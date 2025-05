Max Pezzali annuncia la sua prima volta allo Stadio Maradona con “Max Forever – Gli anni d’oro”

Max Pezzali porterà per la prima volta la sua musica allo Stadio Maradona di Napoli. L’annuncio è arrivato in grande stile direttamente dal Comicon di Napoli, dove l’artista ha presentato anche il nuovo volume del suo progetto editoriale Max Forever, dedicato al mito del Pibe de Oro.

Max Pezzali allo Stadio Maradona: la nuova data del tour

Dopo aver infiammato i palazzetti e gli stadi italiani tra il 2022 e il 2024, Max Pezzali annuncia una nuova tappa per il suo tour 2026 Max Forever – Gli anni d’oro: il 19 giugno sarà la volta dello Stadio Maradona di Napoli, per uno show che promette di tingere lo stadio dei colori della nostalgia e delle hit generazionali.

La data si aggiunge a quelle già confermate del 23 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e dell’11 e 12 luglio a San Siro.

Il fumetto e il legame con Napoli

L’annuncio è arrivato nel giorno d’inaugurazione del Comicon, dove Max ha svelato Max Forever – Gli anni d’oro: Ho visto il Maradona, quarto volume della serie realizzata con Roberto Recchioni. Un racconto che ripercorre il rapporto emotivo tra Max e la città partenopea, con la figura di Maradona come simbolo e ispirazione.

Il concerto sarà quindi anche un ritorno alle origini, alle emozioni vissute sugli spalti e alla magia che solo un artista come Max Pezzali riesce a trasmettere dal vivo.

Max Forever: i numeri di un successo

1.3 milioni di biglietti venduti in tre anni, 19 date sold out nella stagione invernale 2025 e oltre 400.000 presenze negli stadi nel 2024. Numeri da capogiro per un artista che ha saputo trasformare ogni show in una grande festa collettiva.

Prima di approdare nei grandi stadi nel 2026, Max salirà sul palco dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il 12 luglio 2025 con il Max Forever – Grand Prix, un evento che ha già fatto registrare il tutto esaurito.

Max Pezzali 2025/2026: le prossime date

MAX FOREVER – GRAND PRIX 2025

12 luglio 2025 – Imola @ Autodromo Enzo e Dino Ferrari

MAX FOREVER – GLI ANNI D’ORO STADI 2026

19 giugno – Napoli @ Stadio Maradona (nuova data)

23 giugno – Roma @ Stadio Olimpico

11 luglio – Milano @ Stadio San Siro

12 luglio – Milano @ Stadio San Siro

