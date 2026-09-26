Stasera, sabato 26 settembre, TIM Battiti Live 2000 Hits va in onda su Canale 5 dalle 21.20: una puntata speciale dedicata ai successi dei primi anni Duemila, da Tre parole a Dragostea din tei. Qui la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti, aggiornati in diretta.

Articolo in aggiornamento in diretta. La scaletta si completa esibizione dopo esibizione, nell’ordine in cui i cantanti salgono sul palco.

TIM Battiti Live 2000 Hits Data Sabato 26 settembre 2026 Orario Dalle 21.20 Dove Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity Location Piazza Quercia, Trani Conduttori Ilary Blasi, Fabio Rovazzi, Daniele Battaglia

I cantanti di TIM Battiti Live 2000 Hits

Nella serata si alternano trenta nomi della musica italiana e internazionale degli ultimi vent’anni, fra pop, rap e i tormentoni dell’estate. Ecco il cast completo, in ordine alfabetico, prima che la serata ne riveli l’ordine di uscita.

Cast Achille Lauro Alessandra Amoroso Alex Britti Alvaro Soler Angelina Mango Anna Tatangelo Annalisa Articolo 31 Baby K Benji & Fede Dolcenera Elodie Emma Fedez Francesco Facchinetti Gemelli DiVersi Geolier Giusy Ferreri Haiducii Irama J-Ax Le Vibrazioni Luca Dirisio Marco Carta Marco Mengoni Negramaro Rocco Hunt Sugarfree Valeria Rossi Zero Assoluto

È in diretta o registrato?

La puntata è registrata: è stata girata il 27 giugno 2026 in Piazza Quercia a Trani, la stessa piazza delle serate estive di Battiti Live, e va in onda stasera su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

La scaletta di TIM Battiti Live 2000 Hits: l’ordine di uscita

Scaletta in aggiornamento durante la serata: torna su questa pagina per l’ordine di uscita completo.