Camilla Pandozzi torna con Vuoti Abissali, il nuovo singolo per Isola degli Artisti distribuito da ADA Music, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25 settembre e in radio dal 2 ottobre. Il brano arriva dopo la trilogia composta da Madame, Las Vegas e Bambolina.

Vuoti Abissali: il significato del brano

Il brano, scritto da Camilla Pandozzi e Alfredo Bruno (FIAT131) e prodotto da Cosmo Masiello (Kmas), racconta l’impatto di un amore inaspettato e travolgente.

Il testo, in cui si rispecchia l’artista, esplora il desiderio e il bisogno di vicinanza all’interno di una relazione. La narrazione descrive due persone che superano le proprie difese per vivere il sentimento senza filtri.

Chi è Camilla Pandozzi

Camilla Pandozzi è una cantautrice italiana che si dedica alla musica fin da bambina. Inizia a studiare pianoforte e a cantare a sette anni e pubblica i primi brani a tredici. Negli anni apre diversi concerti di Serena Brancale e partecipa a festival nazionali.