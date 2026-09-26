Stasera, sabato 26 settembre, TIM Battiti Live 2000 Hits va in onda su Canale 5 dalle 21.20: una puntata speciale dedicata ai successi dei primi anni Duemila, da Tre parole a Dragostea din tei. Qui la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti, aggiornati in diretta.
Articolo in aggiornamento in diretta. La scaletta si completa esibizione dopo esibizione, nell’ordine in cui i cantanti salgono sul palco.
|TIM Battiti Live 2000 Hits
|Data
|Sabato 26 settembre 2026
|Orario
|Dalle 21.20
|Dove
|Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity
|Location
|Piazza Quercia, Trani
|Conduttori
|Ilary Blasi, Fabio Rovazzi, Daniele Battaglia
I cantanti di TIM Battiti Live 2000 Hits
Nella serata si alternano trenta nomi della musica italiana e internazionale degli ultimi vent’anni, fra pop, rap e i tormentoni dell’estate. Ecco il cast completo, in ordine alfabetico, prima che la serata ne riveli l’ordine di uscita.
|Cast
|Achille Lauro
|Alessandra Amoroso
|Alex Britti
|Alvaro Soler
|Angelina Mango
|Anna Tatangelo
|Annalisa
|Articolo 31
|Baby K
|Benji & Fede
|Dolcenera
|Elodie
|Emma
|Fedez
|Francesco Facchinetti
|Gemelli DiVersi
|Geolier
|Giusy Ferreri
|Haiducii
|Irama
|J-Ax
|Le Vibrazioni
|Luca Dirisio
|Marco Carta
|Marco Mengoni
|Negramaro
|Rocco Hunt
|Sugarfree
|Valeria Rossi
|Zero Assoluto
È in diretta o registrato?
La puntata è registrata: è stata girata il 27 giugno 2026 in Piazza Quercia a Trani, la stessa piazza delle serate estive di Battiti Live, e va in onda stasera su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
La scaletta di TIM Battiti Live 2000 Hits: l’ordine di uscita
|#
|Artista
|Brano
|1
|Alvaro Soler
|El mismo sol (2015)
|2
|Alvaro Soler
|Sofia (2016)
|3
|Alvaro Soler
|La cintura (2018)
|4
|J-Ax
|Maria Salvador (2015)
|5
|J-Ax
|Tranqi Funky (1996)
|6
|Annalisa
|Sinceramente (2024)
|7
|Baby K
|Medley: Playa (2019), Non mi basta più (2020), Voglio ballare con te (2017), Da zero a cento (2018), Roma-Bangkok (2015)
|8
|Achille Lauro
|Incoscienti giovani (2025)
|9
|Zero Assoluto
|Svegliarsi la mattina (2006)
Scaletta in aggiornamento durante la serata: torna su questa pagina per l’ordine di uscita completo.
Tutte le puntate dell’estate, con i cantanti e le scalette: Battiti Live 2026.