Home › News

News

Camilla Pandozzi torna con Vuoti Abissali dopo la trilogia Madame, Las Vegas e Bambolina

Camilla Pandozzi torna con Vuoti Abissali: il singolo è sulle piattaforme dal 25 settembre e in radio dal 2 ottobre. Il brano è scritto con FIAT131.

di Chiara Tebaldini ·

Camilla Pandozzi, cantautrice di Vuoti Abissali, in posa con il gesto delle corna su fondo blu scuro

Camilla Pandozzi torna con Vuoti Abissali, il nuovo singolo per Isola degli Artisti distribuito da ADA Music, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25 settembre e in radio dal 2 ottobre. Il brano arriva dopo la trilogia composta da Madame, Las Vegas e Bambolina.

Vuoti Abissali: il significato del brano

Il brano, scritto da Camilla Pandozzi e Alfredo Bruno (FIAT131) e prodotto da Cosmo Masiello (Kmas), racconta l’impatto di un amore inaspettato e travolgente.

Il testo, in cui si rispecchia l’artista, esplora il desiderio e il bisogno di vicinanza all’interno di una relazione. La narrazione descrive due persone che superano le proprie difese per vivere il sentimento senza filtri.

Chi è Camilla Pandozzi

Camilla Pandozzi è una cantautrice italiana che si dedica alla musica fin da bambina. Inizia a studiare pianoforte e a cantare a sette anni e pubblica i primi brani a tredici. Negli anni apre diversi concerti di Serena Brancale e partecipa a festival nazionali.

Condividi:

Articoli correlati