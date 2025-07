Max Pezzali annuncia nuove date di MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026

Mentre cresce l’attesa per il maxi evento Max Forever – Grand Prix, in programma sabato 12 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, Max Pezzali annuncia nuove e imperdibili date del tour Max Forever Gli Anni D’Oro – Stadi 2026.

Ed ecco che, agli show già annunciati a Roma, Napoli e Milano, si aggiungono ora quelli a Lignano Sabbiadoro, Torino, Bologna, Messina, Bari e Padova.

Ad anticipare l’annuncio una speciale esibizione a sorpresa all’Aquafan di Riccione, dove Max – accompagnato da Albertino – è tornato dopo oltre trent’anni.

MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO: le date negli stadi 2025

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour Max Forever Gli Anni D’Oro – Stadi 2026, prodotto e organizzato da Vivo Concerti:

Domenica 7 giugno 2026 | LIGNANO SABBIADORO @ STADIO TEGHIL – DATA ZERO ( NUOVA DATA )

) Sabato 13 giugno 2026 | TORINO @ ALLIANZ STADIUM – NUOVA DATA

Venerdì 19 giugno 2026 | NAPOLI @ STADIO MARADONA

Giovedì 23 giugno 2026 | ROMA @ STADIO OLIMPICO

Sabato 27 giugno 2026 | BOLOGNA @ STADIO DALL’ARA – NUOVA DATA

Mercoledì 1 luglio 2026 | MESSINA @STADIO F. SCOGLIO – NUOVA DATA

Domenica 5 luglio 2026 | BARI @ STADIO SAN NICOLA – NUOVA DATA

Mercoledì 8 luglio 2026 | PADOVA @ STADIO EUGANEO – NUOVA DATA

Sabato 11 luglio 2026 | MILANO @ STADIO SAN SIRO

Domenica 12 luglio 2026 | MILANO @ STADIO SAN SIRO

MAX FOREVER – GRAND PRIX 2025

Sabato 12 luglio 2025 | IMOLA @ AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

Ma non è tutto! Dopo Imola, Max sarà infatti presente come headliner del Red Valley Festival durante la data di apertura all’Olbia Arena prevista il prossimo 13 agosto 2025.

I biglietti per le nuove date di Max Forever Gli Anni D’Oro – Stadi 2026 saranno disponibili in esclusiva solo su TicketOne a partire dalle 14.00 di mercoledì 9 luglio, mentre per acquistarli nei punti vendita autorizzati e su www.vivoconcerti.com bisognerà attendere le ore 11.00 di lunedì 14 luglio.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI