Settimana 39 del 2026. Aumenta considervolmente il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Nuovi singoli – Radio Date dal 26 settembre al 2 ottobre 2026
★ Brani più attesi dalla redazione
SABATO 26 SETTEMBRE 2026
- Max Montanari – Stato di Ipocrazia
LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2026
- Gennaro Fasano – Passano vent’anni
Watt Musik
- Zeno – Fortuna
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2026
- Aren – Ancora ti perdo
GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2026
- Management del Dolore Post-Operatorio – Tutto passa
La Tempesta Dischi
VENERDÌ 2 OTTOBRE 2026
- ARTEFATTA – Alcol etilico
- Daniente & Must Rush – Non sono fatto
Hopeland
- Emy – Un mondo perfetto
- Eym – Respira
Middle Night Entertainment/ Virgin Music Group
- IRACI – Solo Frasi Fatte
Alpaca Music
- James Hype – Confession
Island Records
Già disponibile in streaming dal 25 settembre. In radio dal 2 ottobre.
- JUNOX – Sento questa volontà
- Linfa – Spoiler
- Lorenzo Salvetti feat. eroCaddeo – Oggetti Smarriti ★
Atlantic Records Italy / Warner Music Italy
- Lucia – Futtiri
INDACO / ADA Music Italy
- Materazi Future Club – Ranieri / Balotelli
Woodworm / Universal Music Italia
- Pierluigi Pieretti – BALLA CON ME
INDACO / ADA Music Italy
- Sergio Cincotta – Freddo al mare
NEEDA
- SUEZ – Furnace Creek
Believe Music Italy
GLOBAL RELEASES
I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.
Segnala un nuovo singolo – Radio Date 9 ottobre 2026
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