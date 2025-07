Tormentone dell’Estate 2025 – Al via il sondaggio di All Music Italia: 6 categorie, oltre 100 brani in gara

Anche quest’anno, All Music Italia lancia il sondaggio più caldo dell’anno: il Tormentone dell’Estate 2025.

Una maxi sfida che coinvolge oltre 100 brani divisi in 6 categorie, tra grandi nomi della musica italiana, nuove proposte, outsider, hit radiofoniche e gioielli alternativi.

Le regole del sondaggio – Come funziona

Il sondaggio è diviso in due fasi:

🟣 Fase 1 – Le categorie

Dal 6 al 25 luglio potete votare i vostri brani preferiti tra le 6 categorie:

Legacy & Revival

Grandi nomi della musica italiana… e outsider impossibili da ignorare.

Tra leggende ancora in pista, ritorni nostalgici, progetti bizzarri e voci cult da riscoprire.

Hit radiofoniche, pop d’autore, voci inconfondibili.

Dai tormentoni ai brani emozionali: chi è la vera voce dell’estate?

Cantautorato moderno, suoni alternativi e outsider di razza.

Dalla malinconia urban al pop sperimentale, passando per contaminazioni electro e teatrali.

Trap, pop-rap, crossover e incastri di flow.

Dai club alle playlist, dai nomi street ai più radiofonici: chi ha dominato l’estate in cassa dritta?

Ex talent, debutti discografici, giovani penne e nuove voci da scoprire.

Dalle aule di Amici alle label indipendenti: chi merita davvero di esplodere quest’estate?

Una selezione di brani usciti dopo il 6 luglio che potrebbero rientrare nella finale, se rilevanti.

📝 Per ogni categoria si possono esprimere fino a 2 preferenze.

Il modulo è accessibile solo per utenti registrati tramite Google. Tuttavia, non raccogliamo e non visualizziamo gli indirizzi email: il voto è completamente anonimo e non tracciabile a livello individuale.

⏰ Le votazioni della prima fase chiudono giovedì 25 luglio.

I finalisti e la fase 2

Entro il 27 luglio annunceremo i vincitori di ogni categoria e i primi 3 classificati per ciascuna.

Questi brani accederanno alla Fase 2 – La Finale, in cui il pubblico potrà votare la canzone definitiva dell’estate 2025.

La finale resterà online per tutto il mese di agosto e si concluderà il 31 agosto.

Il vincitore assoluto del Tormentone dell’Estate 2025 sarà proclamato a settembre, al ritorno delle vacanze, con un articolo speciale su All Music Italia.

Come votare

👉 Puoi compilare direttamente il modulo qui sotto (consigliato):

⚠️ Puoi votare una sola volta. Il sondaggio ha valore divulgativo e partecipativo, non promozionale.

Chi vincerà?

Pop, rap, indie, storici e outsider.

La playlist dell’estate l’hai già sotto le dita. Adesso tocca a te scegliere i vincitori.