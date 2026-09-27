Dagood YL porta il corrido trap nei club italiani con il suo primo tour 2026. Sei concerti tra novembre e dicembre, da Milano a Torino, per il diciassettenne romano reduce dalla pubblicazione dell’album DEMONIO. Le date segnano il passaggio a una nuova dimensione live, con una band che affiancherà alle sonorità urban chitarra, due trombe e un trombone.

Il tour, organizzato da BMU/INTERSUONI in collaborazione con NO REGULAR MUSIC, partirà il 26 novembre dai Magazzini Generali di Milano e si concluderà il 10 dicembre all’Hiroshima Mon Amour di Torino. Intanto, sui canali social dell’artista sono comparsi alcuni indizi che lasciano pensare all’arrivo di nuova musica.

Dagood YL concerti 2026: tutte le date del tour

Il calendario comprende sei appuntamenti nei club italiani, con tappe a Milano, Bologna, Livorno, Roma, Roncade e Torino.

Dagood YL · Club Tour 2026 Data Città Biglietti 26 nov 2026 Milano

Magazzini Generali TicketOne 27 nov 2026 Bologna

Locomotiv TicketOne / DICE 28 nov 2026 Livorno

The Cage TicketOne / TicketSms 3 dic 2026 Roma

Orion DICE 4 dic 2026 Roncade (TV)

New Age TicketOne / TicketSms 10 dic 2026 Torino

Hiroshima Mon Amour TicketOne / Mailticket

Il primo tour nei club dopo DEMONIO

Per Dagood YL il tour arriva dopo una serie di prime esperienze sul palco. Durante il periodo degli arresti domiciliari, l’artista aveva ottenuto un permesso speciale per esibirsi ai Magazzini Generali di Milano come ospite di Sadturs & KIID. Successivamente aveva partecipato anche al Nameless Festival durante il loro set.

Il ritorno ai Magazzini Generali, questa volta con un concerto a proprio nome, apre un tour costruito attorno al suono dei corridos tumbados, genere nato in Messico e conosciuto anche come corrido trap. Una contaminazione che Dagood YL ha portato nella scena urban italiana, intrecciandola con i riferimenti alla periferia romana da cui proviene.

La formazione live comprenderà chitarra, due trombe e un trombone, strumenti che avranno il compito di portare sul palco anche la componente più tradizionale del genere, accanto alle produzioni urban.

Il percorso discografico dell’artista comprende #FREEDAG, pubblicato inizialmente in maniera indipendente nel 2025 e successivamente riproposto da NO REGULAR MUSIC, e DEMONIO, uscito a luglio per No Regular Music / Warner Music Italy. Tra i brani pubblicati figurano Camicia e Zanotti, Uber, Jimmy Choo e RODRIGO RISIVI.

Biglietti e prevendite del tour di Dagood YL

Le prevendite sono aperte dal 24 settembre 2026. I biglietti sono disponibili su TicketOne e, a seconda della città, anche sui circuiti DICE, TicketSms e Mailticket, come indicato nel calendario.