25 anni di storia e… di tormentoni estivi. Quale sarà la canzone dell’estate 2025?

Nel 1985 i Righeira cantavano “l’estate sta finendo e un anno se ne va” ed ecco che, mentre i mesi più caldi dell’anno si consumano rapidamente, è giunto il momento di provare a individuare quella che sarà la canzone dell’estate 2025, facendo un bilancio sui tanto attesi, amati o odiati tormentoni estivi.

Si tratta di un fenomeno prettamente italiano, fatto per lo più di canzoni leggere e spensierate, con un inciso pronto a non scollarsi più dalla mente, che talvolta riescono a lasciare il segno, mentre sempre più spesso si trasformano in meteore incapaci di resistere al freddo dell’inverno.

Ma… come si decreta un tormentone estivo? Gli strumenti in nostro possesso sono oggi davvero tanti (e forse anche troppi, perché… in presenza di dati contrastanti a cosa è meglio affidarsi?): le certificazioni FIMI, le classifiche settimanali FIMI e EarOne, che monitorano le vendite e i passaggi radiofonici, i dati di YouTube, i dati di ascolto sulle piattaforme digitali, ecc.

Ma non è tutto! Ogni anno si tengono infatti anche delle manifestazioni musicali volte proprio ad individuare “la canzone dell’estate“. E se dal 1964 al 2007 è stato il Festivalbar a tenerci compagnia nelle notti più calde, dal 2017 l’appuntamento è all’Arena Di Verona con l’RTL 102.5 Power Hits Estate.

