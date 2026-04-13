Le certificazioni FIMI settimana 15 del 2026 raccontano tre fasi diverse della musica italiana: Max Pezzali e gli 883 portano Gli anni al doppio platino quasi trent’anni dopo l’uscita; Annalisa consolida Ma io sono fuoco con il platino, il ciclo commerciale più lungo della sua carriera; Nayt certifica Io individuo con l’oro a meno di un mese dall’uscita. Tre traguardi, tre velocità diverse.

Sette certificazioni in totale questa settimana: quattro per i singoli (due ori, un platino, un doppio platino), tre per gli album (un oro, un platino, un doppio platino). Il peso degli italiani è netto: cinque certificazioni su sette, con una presenza forte del rap e della trap. Gli internazionali si fermano a due, entrambi legati a carriere consolidate – The Weeknd con Anitta e Raye.Weeknd con Anitta e Raye.

Soglie di certificazione FIMI (in vigore nel 2026)

Singoli Oro: 50.000 unità

50.000 unità Singoli Platino: 100.000 unità

100.000 unità Album Oro: 25.000 unità

25.000 unità Album Platino: 50.000 unità

Internazionali – Singoli

The Weeknd feat. Anitta – São Paulo (Oro)

feat. – São Paulo (Oro) Raye – Where Is My Husband! (Oro)

Internazionali – Album

Rosalía – Lux (Oro)

– Lux (Oro) Britney Spears – Circus (Oro)

A seguire le certificazioni italiane.