. Francesca Michielin nel nuovo singolo “Ballavi”, una canzone sull’attimo prima che tutto crolli

KAPUT torna con un nuovo singolo che segna un incontro artistico speciale… Venerdì 14 novembre arriva infatti in radio e su tutte le piattaforme digitali Ballavi, brano che vede la collaborazione con Francesca Michielin.

Il singolo esce per ADA/Warner Music Italy.

kaput “Ballavi”: l’istante prima che tutto crolli

C’è un momento, in ogni fine, in cui la mente realizza ciò che il cuore non vuole accettare.

Ballavi racconta proprio quell’attimo sospeso, la sensazione di un terremoto imminente ma non ancora esploso. È la descrizione del punto esatto in cui un amore profondo si spezza, mentre l’altro è ancora dentro casa tua e balla per dimenticare.

“Quando ho avuto il privilegio di scrivere Francesca insieme a Francesca Michielin e Galea (Claudia Guaglione), le ho fatto ascoltare anche un’altra canzone che avevamo scritto: Ballavi“ racconta KAPUT.

“Ricordo il momento in cui le inviai la prima demo: mi rispose subito, dicendo che era tanto tempo che non leggeva un testo così bello. In quel momento ho capito di aver trovato l’artista giusta con cui condividere una storia che potesse accomunare due persone di genere diverso ma della stessa età, capaci di riconoscersi in quel preciso istante emotivo”.

Da lì è nata un’intesa che ha portato la Michielin a curare la produzione vocale insieme a Etta.

“Il legame che abbiamo sviluppato ci ha portati a confrontarci spesso su dinamiche sociali ed etiche della nostra età e del nostro lavoro. Averla ritrovata, insieme, su Ballavi mi rende onorato di conoscere una vera artista” aggiunge KAPUT.

Il brano è stato scritto da Antonio Caputo, Claudia Guaglione, Francesca Michielin, Emanuele Cotto, Gabriel Rossi, Lorenzo Santarelli e Marco Salvaderi.

La produzione è firmata da Francesca Michielin, Etta e ROOM9.

Foto di Agnese Carbone