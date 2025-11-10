10 Novembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
10 Novembre 2025

Kaput feat. Francesca Michielin nel nuovo singolo “Ballavi”, una canzone sull’attimo prima che tutto crolli

Un incontro artistico nato dalla scrittura del singolo “Francesca”

News di All Music Italia
Kaput e Francesca Michielin nella cover del singolo Ballavi
Condividi su:

KAPUT torna con un nuovo singolo che segna un incontro artistico speciale… Venerdì 14 novembre arriva infatti in radio e su tutte le piattaforme digitali Ballavi, brano che vede la collaborazione con Francesca Michielin.

Il singolo esce per ADA/Warner Music Italy.

kaput “Ballavi”: l’istante prima che tutto crolli

C’è un momento, in ogni fine, in cui la mente realizza ciò che il cuore non vuole accettare.

Ballavi racconta proprio quell’attimo sospeso, la sensazione di un terremoto imminente ma non ancora esploso. È la descrizione del punto esatto in cui un amore profondo si spezza, mentre l’altro è ancora dentro casa tua e balla per dimenticare.

“Quando ho avuto il privilegio di scrivere Francesca insieme a Francesca Michielin e Galea (Claudia Guaglione), le ho fatto ascoltare anche un’altra canzone che avevamo scritto: Ballavi racconta KAPUT.

“Ricordo il momento in cui le inviai la prima demo: mi rispose subito, dicendo che era tanto tempo che non leggeva un testo così bello. In quel momento ho capito di aver trovato l’artista giusta con cui condividere una storia che potesse accomunare due persone di genere diverso ma della stessa età, capaci di riconoscersi in quel preciso istante emotivo”.

Da lì è nata un’intesa che ha portato la Michielin a curare la produzione vocale insieme a Etta.

“Il legame che abbiamo sviluppato ci ha portati a confrontarci spesso su dinamiche sociali ed etiche della nostra età e del nostro lavoro. Averla ritrovata, insieme, su Ballavi mi rende onorato di conoscere una vera artista” aggiunge KAPUT.

Il brano è stato scritto da Antonio Caputo, Claudia Guaglione, Francesca Michielin, Emanuele Cotto, Gabriel Rossi, Lorenzo Santarelli e Marco Salvaderi.

La produzione è firmata da Francesca Michielin, Etta e ROOM9.

Foto di Agnese Carbone

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Sanremo Giovani 2025: ascolto testi brani in gara 1

Tutto pronto per Sanremo Giovani 2025: i testi e l’ascolto delle 24 canzoni in gara
Luca Jurman e Fedez durante la puntata di Pulp Podcast dedicata a talent, Zerbi e Spotify 2

Luca Jurman ospite di Pulp Podcast e anche Fedez dice la sua su talent, De Filippi, Zerbi e Spotify
Amici 25 pagelle settima puntata 9 novembre 3

Amici 2025, le pagelle della settima puntata: Angie da Golden Buzz, Plasma emoziona
Nicolò Filippucci in uno scatto promozionale per il brano “Laguna”, presentato a Sanremo Giovani 2025 4

Nicolò Filippucci - Laguna. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
le pagelle nuovi singoli 7 novembre 2025 di All Music Italia 6

Pagelle nuovi singoli 7 novembre 2025: Allerta! i nuovi Linea77, Geolier fa la ballatona, Paola Iezzi madre del popolo della notte
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Beppe Vessicchio omaggiato dagli artisti italiani dopo la sua scomparsa 8

Beppe Vessicchio: il ricordo degli artisti italiani che hanno lavorato con lui e non solo
Sanremo Giovani 2025: ascolto testi brani in gara 9

Sanremo 2026 prende forma: Carlo Conti pensa a 30 Big con l'annuncio in anticipo sui tempi
Annalisa Esibizionista testo e significato 10

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"

Cerca su A.M.I.