Max Pezzali: i sold out continuano, annunciate nuove date a Milano e Roma per il tour 2025

Un successo inarrestabile per Max Pezzali, che registra altri due sold out per i suoi concerti all’Unipol Forum di Milano, il 7 e l’8 gennaio, per il suo tour del 2025 “MAX FOREVER – Questo Forum non è un Albergo”, a cui si è da poco aggiunto anche “MAX FOREVER – Questo Pala non è un Albergo” al Palazzetto dello Sport di Roma.

La festa non si ferma, infatti dopo gli 8 sold out a Milano e i 3 a Roma, l’artista ha appena annunciato attraverso i social altre 4 nuove date di questo show completamento rinnovato, un viaggio che ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera.

Proprio ieri su canale 5 hanno trasmesso “Circo Max – Una notte di hit”, il concerto dell’artista che la scorsa estate ha incantato il Circo Massimo di Roma con un grande evento per celebrare i suoi 30 anni di carriera, che ha realizzato ottimi risultati con 1.676.000 spettatori e il 13,6% di share.

MAX PEZZALI i CONCERTI Di QUESTO FORUM NON È UN ALBERGO 2024

Sabato 28 dicembre 2024 | MILANO @Unipol Forum – SOLD OUT!

Domenica 29 dicembre 2024 | MILANO @Unipol Forum – SOLD OUT!

Lunedì 30 dicembre 2024 | MILANO @Unipol Forum – SOLD OUT!

Venerdì 3 gennaio 2025 | MILANO @Unipol Forum – SOLD OUT!

Sabato 4 gennaio 2025 | MILANO @Unipol Forum – SOLD OUT!

Domenica 5 gennaio 2025 | MILANO @Unipol Forum – SOLD OUT!

Martedì 7 gennaio 2025 | MILANO @Unipol Forum – SOLD OUT!

Mercoledì 8 gennaio 2025 | MILANO @Unipol Forum – SOLD OUT!

Giovedì 9 gennaio 2025 | ROMA @Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

Venerdì 10 gennaio 2025 | ROMA @Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

MAX FOREVER – QUESTO PALA NON È UN ALBERGO 2024: LE DATE

Venerdì 24 gennaio 2025 | ROMA @Palazzo dello Sport – SOLD OUT!

Sabato 25 gennaio 2025 | ROMA @Palazzo dello Sport – SOLD OUT!

Domenica 26 gennaio 2025 | ROMA @Palazzo dello Sport – SOLD OUT!

Martedì 28 gennaio 2025 | ROMA @Palazzo dello Sport

Mercoledì 29 gennaio 2025 | ROMA @Palazzo dello Sport

Sabato 1 febbraio 2025 | ROMA @Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

Domenica 2 febbraio 2025 | ROMA @Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

I biglietti per le nuove date saranno disponibili da domani 30 agosto.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI