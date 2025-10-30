Max Pezzali anima la notte di Halloween con la ristampa de “La Donna Il Sogno & Il Grande Incubo”

Trent’anni dopo la sua pubblicazione, avvenuta il 16 giugno 1995, La Donna Il Sogno & Il Grande Incubo degli 883 torna con un nuovo abito: un nuovo vinile splatter e un box ricco di sorprese in edizione limitata, in uscita la notte di Halloween, il 31 ottobre.

“La Donna Il Sogno & Il Grande Incubo è l’ultimo album della trilogia 883 della prima metà degli anni ’90. Anzi, taglia perfettamente a metà gli anni ’90. Fu il primo album senza Mauro, anche se lì dentro ci sono un po’ di pezzi che avevamo ‘vissuto’ assieme“, ha scritto Max Pezzali in un lungo post su Instagram.

Poi, ha aggiunto: “Questo è per me un disco molto importante, perché pieno di brani che – con il passare del tempo – sono diventati di grande popolarità e, ancora oggi, li suoniamo con grande cuore. Anzi, ce ne sono 4-5 che sono proprio il polmone dei nostri show.

Quest’anno compie 30 anni e tornerà nei negozi con un nuovo vinile, un box e un’altra sorpresa. Con Giulio de Vita, che aveva disegnato la copertina del disco, abbiamo ritrovato delle tavole originali e inedite dell’epoca, che non avevamo usato e che troverete nel box insieme al vinile originale e a un 45 giri speciale + un poster con un disegno nuovo“.

MAX PEZZALI, “LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO”: IL VINILE E… LO SPECIALE 45 GIRI

Come accennato sopra, all’interno della deluxe box de La Donna Il Sogno & Il Grande Incubo – oltre al vinile splatter – troviamo anche uno speciale 45 giri, contenente il demo de Gli Avvoltoi, che Pezzali ha fortemente voluto all’interno di questa nuova ristampa del disco.

“La scorsa estate mio padre era in tavernetta a riordinare un po’ di cose e ha ritrovato uno scatolone con delle cassette. Tra queste abbiamo ritrovato alcune canzoni mai uscite, credo risalenti al 1990 (quindi precedenti al primo album), e il demo de Gli Avvoltoi. Stavamo già lavorando a questa pubblicazione speciale e, allora, ho chiamato la Warner e ho chiesto loro se avessero voglia di arricchire ulteriormente il box con questo provino.

È un po’ diverso dalla versione che è poi finita sul disco, però magari aiuta un po’ tutti a capire come possono essere messe giù le canzoni quando vengono scritte (o forse come facevo e faccio io). È una chicca, per pochi“.

Ma non è tutto! Il 45 giri contiene infatti anche Non 6 Bob Dylan, una delle prime canzoni scritte dagli 883, poi pubblicata come ghost track proprio su La Donna Il Sogno & Il Grande Incubo.