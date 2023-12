Annalisa in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Sinceramente”

Annalisa Sinceramente testo, significato e autori del brano che vede il ritorno della cantautrice sul palco del Festival di Sanremo dopo un anno di grandi successi, live e discografici.

Per riassumere questo anno da record, partito in realtà a settembre 2022, bastano alcune parole chiave che saranno comprensibili praticamente a tutti: “Bellissima“, “Mon amour“, “Disco paradise“, “Ragazza sola“, Forum di Assago, “E poi siamo finiti nel vortice“… il tutto per un totale di 1.410.000 copie certificate e ben tre brani che hanno raggiunto la numero uno delle radio.

Le basi per un 2024 altrettanto importanti sono state messe dall’annuncio del tour nei palasport, queste le date.

6 aprile – FIRENZE – Mandela Forum

8 aprile – Palaolimpico di TORINO

10 aprile – MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile – BARI – Palaflorio

13 aprile – NAPOLI – Palapartenope

17 aprile – Unipol Arena di BOLOGNA

19 aprile – PADOVA – Gran Teatro Geox

21 aprile – ROMA – Palazzo dello Sport

Clicca in basso su continua.