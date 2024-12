Achille Lauro testo e significato di “Incoscienti giovani”, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Achille Lauro Incoscienti giovani testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

Si può dire che Lauro dal suo debutto al Festival, era il 2019 quando Rolls Royce conquistava pubblico e critica pur piazzandosi al nono posto, è diventato un affezionato della kermesse.

Ci è infatti tornato altre due volte in gara, nel 2020 con Me ne frego (8°) e nel 2022 con Domenica (14esimo con a seguire contestata partecipazione per San Marino all’Eurovision), e una volta ha anche calcato il palco durante tutta la settimana nelle vesti di ospite fisso (era il 2021).

Quella del 2025 è la prima partecipazione del cantautore dopo tanti cambiamenti che lo hanno coinvolto lavorativamente (dal cambio management al ritrovato successo passando per il ruolo da giudice di X Factor) e sarà seguito dal nuovo attesissimo album, Ragazzi Madre – L’Iliade.

ACHILLE LAURO Incoscienti giovani significato del brano

“Si ispira a delle storie vere e parla un po’ di noi, incoscienti giovani” ha dichiarato Lauro.

ACHILLE LAURO Incoscienti giovani testo

In arrivo prossimamente

Foto di Marcello Junior Dino