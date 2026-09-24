Sofia Sole, nome completo Sofia Sole Cammarota, è una cantautrice e polistrumentista milanese, classe 2002. A X Factor 2026 arriva con un percorso musicale già avviato: dalla partecipazione a The Voice of Italy agli studi negli Stati Uniti, passando per Area Sanremo e diversi singoli pubblicati negli ultimi anni.

Il suo nome, quindi, non è del tutto nuovo per chi segue talent e nuova musica italiana. Sofia aveva infatti soltanto 16 anni quando si fece conoscere per la prima volta in televisione.

Chi è Sofia Sole

Sofia Sole Cammarota, in arte Sofia Sole, è una cantautrice e polistrumentista milanese nata nel 2002.

Studia musica per oltre sei anni e nel 2019 partecipa a The Voice of Italy. Alle Blind Audition canta People Help the People di Birdy: per lei si girano Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Morgan.

Dopo essersi esibita anche sulle note de La notte di Arisa insieme a Gigi D’Alessio, Sofia sceglie di entrare proprio nella sua squadra.

La performance di People Help the People ottiene inoltre un’importante risposta online, arrivando al primo posto tra le tendenze italiane di YouTube.

Gli studi negli Stati Uniti e il percorso musicale

Dopo The Voice of Italy, Sofia Sole prosegue la propria formazione negli Stati Uniti. Studia all’AMDA di Los Angeles, approfondendo canto, songwriting, presenza scenica e recitazione, e passa anche dalla New York University Steinhardt.

Tra gli incontri professionali di quel periodo c’è quello con il produttore statunitense CeCe Rogers, con cui realizza Emotional, il suo primo singolo ufficiale.

Nel 2023 arriva invece Un giro di troppo, primo brano in italiano. Nello stesso periodo Sofia si esibisce anche al Mediolanum Forum di Assago e partecipa a Deejay On Stage a Riccione.

Le canzoni di Sofia Sole

Negli anni successivi la cantautrice continua a pubblicare nuova musica. Tra i brani del suo percorso ci sono Schiena contro schiena con Shori e Peter, Tavolo x 2 con Shori e Nordovest, La notte vola via e Carillon.

Nel 2025 pubblica Vega insieme ad Asteria e Caffellatte, brano che affronta anche temi legati all’ansia e alle difficoltà vissute dalla sua generazione.

Sofia Sole e Area Sanremo con Briciole

Un altro passaggio importante arriva con Briciole, canzone scritta interamente da Sofia Sole e presentata ad Area Sanremo 2024.

Con il brano la cantautrice entra tra i dieci vincitori di Area Sanremo, senza però riuscire ad accedere alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Briciole viene pubblicato nel 2025 per ADA/Warner. Il 19 maggio dello stesso anno Sofia apre inoltre il concerto di Settembre ai Magazzini Generali di Milano.

Danno Collaterale prima di X Factor 2026

Nel marzo 2026 Sofia Sole pubblica Danno Collaterale, dopo la collaborazione con RYEL e CIENNE in Fiera dell’Est.

Il singolo racconta una relazione nella quale il sentimento continua a esistere, ma silenzi, incomprensioni e fragilità rendono impossibile continuare a stare insieme.

Sofia Sole alle Audition di X Factor 2026

Nel 2026 Sofia Sole si presenta alle Audition di X Factor, tornando quindi in un talent televisivo a sette anni dalla partecipazione a The Voice of Italy.

Il suo ingresso nel programma arriva però in una fase molto diversa del suo percorso: Sofia ha ormai alle spalle diversi singoli, esperienze live, studi musicali all’estero e il risultato ottenuto ad Area Sanremo.

La canzone scelta per l’Audition, i commenti dei giudici e il verdetto saranno inseriti dopo la messa in onda dell’esibizione.

Sofia Sole: le domande più cercate

Chi è Sofia Sole?

Sofia Sole, nome completo Sofia Sole Cammarota, è una cantautrice e polistrumentista milanese classe 2002. Nel suo percorso ci sono The Voice of Italy, studi musicali negli Stati Uniti, Area Sanremo e X Factor 2026.

Quanti anni ha Sofia Sole?

Sofia Sole è nata nel 2002.

Sofia Sole ha partecipato a The Voice?

Sì. Nel 2019, a 16 anni, ha partecipato a The Voice of Italy. Alle Blind Audition ha cantato People Help the People di Birdy ed è entrata nel team di Gigi D’Alessio.

Sofia Sole ha partecipato ad Area Sanremo?

Sì. Con Briciole è entrata tra i dieci vincitori di Area Sanremo 2024, senza accedere successivamente alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Quali canzoni ha pubblicato Sofia Sole?

Tra i brani pubblicati da Sofia Sole figurano Emotional, Un giro di troppo, Schiena contro schiena, La notte vola via, Carillon, Vega, Briciole e Danno Collaterale.