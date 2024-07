La festa non si ferma e Max Pezzali annuncia “MAX FOREVER – Questo Pala non è un Albergo”

La festa non si ferma e, dopo l’accoglienza delle date meneghine, Max Pezzali annuncia MAX FOREVER – Questo Pala non è un Albergo – tre date speciali al Palazzo dello Sport di Roma, che si terranno il 24, 25 e 26 gennaio 2025 – e il sold out di tutte e sei le date di MAX FOREVER – Questo Forum non è un Albergo (28, 29 e 30 dicembre 2024 e 3, 4 e 5 gennaio 2025), alle quali si aggiungono due nuovi appuntamenti, il 7 e 8 gennaio 2025.

“‘Questo Forum non è un albergo‘ (ed ora ‘Questo Pala non è un albergo‘) nasce come uno show residente, come uno di quegli spettacoli che si replicano all’infinito nello stesso posto, come si fa con i musical. Da qui l’idea ironica del titolo.

C’era questa possibilità di farlo nel break natalizio e allora ci siamo detti: ‘daje, festeggiamo la fine dell’anno e, oh, se c’è richiesta pure l’inizio del nuovo anno’. Che sia di buon auspicio insomma.

In pochi giorni siamo già a 8 ‘repliche’ al Forum. Inizialmente, volevamo farlo solo lì come una vera residency, per dirla all’americana, ma l’affetto che ci è giunto da Roma è stato travolgente e quindi abbiamo dovuto riadattare il titolo dello show. In tutta onestà ho ancora negli occhi la serata magica dell’Olimpico: è stato davvero oltre ogni tipo di immaginazione.

Sarà uno show nuovo, con una nuova scaletta, altre canzoni e altre chicche. Insomma, sarà diverso da quello fatto negli stadi. Ci sono già delle figate a cui stiamo pensando da tempo, ma quello che è certo è che come sempre sarà una festa.

Questa ca… anzi Forum… anzi Pala… non è un albergo. Vi aspetto a casa“.

MAX FOREVER – QUESTO FORUM NON È UN ALBERGO 2024: LE DATE

Sabato 28 dicembre 2024 | MILANO @Unipol Forum – SOLD OUT!

Domenica 29 dicembre 2024 | MILANO @Unipol Forum – SOLD OUT!

Lunedì 30 dicembre 2024 | MILANO @Unipol Forum – SOLD OUT!

Venerdì 3 gennaio 2025 | MILANO @Unipol Forum – SOLD OUT!

Sabato 4 gennaio 2025 | MILANO @Unipol Forum – SOLD OUT!

Domenica 5 gennaio 2025 | MILANO @Unipol Forum – SOLD OUT!

Martedì 7 gennaio 2025 | MILANO @Unipol Forum – NUOVA DATA

Mercoledì 8 gennaio 2025 | MILANO @Unipol Forum – NUOVA DATA

MAX FOREVER – QUESTO PALA NON È UN ALBERGO 2024: LE DATE

Venerdì 24 gennaio 2025 | ROMA @Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

Sabato 25 gennaio 2025 | ROMA @Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

Domenica 26 gennaio 2025 | ROMA @Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

Foto di copertina di Luca Marenda