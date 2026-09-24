Alex Fontana, nome d’arte di Alessandro Davide Fontana, arriva alle Audition di X Factor 2026 da Napoli. Ha 27 anni, vive a Secondigliano e nella vita lavora come corriere, mentre porta avanti da anni il suo percorso nella musica.

Davanti ai giudici si presenta quasi in punta di piedi. Poi parte la musica e cambia completamente: postura, atteggiamento e modo di cantare fanno pensare immediatamente al mondo del rock britannico, tanto che durante i commenti viene tirato in ballo anche Liam Gallagher.

Chi è Alex Fontana di X Factor 2026

Alessandro Davide Fontana, in arte Alex Fontana, ha 27 anni e viene da Secondigliano, Napoli. Lavora come corriere ma la musica occupa uno spazio importante nella sua vita ormai da molto tempo.

Racconta di aver iniziato circa 18 anni fa. A far scattare qualcosa sarebbe stata una canzone ricevuta su Facebook: da lì ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più alla musica e a costruire un proprio percorso.

Alex Fontana: dal rock agli Arctic Monkeys

Il suo universo musicale si muove tra indie rock, pop e pop rock. Tra i riferimenti che emergono ci sono Radiohead e Arctic Monkeys, coordinate che aiutano a capire anche il tipo di presenza che porta sul palco di X Factor.

È proprio durante l’esibizione che il contrasto diventa evidente: il ragazzo inizialmente timido davanti alla giuria lascia spazio a un frontman molto più sicuro, con una postura che richiama immediatamente una certa tradizione rock inglese.

La musica di Alex Fontana prima di X Factor

Alex Fontana non arriva al talent senza aver già pubblicato musica. Tra i brani presenti nel suo percorso c’è Yoko & John, pubblicato nel 2018.

Nel 2024 pubblica l’EP Feel It, composto da quattro tracce: Feel It, High, Running Through My Mind e Waiting for You. Nello stesso anno arriva anche il singolo Won’t Come Down.

Le pubblicazioni confermano una direzione prevalentemente internazionale, con brani in inglese e un suono che si muove tra rock, alternative e indie rock.

Alex Fontana e i tentativi di trasferirsi negli Stati Uniti

Nel suo percorso c’è anche un capitolo americano. Alex Fontana racconta di aver provato per tre volte a trasferirsi negli Stati Uniti.

Il terzo tentativo, però, si è concluso già all’ingresso nel Paese: a causa di problemi legati alle valigie e all’ESTA è stato rimandato indietro. Un progetto di vita che, almeno in quel momento, si è quindi interrotto.

Alex Fontana e il rapporto con la madre

Tra le persone che hanno maggiormente sostenuto il suo percorso musicale c’è sua madre. È lei, nelle parole di Alex, una delle presenze che più hanno creduto nella possibilità di trasformare la musica in qualcosa di concreto.

Alex Fontana alle Audition di X Factor 2026

Alle Audition di X Factor 2026 Alex parte inizialmente in modo quasi trattenuto. Una volta iniziata l’esibizione, però, l’atteggiamento cambia completamente.

La postura davanti all’asta del microfono e il modo di stare sul palco fanno scattare il riferimento a Liam Gallagher. «Improvvisamente lo spirito di Liam Gallagher si è impossessato di te», è uno dei commenti arrivati dopo la performance.

Anche la trasformazione tra il ragazzo che parla con i giudici e quello che canta viene notata: «Eri tutto timido e poi quando canti ti trasformi e diventi un’altra cosa».

I giudici di X Factor si dividono su Alex Fontana

La performance di Alex Fontana non convince però tutti allo stesso modo.

Uno dei giudici gli spiega con chiarezza: «Con rispetto, io non l’ho capita, non mi è arrivata a me». Un giudizio negativo che si contrappone alle impressioni positive degli altri componenti del tavolo.

Alex Fontana ottiene tre sì e un no e supera così le Audition di X Factor 2026, conquistando l’accesso alla fase successiva del programma.

La sua prima apparizione lascia soprattutto una curiosità: capire se quella trasformazione da ragazzo apparentemente timido a frontman rock riuscirà a diventare una cifra personale anche nelle prossime esibizioni.

Alex Fontana di X Factor 2026: le domande più cercate

Chi è Alex Fontana di X Factor 2026?

Alex Fontana è il nome d’arte di Alessandro Davide Fontana, cantante napoletano di 27 anni originario di Secondigliano e concorrente di X Factor 2026.

Quanti anni ha Alex Fontana?

Alex Fontana ha 27 anni.

Da dove viene Alex Fontana?

Alex Fontana viene da Secondigliano, quartiere di Napoli.

Che lavoro fa Alex Fontana?

Nella vita Alex Fontana lavora come corriere e parallelamente porta avanti il proprio percorso musicale.

Che genere musicale fa Alex Fontana?

La musica di Alex Fontana si muove principalmente tra indie rock, pop e pop rock. Tra i suoi riferimenti musicali ci sono Radiohead e Arctic Monkeys.

Quali canzoni ha pubblicato Alex Fontana?

Tra le pubblicazioni di Alex Fontana figurano Yoko & John, Running Through My Mind, High, Waiting for You, Feel It e Won’t Come Down. Nel 2024 ha pubblicato anche l’EP Feel It.

Alex Fontana è passato alle Audition di X Factor 2026?

Sì. Alex Fontana ha ottenuto tre sì e un no alle Audition di X Factor 2026, accedendo alla fase successiva del programma.