La festa non si ferma per Max spezzali: scende in pista con “Grand Prix”, la corsa più pazza del mondo

La nuova sorpresa arriva solo pochi giorni dopo l’annuncio del tutto esaurito per il tour di 17 date nei palazzetti il prossimo inverno: Max Pezzali non si ferma e lancia “Max Forever – Grand Prix”, uno speciale show il 12 luglio 2025 all’ippodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Un evento imperdibile per i fan del cantante, che ha in serbo uno spettacolo completamente rinnovato, dopo i live previsti per dicembre 2024 e gennaio/febbraio 2025 a Milano e Roma: 10 date all’Unipol Forum per il tour “Max Forever – Questa casa non è un albergo” e 7 al Palazzetto dello Sport di Roma con “Max Forever – Questo Pala non è un albergo”.

“Annunciare un evento come Imola rappresenta per me l’emozione totale, la celebrazione assoluta di questo periodo professionale e di vita che non smette di regalarmi incredibili soddisfazioni.” commenta il cantautore.

Dal 2022 ad ora Max non si è infatti più fermato, realizzando un successo dopo l’altro con oltre 520mila presenze tra le due date a San Siro, il Circo Massimo e 30 palazzetti sold out in tutta Italia, e più di 400mila biglietti venduti per il tour negli stadi 2024.

Viaggia in parallelo con il mondo musicale del cantante anche il suo lato artistico, che possiamo trovare fin dalle copertine dei suoi primi dischi, realizzate in stile fumettistico. I personaggi delle sue hit hanno anche dato vita a una serie di comic books realizzati dall’illustratore Roberto Recchioni, che ha collaborato con lui per la creazione della locandina di questo nuovo speciale evento “Max Forever – Grand Prix“, dedicata al mondo dei motori. L’ultimo volume della serie di libri verrà presentato proprio in questi giorni al Lucca Comics.

“Il vantaggio di avere un repertorio con personaggi che dall’immaginario delle canzoni prendono vita e sono visivamente identificabili ci ha aiutati nella costruzione di un concept preciso, una rivisitazione della corsa più pazza del mondo che ci porterà dritti a vivere quello che immagino come un nostro Woodstock.” racconta Max Pezzali.

I biglietti per la nuova data a all’Autodromo di Imola sono disponibili online da oggi, 2 ottobre, alle 14 e nei punti vendita fisici autorizzati dalle 11 di lunedì 7 ottobre.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI