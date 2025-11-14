Milano Music Week 2025: tutti gli eventi di 21 House of Stories tra talk, live, podcast

La Milano Music Week 2025 torna a ridisegnare la città tra incontri, ascolti, talk e live ed oggi vi parliamo degli eventi delle 21 House of Stories che, tra l’altro, ospiterà anche il primo evento di All Music Italia.

La 21 House of Stories è tra i luoghi che più stanno segnando questa edizione. UNa realtà ibrida che negli ultimi anni si è imposta come uno spazio vitale, aperte e contemporaneo nella scena milanese.

Un luogo che mischia hospitality, coworking, cultura e musica, diventando — soprattutto durante la Music Week — un punto di riferimento per artiste, artisti, addetti ai lavori e pubblico.

21 House of Stories: l’hub che unisce hospitality, cultura e nuove community

Nato dalla visione imprenditoriale di Alessandro e Mauro Benetton, 21 House of Stories interpreta l’hospitality come un ecosistema: hotel, coworking, bistrot, cocktail bar, terrazze panoramiche, spazi per eventi e contenuti culturali che cambiano insieme alla città. Una formula di hybrid hospitality che parla a una community ampia e trasversale, fatta di chi viaggia, chi lavora, chi crea, chi cerca un luogo vivo anche solo per un caffè.

La sede dei Navigli è la sintesi perfetta di questa filosofia: bistrot e cocktail bar “Domenica”, spazi flessibili di coworking, terrazze panoramiche I Mirador, una segreta terrazza per eventi e una proposta di hotellerie che trasforma ogni camera in un archetipo narrativo — Creator, Wizard, Champion, Hero e la SuperHero Suite da 75 mq con terrazza da 100 mq. Tutto progettato per un “home feeling” elegante, moderno e profondamente milanese.

21 house of stories – il programma durante la milano music week 2025

Durante la Milano Music Week 2025, la sede di 21 House of Stories Navigli ospita un palinsesto articolato, che attraversa talk, listening session, AMA, approfondimenti e presentazioni curate da realtà editoriali, podcast e istituzioni della filiera musicale italiana.

Ecco il calendario completo:

Lunedì 17, ore 18:30

I dischi fondamentali di Mara Sattei – presentato da I Fondamentali Podcast

Martedì 18, ore 18:30

AMA – Ask Me Anything, ma sul serio w/ Anastasio – presentato da Cromosomi

Mercoledì 19, ore 18:30

Io contro me stesso w/ Willie Peyote – presentato da Cromosomi

Mercoledì 19, ore 20:30

Nitro – incubi lucidi: backstage del disco – Episodio 1 – presentato da Menext

Giovedì 20, ore 18:30

Lavori in corso: l’evoluzione LGBTQ+ nell’industria discografica italiana, con Big Mama & Protopapa, Dino Stewart e Matteo B. Bianchi – presentato da FIMI

Giovedì 20, ore 20:30

Nitro – incubi lucidi: backstage del disco – Episodio 2 – presentato da Menext

Domenica 23, ore 18:30

Chiacchiere e canzoni con Jonathan Richman: live + intervista a cura di Colombre e Maria Antonietta – presentato da Milano Music Week

House of Stories Città Studi: il talk firmato All Music Italia

Oltre agli appuntamenti dei Navigli, 21 House of Stories ospita anche un evento speciale curato da All Music Italia nella sede di Città Studi.

Domenica 23 — ore 18:00

Dialogo tra cantautori: Neno e Santoianni, ciò che cambia, ciò che resta

Un incontro tra due cantautori che stanno costruendo percorsi diversi ma complementari. Neno (Amici 19, Concerto Primo Maggio) e Santoianni (Premio Bindi 2024 e Premio De André 2024) si confrontano su come mutano i linguaggi della scrittura, cosa rimane, cosa si perde e cosa si trasforma quando si racconta la realtà in musica.

Uno spazio che unisce parole e musica, con momenti acustici e riflessioni sui loro progetti più recenti: Suonatuttomale per Santoianni e Canzoni per gli amici per Neno.

L’incontro sarà moderato da Alvise Salerno.

23 novembre, ore 18

21 House of Stories – Città Studi

Via Enrico Nöe 24, Milano

Prenotazioni: link