Angela Cotterle arriva a X Factor 2026 da Trieste con un percorso che passa dalla musica di strada al teatro, dalla pittura alla scrittura di canzoni.

Nata nel 2000, suona la chitarra, scrive i propri brani e dal 2019 si esibisce anche come busker nelle strade della sua città. Prima di X Factor ha lavorato in teatro, partecipato a una tournée con Simone Cristicchi e conquistato il terzo posto a Percoto Canta 2025.

Sul palco delle Audition sceglie di presentarsi con Generale di De Gregori.

Chi è Angela Cotterle

Angela Cotterle è una cantautrice, musicista e artista triestina nata il 23 aprile 2000.

Il suo percorso artistico comincia molto presto. Da bambina si avvicina al teatro e dal 2011 entra nello StarTsLab del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, dove studia recitazione, canto e danza.

Negli anni prende parte a diversi spettacoli teatrali e musicali.

Tra le esperienze più importanti c’è Magazzino 18 di Simone Cristicchi, con cui partecipa a una tournée tra il 2013 e il 2015 in Italia, Slovenia e Croazia.

Nel suo percorso figurano anche produzioni come Joseph e StarTS.

Angela Cotterle, gli studi e la laurea in Lettere

La musica non è l’unico ambito nel quale Angela Cotterle si è formata.

Ha frequentato il Liceo Artistico Enrico e Umberto Nordio di Trieste e nel 2023 si è laureata in Lettere moderne all’Università degli Studi di Trieste.

Ha poi proseguito gli studi con la laurea magistrale interateneo in Italianistica all’Università di Udine.

Nel marzo 2026 ha discusso una tesi dedicata alla rappresentazione della montagna nella narrativa di Mario Rigoni Stern, Mauro Corona, Paolo Cognetti e Ilaria Tuti.

Gli studi letterari hanno avuto un peso anche sulla scrittura delle sue canzoni. Angela ha raccontato che l’università le è servita sia nella costruzione dei testi sia nel modo di leggere e interpretare le canzoni degli altri.

Angela Cotterle, dal teatro al busking nelle strade di Trieste

Una parte importante del percorso musicale di Angela nasce lontano dai palchi tradizionali.

Dal 2019 si esibisce infatti come busker nelle strade e nelle piazze di Trieste, accompagnandosi con la chitarra.

È una dimensione che continua a considerare centrale nel proprio modo di fare musica: davanti a un pubblico di passaggio, racconta, bisogna riuscire a fermare persone che non sono necessariamente lì per ascoltare un concerto.

Angela scrive autonomamente musica e testi dei propri brani e lavora poi sugli arrangiamenti insieme al musicista e produttore Matteo Brenci, componente dei 40 Fingers.

Il suo riferimento principale è il pop, con una forte presenza della chitarra acustica e una scrittura che parte sia da esperienze personali sia da episodi osservati nella vita quotidiana.

Angela Cotterle e le MissMas

Angela Cotterle fa parte anche delle MissMas, trio vocale nato a Trieste nel marzo 2022.

La formazione è composta da Angela Cotterle alla voce e chitarra, Anna Guzzardi alla voce e Tea Sergi alla voce.

Il gruppo nasce con una reinterpretazione di Luglio di Elisa e porta dal vivo un repertorio che passa dal pop internazionale al cantautorato italiano, lavorando soprattutto sulle armonizzazioni a tre voci.

Le MissMas si sono esibite in diversi appuntamenti della scena culturale triestina e anche nell’ambito della Barcolana.

Il terzo posto di Angela Cotterle a Percoto Canta

Nel 2025 Angela Cotterle partecipa alla 38esima edizione di Percoto Canta.

Nella finale al Teatro Verdi di Gorizia conquista il terzo posto, alle spalle della vincitrice Matilde Montanari e de La Landucci.

La competizione prevede per ogni finalista l’esecuzione di un brano inedito e di una cover con l’accompagnamento dal vivo della Percoto Canta Band e della sezione archi dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani.

È una delle esperienze musicali più rilevanti del suo percorso immediatamente precedente a X Factor.

Angela Cotterle a X Factor 2026 canta generale

Per la sua Audition a X Factor 2026, Angela Cotterle sceglie Generale di De Gregori.

I giudizi della giuria di X Factor

Per Angela Cotterle arrivano 4 sì:

Angela Cotterle tra musica e pittura

La musica è soltanto una parte della produzione artistica di Angela Cotterle.

Dopo gli studi al liceo artistico ha continuato infatti anche a dipingere, ottenendo diversi riconoscimenti in concorsi dedicati alle arti figurative.

Nel 2019 si è classificata terza al Premio Lilian Caraian per le arti figurative.

Nel 2026 è stata inoltre protagonista della mostra Emozioni nell’ambito di Emerge35 Art Festival a Trieste.

Musica, scrittura e pittura procedono quindi parallelamente nel suo percorso, mentre X Factor rappresenta la prima occasione per portare il proprio progetto musicale davanti a un pubblico televisivo nazionale.

FAQ su Angela Cotterle a X Factor 2026

Chi è Angela Cotterle di X Factor 2026?

Angela Cotterle è una cantautrice e musicista nata a Trieste nel 2000. Scrive canzoni, suona la chitarra e dal 2019 si esibisce anche come busker. Prima di X Factor ha lavorato in teatro, fatto parte delle MissMas e partecipato a Percoto Canta.

Quanti anni ha Angela Cotterle?

Angela Cotterle è nata a Trieste il 23 aprile 2000 e nel 2026 ha 26 anni.

Da dove viene Angela Cotterle?

Angela Cotterle è nata e cresciuta a Trieste, città alla quale è molto legata e nelle cui strade ha iniziato a esibirsi come busker nel 2019.

Angela Cotterle ha lavorato con Simone Cristicchi?

Sì. Da giovanissima Angela Cotterle ha partecipato allo spettacolo Magazzino 18 di Simone Cristicchi, prendendo parte alla tournée tra il 2013 e il 2015.

Angela Cotterle fa parte di un gruppo?

Sì. Angela Cotterle fa parte delle MissMas insieme ad Anna Guzzardi e Tea Sergi. Nel trio suona la chitarra e canta.

Cosa ha studiato Angela Cotterle?

Angela Cotterle ha studiato al Liceo Artistico Nordio di Trieste, si è laureata in Lettere moderne all’Università di Trieste e ha poi proseguito con la laurea magistrale in Italianistica.

Cosa canta Angela Cotterle a X Factor 2026?

Alle Audition di X Factor 2026 Angela Cotterle canta Generale di De Gregori.

Angela Cotterle è passata ai Bootcamp di X Factor 2026?