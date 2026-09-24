Va in onda giovedì 24 settembre la terza e ultima puntata delle Audizioni di X Factor 2026, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Qui trovate tutte le esibizioni e i verdetti dei giudici, nell’ordine in cui vanno in onda.

Prima di iniziare: a che ora e dove vedere la puntata di stasera e com’è andata la seconda puntata.

Chi è passato alle Audizioni

La tabella si riempie durante la puntata, esibizione dopo esibizione.

Concorrente Brano Verdetto Angela Cotterle Generale (Francesco De Gregori) 4 sì Lorenzo Cutuli Gloria (Umberto Tozzi) 2 sì, non passa Alex Fantana Dirty White Boots (Lenny Kravitz) 3 sì Sara Bronzini Un sorriso dentro al pianto (Ornella Vanoni) 1 sì, non passa

Quando va in onda

La puntata va in onda su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, con inizio alle 21.15. Le Audizioni sono state registrate a giugno all’Allianz Cloud di Milano. Alla conduzione Giorgia, in giuria Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Irama.

Chi non ha Sky può vedere la puntata in chiaro su TV8 martedì 29 settembre. Dopo le Audizioni arrivano i Bootcamp, in onda l’1 e l’8 ottobre, poi le Last Call il 15 ottobre e i Live Show da giovedì 22 ottobre.

È in diretta o registrato?

La puntata non va in onda in diretta: le Audizioni sono state girate all’Allianz Cloud di Milano a giugno, poi montate per la messa in onda di stasera.

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della terza puntata

Questa sezione si aggiorna dalle 21.15, esibizione dopo esibizione, con il racconto di ogni audizione, i commenti dei quattro giudici e il verdetto finale.

Angela Cotterle

Angela Cotterle ha 26 anni ed è di Trieste. Nel backstage, prima di entrare, è tesa e fa tante domande. Si definisce una persona ansiosa: all’inizio questo lato di sé non le piaceva, ora lo accetta, e per distrarsi fa cose strane, dal saltare sul posto allo stirare le braccia.

Dipinge quadri in acrilico a tema catastrofico: tempeste, grandinate, incendi. “Ogni volta che faccio questi quadri intorno accadono cose”, racconta. Alle Audizioni porta Generale di Francesco De Gregori, accompagnandosi con la chitarra. Il pubblico applaude già a metà esibizione, poi arriva la standing ovation e lei si commuove.

Paola Iezzi: “Che hai combinato? Eravamo tutti qua attoniti, perché sei un personaggio. Poi hai iniziato a cantare e hai fatto stare zitti tutti.”

Irama: “Mi sono alzato perché mi hai fatto venire la pelle d’oca, ed è difficile. Questo brano è un macigno: l’hai fatta tua senza snaturarla. Mi piace, hai qualcosa di speciale.”

Francesco Gabbani: “A me è arrivato qualcosa di gigantesco, è stata spiazzante la tua esibizione. Non so quanto sei consapevole di quello che fai, quando arrivi con questa potenza voce e chitarra. Evviva la musica.”

Jake La Furia: “Di fronte a un’esibizione del genere, chapeau. Sei un po’ matta e ci piace, ma non sei matta come vuoi farci credere: due gocce di lucidità le hai.”

Quattro sì per Angela Cotterle.

Lorenzo Cutuli

Lorenzo Cutuli ha 18 anni e si presenta in giacca e cravatta. Studia, ma la sua passione sono le arti sceniche, il teatro e il musical: ha recitato in Notre Dame de Paris nel ruolo di Febo, il capitano delle guardie. Il suo look lo definisce estro artistico e personale, oltre che un abito quotidiano.

Alle Audizioni porta Gloria di Umberto Tozzi. Paola Iezzi: “Sei un idolo, la mossa era pazzesca, ma tutto il resto… Detto in confidenza, mi hai talmente spiazzato. Puoi avere un palcoscenico, ma non credo sia questo. Ti lascio a Irama, che sarà esaustivo.”

Irama: “È la cosa più punk che ho visto fino ad adesso, tu sei così.” Francesco Gabbani: “Trovo che tu sia coinvolgente, simpatico, carismatico, ma con tantissima sincerità non sei ancora pronto.” Jake La Furia: “Grande stile, ma non so se basta.”

Due sì per Lorenzo Cutuli, quelli di Francesco Gabbani e Jake La Furia: non basta per passare.

Alex Fantana

Alessandro Davide Fantana, in arte Alex Fantana, ha 28 anni, è di Secondigliano e fa il corriere. Ha cominciato a cantare a 18 anni, dopo che una ragazza gli aveva mandato una canzone su Facebook: di lei non ha più saputo nulla, ma da quel giorno ha deciso che avrebbe cantato.

Fa indie rock e ha il sostegno della madre, che firma i primi dieci commenti sotto i suoi video. “Il rock rappresenta proprio la libertà: mi vesto come voglio io, faccio quello che voglio”, racconta.

“Ho cominciato a contattare tantissime persone dell’industria musicale per fare cose serie, ma mi sono fissato con l’America. Ci sono stato tre volte, e l’ultima la polizia si accorse delle mie valigie giganti e mi rimandò indietro.” Alle Audizioni porta Dirty White Boots di Lenny Kravitz.

Paola Iezzi: “Non ho mai visto uno come te. Sembrava che non facessi Kravitz ma gli Oasis: la posizione, come cantavi, la postura. Io ti amo: quando ho visto la camicetta, il pantalone bianco e il sopra metà leopardo mi sono stranita. Mi sei piaciuto, vaffanculo.”

Irama: “Eri tutto timido, e quando canti ti trasformi e diventi un’altra cosa. Devo essere sincero, io non l’ho capita, a me non è arrivata.” Francesco Gabbani: “Mi hai spiazzato totalmente, mi hai sbalordito. Aspettiamo la votazione per capire se in positivo o in negativo.” Jake La Furia: “Uno non si immagina che tu canti rock, e invece…”

Tre sì su quattro per Alex Fantana, che passa: l’unico no è di Irama.

Sara Bronzini

Sara Bronzini ha 31 anni e insegna musica. “Attualmente non vivo di musica: faccio la cantante, anche, ma non mi basta per vivere. Il mio sogno è vivere di musica, con me sul palco”, racconta. “Faccio l’insegnante di musica e ne sono felice, ma è un comunque felice.”

“Ho deciso di venire perché la vita che ho non mi basta, penso che i 31 anni che ho siano pochi per accontentarsi. Ho provato tutte le strade, tutti i concorsi che in Italia esistono, qualcosa è andato bene. Questa forse è l’ultima strada.”

Alle Audizioni porta Un sorriso dentro al pianto di Ornella Vanoni, scritta da Francesco Gabbani, che come cantautore ha trovato il successo a 33 anni. A fine esibizione si commuove.

Paola Iezzi: “Giustamente ti sei anche commossa, perché hai raccontato la tua storia. A volte, quando devi giudicare, sarebbe meglio sentire la musica e basta, se no ti condiziona. L’hai fatta bene la canzone, ma in un pezzo come questo avrei voluto sentire quell’anima rotta che c’è dentro.”

Francesco Gabbani: “Per me è un commento un po’ complicato. Forse la scelta di questa canzone è stata un po’ difficile, perché la canti davanti al giudice che l’ha scritta, e forse non ci hai messo la libertà che di solito hai quando canti.” Jake La Furia: “La parte emozionale parlata ha superato la parte cantata.”

Irama: “Ho notato un dettaglio che mi è piaciuto tantissimo, la mano che tremava. Da una parte c’è la fragilità della persona, ma dall’altra ci deve essere la potenza del cantante, che deve prendere la fragilità e farla arrivare potente cantando.”

Un solo sì per Sara Bronzini, quello di Francesco Gabbani: non passa.

Dopo il verdetto Irama ci tiene a darle un consiglio: nella musica e nella vita ce la si può fare a qualsiasi età. Ci concentriamo così tanto sull’arrivare, le dice, ma il successo non è un obiettivo: è la conseguenza. Nel backstage anche Giorgia la sprona a non mollare: “Non c’è un limite di età, c’è l’occasione, e magari non ti è ancora caduta addosso.”