Testo e significato di Rum e cioccolata, il nuovo singolo di DELIA feat. FIAT131, disponibile in digitale e in radio da venerdì 22 maggio per Isola degli Artisti / Warner Records / Warner Music Italy.
La cantautrice e pianista classica torna con un brano che arriva dopo i risultati di Al mio paese, con cui ha raggiunto per la prima volta la prima posizione nella classifica radio EarOne, e durante la scrittura del suo primo album.
Il singolo si inserisce anche nel percorso del Sicilia Bedda Tour, tournée teatrale che ha superato i 25.000 biglietti venduti in meno di 30 giorni e che ha portato DELIA anche fuori dall’Italia, con date a Madrid e Barcellona.
DELIA feat. FIAT131 – Rum e cioccolata: il significato del brano
In Rum e cioccolata, DELIA e FIAT131 partono da un tema molto riconoscibile nelle relazioni: la gelosia. Il brano non la tratta come un dramma assoluto, ma come una dinamica quotidiana fatta di piccole ripicche, discussioni, scene e riavvicinamenti. È una forma di conflitto che resta dentro la coppia e che, nel racconto del pezzo, non cancella il sentimento.
L’immagine centrale è già nel titolo. Il rum e la cioccolata sono due elementi intensi, diversi e contrastanti, ma proprio per questo capaci di stare insieme. La metafora serve a descrivere un rapporto che sembra continuamente sul punto di complicarsi e che invece trova nella stessa tensione una parte della propria forza. Non c’è quindi una lettura pacificata dell’amore, ma un equilibrio più instabile, costruito su attrazione, gelosia e complicità.
La presenza di FIAT131, nome d’arte di Alfredo Bruno, rafforza l’idea del dialogo. Il featuring non viene presentato come semplice aggiunta vocale, ma come un confronto tra due prospettive. Anche la scelta linguistica va in questa direzione: il brano intreccia italiano, spagnolo e incursioni in siciliano, usando il dialetto come elemento identitario e non come semplice colore.
Il collegamento con il Sicilia Bedda Tour è parte del contesto del singolo. Rum e cioccolata è stato infatti eseguito in anteprima nelle date spagnole della tournée, dentro un progetto che per DELIA tiene insieme radici siciliane, scrittura pop e dimensione teatrale.
Il testo di Rum e cioccolata
Resto da sola
con il sapore dell’amaro sulla bocca
l’amore c’è come c’ha visti n’atra vota
Andare via e poi dirci addio.
Per colpa di quelle promesse
sempre
per tutte le mie sigarette spente
per i miei modi un po’ da prepotente
e per questa gelosia.
Sono innamorata, è una guerra fredda tutta questa sceneggiata siamo case perse siamo rum e cioccolata sai che se ritorni
Io non so mandarti via
Io sugnu stanca delle tue sentenze
mi dici ti amo e non ti fidi di niente
Volevo la tua voce seducente e non tutta sta camurria.
E la distanza che ci pesa sul petto, io te l’ho detto
l’unico modo per vivere bene nello stesso letto
ma tu perdi la tua pazienza come io perdo le partite a calcetto se non ti calmi finisce buttiamo tutto via
Sono innamorata, è una guerra fredda tutta questa sceneggiata siamo case perse siamo rum e cioccolata sai che se ritorni io non so mandarti via
Sono innamorata, è una guerra fredda tutta questa sceneggiata siamo case perse siamo rum e cioccolata sai che se ritorni io non so mandarti via.
Crediti del brano
Titolo: Rum e cioccolata
Artista: DELIA
Autori: Delia Buglisi, Alfredo Bruno
Featuring: FIAT131
Etichetta / distribuzione: Isola degli Artisti / Warner Records / Warner Music Italy
Foto di copertina di Chiara Marchese
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