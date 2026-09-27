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Nord Sud Ovest Est alla Pelota di Milano: il weekend degli 883 con Max Pezzali, Nuzzolo e Giuggioli

Ingresso libero sabato 3 e domenica 4 ottobre, con il party del sabato sera e i Pezza Band.

Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, in una scena della serie Nord Sud Ovest Est
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Sky e NOW portano Nord Sud Ovest Est, la serie sugli 883, alla Pelota Jai Alai di Milano, in via Palermo 10, per un weekend a ingresso libero: sabato 3 e domenica 4 ottobre. Sabato saranno presenti anche Max Pezzali e i protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.

Alla Pelota dalle 11 alle 19: Cadillac, Plaza Messicana e tavernetta di Pavia

Sabato e domenica, dalle 11 alle 19, la visita parte dal check-in con il volo 883 per Los Angeles, dove Max Pezzali e Mauro Repetto girarono nel 1993 il videoclip di Nord Sud Ovest Est.

Si prosegue con una foto accanto alla Cadillac rossa del video e con l’Area Deserto, dove una Dance Cabin registra mini-video ispirati alle mosse di Repetto. La Plaza Messicana ha palco, mariachi, ballerini e dj set di Radio Deejay.

Alla Plaza Messicana suona anche una tribute band degli 883. Poi si torna a Pavia, dove sono ricostruite la tavernetta usata da Max e Mauro come sala di registrazione, per il lip sync sulle canzoni degli 883, e la cameretta di Max, con una gaming experience anni Novanta.

C’è anche una foto all’interno della copertina dell’album Nord Sud Ovest Est. L’esperienza è realizzata dalla ParideVitale Agency con partner come Nintendo, Dr. Martens, Autogrill, che offre assaggi del panino Camogli, e Volkswagen.

Sabato alla Pelota: i protagonisti alle 12.30 circa, Max Pezzali verso le 22.30

Sabato alle 12.30 circa Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, nei ruoli di Max e Mauro, incontrano i fan per raccontare curiosità e retroscena della produzione. La sera l’ingresso resta gratuito, ma serve la registrazione su Eventbrite, che al momento risulta esaurita.

Dalle 21 suonano i Pezza Band, tribute band degli 883, poi il dj set di DJ Shorty con Radio Deejay fino a mezzanotte. Verso le 22.30 arriva Max Pezzali, con un intervento sull’eredità culturale e musicale degli 883.

La seconda stagione dal 9 ottobre su Sky e NOW

La serie di Sydney Sibilia torna il 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con otto nuovi episodi, gli ultimi della storia. Il trailer, il cast e la trama sono nel nostro articolo sulla seconda stagione.

Il 30 ottobre esce Max Forever Vol. 2, il nuovo album di Max Pezzali: contiene due brani inediti, nuove versioni dei suoi successi e registrazioni dal vivo.

Foto: P. Ciriello/Sky

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