14 Novembre 2025
di
Redazione
News
Condividi su:
14 Novembre 2025

Milano Music Week 2025: tutti gli eventi di 21 House of Stories tra talk, live, podcast

Nella sede di Città Studi si svolgerà l'evento di All Music Italia con Neno e Santoianni

News di Redazione
Vista degli spazi di 21 House of Stories Navigli durante la Milano Music Week 2025
Condividi su:

La Milano Music Week 2025 torna a ridisegnare la città tra incontri, ascolti, talk e live ed oggi vi parliamo degli eventi delle 21 House of Stories che, tra l’altro, ospiterà anche il primo evento di All Music Italia.

La 21 House of Stories è tra i luoghi che più stanno segnando questa edizione. UNa realtà ibrida che negli ultimi anni si è imposta come uno spazio vitale, aperte e contemporaneo nella scena milanese.

Un luogo che mischia hospitality, coworking, cultura e musica, diventando — soprattutto durante la Music Week — un punto di riferimento per artiste, artisti, addetti ai lavori e pubblico.

21 House of Stories: l’hub che unisce hospitality, cultura e nuove community

Nato dalla visione imprenditoriale di Alessandro e Mauro Benetton, 21 House of Stories interpreta l’hospitality come un ecosistema: hotel, coworking, bistrot, cocktail bar, terrazze panoramiche, spazi per eventi e contenuti culturali che cambiano insieme alla città. Una formula di hybrid hospitality che parla a una community ampia e trasversale, fatta di chi viaggia, chi lavora, chi crea, chi cerca un luogo vivo anche solo per un caffè.

La sede dei Navigli è la sintesi perfetta di questa filosofia: bistrot e cocktail bar “Domenica”, spazi flessibili di coworking, terrazze panoramiche I Mirador, una segreta terrazza per eventi e una proposta di hotellerie che trasforma ogni camera in un archetipo narrativo — Creator, Wizard, Champion, Hero e la SuperHero Suite da 75 mq con terrazza da 100 mq. Tutto progettato per un “home feeling” elegante, moderno e profondamente milanese.

21 house of stories – il programma durante la milano music week 2025

Durante la Milano Music Week 2025, la sede di 21 House of Stories Navigli ospita un palinsesto articolato, che attraversa talk, listening session, AMA, approfondimenti e presentazioni curate da realtà editoriali, podcast e istituzioni della filiera musicale italiana.

Ecco il calendario completo:

 

Lunedì 17, ore 18:30
I dischi fondamentali di Mara Sattei – presentato da I Fondamentali Podcast

Martedì 18, ore 18:30
AMA – Ask Me Anything, ma sul serio w/ Anastasio – presentato da Cromosomi

Mercoledì 19, ore 18:30
Io contro me stesso w/ Willie Peyote – presentato da Cromosomi

Mercoledì 19, ore 20:30
Nitro – incubi lucidi: backstage del disco – Episodio 1 – presentato da Menext

Giovedì 20, ore 18:30
Lavori in corso: l’evoluzione LGBTQ+ nell’industria discografica italiana, con Big Mama & Protopapa, Dino Stewart e Matteo B. Bianchi – presentato da FIMI

Giovedì 20, ore 20:30
Nitro – incubi lucidi: backstage del disco – Episodio 2 – presentato da Menext

Domenica 23, ore 18:30
Chiacchiere e canzoni con Jonathan Richman: live + intervista a cura di Colombre e Maria Antonietta – presentato da Milano Music Week

House of Stories Città Studi: il talk firmato All Music Italia

Oltre agli appuntamenti dei Navigli, 21 House of Stories ospita anche un evento speciale curato da All Music Italia nella sede di Città Studi.

Domenica 23 — ore 18:00
Dialogo tra cantautori: Neno e Santoianni, ciò che cambia, ciò che resta

Un incontro tra due cantautori che stanno costruendo percorsi diversi ma complementari. Neno (Amici 19, Concerto Primo Maggio) e Santoianni (Premio Bindi 2024 e Premio De André 2024) si confrontano su come mutano i linguaggi della scrittura, cosa rimane, cosa si perde e cosa si trasforma quando si racconta la realtà in musica.

Uno spazio che unisce parole e musica, con momenti acustici e riflessioni sui loro progetti più recenti: Suonatuttomale per Santoianni e Canzoni per gli amici per Neno.

L’incontro sarà moderato da Alvise Salerno.
23 novembre, ore 18
21 House of Stories – Città Studi
Via Enrico Nöe 24, Milano
Prenotazioni: link

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

X Factor pagelle quarto live 2025 con i concorrenti in gara e Favino giudice extra nella Giostra 1

X FACTOR 2025 PAGELLE quarto LIVE: Gabbani polemico, Lauro interrompe e tra i talenti spicca Tomasi
Tommaso Paradiso Forse, testo e significato del nuovo singolo da Casa Paradiso 2

“Forse”: Tommaso Paradiso racconta il dubbio e la fragilità nel nuovo singolo
New Music Friday 14 novembre 2025 – tutti i singoli italiani in uscita 3

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 14 novembre 2025
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 16 novembre con giudici Ermal Meta e Alessandro Cattelan 5

Amici 2025: le anticipazioni del 16 novembre con giudici Ermal Metal e Alessandro Cattelan
pagelle nuovi singoli 14 novembre 2025 6

Pagelle nuovi singoli 14 novembre 2025: Tommaso Paradiso profumo di casa, Baby K fuoristagione, Subsonica per il sociale
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 7

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
Destinazione Paradiso 30 anni Gianluca Grignani 8

Gianluca Grignani celebra i 30 anni di "Destinazione Paradiso" con una nuova edizione speciale

Cerca su A.M.I.