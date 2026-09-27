di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
Condividi su:

Radio Date 2 ottobre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana

Tutti i nuovi singoli in uscita il 2 ottobre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.

Radio Date 2 ottobre 2026: tutti i nuovi singoli del New Music Friday
Radio Date di Oriana Meo
Condividi su:

Settimana 39 del 2026. Aumenta considervolmente il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

Nuovi singoli – Radio Date dal 26 settembre al 2 ottobre 2026

Brani più attesi dalla redazione

SABATO 26 SETTEMBRE 2026

  • Max MontanariStato di Ipocrazia

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2026

  • Gennaro FasanoPassano vent’anni
    Watt Musik
  • ZenoFortuna

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2026

  • ArenAncora ti perdo

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2026

  • Management del Dolore Post-OperatorioTutto passa
    La Tempesta Dischi

VENERDÌ 2 OTTOBRE 2026

  • ARTEFATTAAlcol etilico
  • Daniente & Must RushNon sono fatto
    Hopeland
  • EmyUn mondo perfetto
  • EymRespira
    Middle Night Entertainment/ Virgin Music Group
  • IRACISolo Frasi Fatte
    Alpaca Music
  • James HypeConfession
    Island Records
    Già disponibile in streaming dal 25 settembre. In radio dal 2 ottobre.
  • JUNOXSento questa volontà
  • LinfaSpoiler
  • Lorenzo Salvetti feat. eroCaddeoOggetti Smarriti
    Atlantic Records Italy / Warner Music Italy
  • LuciaFuttiri
    INDACO / ADA Music Italy
  • Materazi Future ClubRanieri / Balotelli
    Woodworm / Universal Music Italia
  • Pierluigi PierettiBALLA CON ME
    INDACO / ADA Music Italy
  • Sergio CincottaFreddo al mare
    NEEDA
  • SUEZFurnace Creek
    Believe Music Italy

GLOBAL RELEASES

I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.

Segnala un nuovo singolo – Radio Date 9 ottobre 2026

Le segnalazioni per il Radio Date del 9 ottobre 2026 devono essere inviate esclusivamente tramite il modulo qui sotto.

Apri il modulo di segnalazione

Problemi con il modulo?

Se non riesci a utilizzare il form, puoi inviare la segnalazione via email: clicca qui.

Leggi anche su New Music Friday

All Music Italia

Leggi anche su New Music Friday

Radio Date 31 luglio 2026: tutti i nuovi singoli del New Music Friday

Radio Date 31 luglio 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana
New Music Friday settimana 30 2026 Radio Date

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 30 del 2026
New Music Friday settimana 29 2026 Radio Date

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 29 del 2026
New Music Friday settimana 28 2026 Radio Date

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 28 del 2026
Settembre, Gianna Nannini con Marracash e Cioffi nella copertina del New Music Friday del 3 luglio 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 27 del 2026
M¥SS KETA, Rhove e Gabry Ponte nella copertina del New Music Friday settimana 26 2026 di All Music Italia

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 26 del 2026
New Music Friday settimana 25 del 2026: le nuove uscite con Madame, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Tommaso Paradiso

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 25 del 2026
Angelina Mango e Marco Mengoni, 22simba con Guè e Noyz Narcos protagonisti delle nuove uscite del New Music Friday del 12 giugno 2026.

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 24 del 2026

Articoli più letti

Il logo di TIM Battiti Live 2000 Hits, lo speciale di Canale 5 dedicato ai successi dei primi anni Duemila 1

TIM Battiti Live 2000 Hits su Canale 5: la scaletta e l'ordine di uscita dei cantanti
Luciano Ligabue durante il tour La Notte di Certe Notti nei palasport 2026 2

Ligabue riparte da Verona: la nuova scaletta del tour nei palasport
La giuria di X Factor 2026 al tavolo delle Audizioni all'Allianz Cloud, nella terza puntata 3

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della terza puntata delle Audizioni
Kid Yugi palasport 2026 4

Kid Yugi, sold out tutte le date nei palasport dell'"Anche Gli Eroi Muoiono Tour"
Ultimo annuncia il concerto evento La favola per sempre a Roma Tor Vergata il 4 luglio 2026 sold out 5

Ultimo a Tor Vergata: scaletta ufficiale de La Favola per sempre, il concerto dei record
Laura Pausini annuncia nuove date del IO CANTO YO CANTO World Tour 2026/2027 6

Laura Pausini, la scaletta di IO CANTO World Tour 2026: tutte le date e i biglietti
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Margherita Vicario Ho chiesto aiuto, testo e significato del nuovo singolo 8

Margherita Vicario, in Ho chiesto aiuto il dolore smette di restare senza nome
Il logo di TIM Battiti Live 2026, lo show musicale di Canale 5 9

Battiti Live 2026: le cinque puntate, gli oltre settanta artisti e il futuro dello show
Damiano David The First Time testo significato traduzione 10

Damiano David, The First Time: significato, testo, traduzione e a chi è dedicata la canzone

Cerca su A.M.I.