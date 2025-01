Max Pezzali e gli ‘amici della cassettina’ inaugurano il 2025 al Forum

Max Pezzali, il Capodanno live al Forum.

Max Pezzali è ormai, definitivamente, entrato nell’olimpo della musica italiana da qualche anno. Non stupisce più che qualsiasi evento dal vivo diventi un’occasione unica per lui e per il pubblico che va a guardarlo e noi di All Music Italia siamo stati presenti al suo show al Forum di Assago nell’ultima notte dell’anno.

A cavallo tra il vecchio e nuovo anno ha portato e sta portando avanti una serie di live al Forum di Assago e al PalaEUR di Roma, 18 in totale e tutti sold out, che hanno avuto nella notte di Capodanno un appuntamento speciale e irripetibile.

Una serata iniziata alle 21:00 e durata ben oltre la mezzanotte grazie alla presenza dei suoi amici di Radio Deejay, gli amici della cassettina del Deejay Time: Albertino, Molella, Fargetta, Prezioso,

Il capodanno live di Max Pezzali al Forum

Il live di Max è durato, in totale, circa due ore e mezza e allo scoccare della mezzanotte è partito il djset dei quattro dj che si sono intervallati con le loro hit e con i brani più iconici da ballare in una notte come quella.

La cosa che colpisce subito, non appena si arriva in un qualsiasi luogo dove Pezzali si esibisce, è la presenza di persone di ogni età ed estrazione sociale.

Non è un mistero che la musica degli 883 abbia sempre unito adulti e bambini, una capacità unica che appartiene solo ai giganti.

A dire il vero, Max Pezzali è diventato davvero gigante solo negli ultimi anni ed è lui stesso a riconoscerlo con un breve discorso di ringraziamento dal palco:

“Mai mi sarei aspettato, a 57 anni, di ricevere questo affetto e questo calore. Prima c’era ma non era così grande, è merito vostro. Grazie“.

Questo nuovo corso non ha uno specifico punto di inizio, non c’è una data specifica o un evento particolare a cui va ricondotto ma si potrebbe identificare il tour di qualche anno fa con Renga e Nek come uno spartiacque.

In quell’occasione, forse, lo stesso Pezzali ha iniziato a rendersi conto che la gente avesse voglia di tornare a quel periodo che lo ha visto calcare i palchi più importanti d’Italia insieme a Mauro Repetto, quegli anni 90 che sono tanto tornati di moda.

Forse, facendo 2+2, non è un caso che lui sia stato il primo dei tre ad annunciare nuova musica, nuovo tour, nuovo percorso e che da quel momento non si sia più fermato.

Dai palazzetti agli stadi, dalle compilation alla serie tv

Palazzetti, stadi, date infinite, compilation e, più di recente, serie tv che raccontano l’epopea di un progetto rimasto nel cuore di tutti.

E non è un caso, calcolando tutti questi elementi, che migliaia di persone abbiano scelto di festeggiare il capodanno del 2025 con lui e la sua musica.

Solo moda del momento? Escluso categoricamente.

Ogni singola canzone, per tutta la durata del live, è stata cantata da bambini e adulti senza soluzione di continuità dalle più vecchie a quelle più moderne.

Più di 30 anni di hit e di emozioni che si sono arricchite di nuova linfa nel corso del tempo, segno che c’è sempre stata voglia di andare avanti nonostante si potesse vivere di rendita con Hanno ucciso l’Uomo Ragno, Nord Sud Ovest Est e tutte le altre.

Di recente, per fare un esempio, è stata aggiunta Discoteche Abbandonate ed è stata anche rispolverata a grande richiesta dei millennial la canzone portante di un film Disney sottovalutatissimo, Il Pianeta Del Tesoro, cioè Ci Sono Anch’io.

Un live che vive e si autoalimenta in più fasi che corrispondono alle varie fasi degli 883 e di Pezzali solista. C’è il momento dance, con La Regina Del Celebrità e con molte canzoni dell’album Grazie Mille ma è solo uno dei tanti.

Si respira l’aria del far west con i brani di 1 In +, la melodia romantica del Mondo Insieme a te e poi le grandi hit, quelle ci sono proprio tutte.

Come Mai, Sei un Mito, La Dura Legge Del Gol, Nessun Rimpianto, La Regola dell’Amico e un listone infinito di altre megahit immortali.

Passare un capodanno così è un’esperienza che bisogna fare e che, quest’anno, migliaia di italiani hanno scelto di regalarsi a dispetto di organizzazioni di piazza, di casa con altri amici o chissà cos’altro.

E’ la dura legge di Max, quella in cui a vincere sono le emozioni da più di 30 anni.