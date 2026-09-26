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Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Musica in TV
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TIM Battiti Live 2000 Hits stasera su Canale 5: la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti

Stasera su Canale 5 TIM Battiti Live 2000 Hits, dalle 21.20 da Trani con Ilary Blasi, Rovazzi e Battaglia: i cantanti e l'ordine di uscita.

Il logo di TIM Battiti Live 2000 Hits, lo speciale di Canale 5 dedicato ai successi dei primi anni Duemila
Musica in TV di Massimiliano Longo
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Stasera, sabato 26 settembre, TIM Battiti Live 2000 Hits va in onda su Canale 5 dalle 21.20: una puntata speciale dedicata ai successi dei primi anni Duemila, da Tre parole a Dragostea din tei. Qui la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti, aggiornati in diretta.

Articolo in aggiornamento in diretta. La scaletta si completa esibizione dopo esibizione, nell’ordine in cui i cantanti salgono sul palco.

TIM Battiti Live 2000 Hits
Data Sabato 26 settembre 2026
Orario Dalle 21.20
Dove Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity
Location Piazza Quercia, Trani
Conduttori Ilary Blasi, Fabio Rovazzi, Daniele Battaglia

I cantanti di TIM Battiti Live 2000 Hits

Nella serata si alternano trenta nomi della musica italiana e internazionale degli ultimi vent’anni, fra pop, rap e i tormentoni dell’estate. Ecco il cast completo, in ordine alfabetico, prima che la serata ne riveli l’ordine di uscita.

Cast
Achille Lauro
Alessandra Amoroso
Alex Britti
Alvaro Soler
Angelina Mango
Anna Tatangelo
Annalisa
Articolo 31
Baby K
Benji & Fede
Dolcenera
Elodie
Emma
Fedez
Francesco Facchinetti
Gemelli DiVersi
Geolier
Giusy Ferreri
Haiducii
Irama
J-Ax
Le Vibrazioni
Luca Dirisio
Marco Carta
Marco Mengoni
Negramaro
Rocco Hunt
Sugarfree
Valeria Rossi
Zero Assoluto

È in diretta o registrato?

La puntata è registrata: è stata girata il 27 giugno 2026 in Piazza Quercia a Trani, la stessa piazza delle serate estive di Battiti Live, e va in onda stasera su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

La scaletta di TIM Battiti Live 2000 Hits: l’ordine di uscita

# Artista Brano
1 Alvaro Soler El mismo sol (2015)
2 Alvaro Soler Sofia (2016)
3 Alvaro Soler La cintura (2018)
4 J-Ax Maria Salvador (2015)
5 J-Ax Tranqi Funky (1996)
6 Annalisa Sinceramente (2024)
7 Baby K Medley: Playa (2019), Non mi basta più (2020), Voglio ballare con te (2017), Da zero a cento (2018), Roma-Bangkok (2015)
8 Achille Lauro Incoscienti giovani (2025)
9 Zero Assoluto Svegliarsi la mattina (2006)

Scaletta in aggiornamento durante la serata: torna su questa pagina per l’ordine di uscita completo.

Tutte le puntate dell’estate, con i cantanti e le scalette: Battiti Live 2026.

All Music Italia

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