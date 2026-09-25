Max Pezzali annuncia l’arrivo di un nuovo capitolo di Max Forever. Il disco, dal titolo Max Forever Vol. 2 – L’album, esce sulle piattaforme digitali e nei negozi fisici il 30 ottobre 2026. E’ però già disponibile in preorder (qui il link).

L’album raccoglie nuove versioni di brani del repertorio dell’artista, registrazioni live, materiali d’archivio, un remix inedito e due brani mai pubblicati prima. L’opera fisica viene realizzata in diversi formati: doppio vinile colorato e autografato in edizione limitata, doppio vinile nero standard e CD.

Max Pezzali, il secondo volume di “MAX FOREVER”

A due anni dal primo progetto, Max Pezzali torna sulla formula di Max Forever con un secondo volume costruito ancora una volta intorno alle canzoni che hanno attraversato la sua carriera.

Il disco arriva dopo il successo del tour Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026, che ha portato l’artista nei principali stai italiani. Gli appuntamenti complessivi sono stati 15, per oltre 680.000 biglietti venduti.

Max Forever Vol. 2 non è però una semplice raccolta. Il nuovo album raccoglie anche alcune tracce registrate durante l’esperienza live estiva, portando nel progetto discografico una parte dello spettacolo. Inoltre, al suo interno trovano spazio versioni speciali e inedite di brani del repertorio, registrazioni dal vivo, nuove riletture acustiche, materiale d’archivio e un remix inedito.

Due brani inediti e una “reborn demo” registrata come negli anni Novanta

Tra le novità del secondo volume ci sono soprattutto due brani inediti, entrambi scritti nel corso del 2026. Uno dei due brani fa parte della colonna sonora di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky Original firmata da Sydney Sibilia, in arrivo il 9 ottobre su Sky e NOW.

Max Pezzali ha inoltre recuperato una delle sue vecchie registrazioni per quello che nel progetto viene definito “reborn demo”: l’artista ha ripreso il quattro piste e ha ri-registrato una delle canzoni più celebri della sua storia seguendo l’impostazione con cui l’aveva incisa oltre trent’anni fa.

“2 anni fa ci siamo inventati questo progetto discografico che riuniva tracce riscoperte, riarrangiate, remixate, qualche live. Vi dicevo che era un po’ come quando tanti anni fa si facevano le cassette inserendo roba varia”, racconta Max Pezzali.

Il nuovo volume amplia quella stessa idea: “Dopotutto dopo un primo volume doveva pur arrivarne anche un secondo, con quello stesso approccio, anche se a sto giro lo abbiamo arricchito non poco. Ci sono 2 inediti scritti quest’anno, qualche traccia live del tour stadi di questa estate, un po’ di nuove acustiche, un remix inedito e qualcun altro riscoperto. E poi c’è quello che abbiamo chiamato “reborn demo”: ho ripreso il 4 piste e ho ri-registrato una delle canzoni più celebri esattamente come l’avevo messa giù più di 30 anni fa”.

Il cantautore conferma anche l’intenzione di proseguire la serie: “Sono contento di questo volume 2, prima o poi arriverà anche il terzo, mi piace questa nuova saga!”.

Il progetto anticipa il ritorno live

Max Forever Vol. 2 non è pensato come una semplice ristampa del repertorio di Max Pezzali, ma come un contenitore di versioni differenti, registrazioni e materiali che attraversano momenti diversi della storia musicale dell’artista.

Il progetto anticipa il ritorno live di Max Pezzali, nei palasport italiani da dicembre 2026 con MAX FOREVER – STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR. Le canzoni di Max Forever Vol. 2 saranno quindi parte del nuovo spettacolo.

Il disco arriva così con una struttura che guarda contemporaneamente al passato e al presente: vecchie registrazioni recuperate, nuove riletture, momenti live e due brani inediti, con un terzo capitolo già lasciato aperto dallo stesso Max Pezzali.