Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 25, pubblica venerdì 2 ottobre Oggetti Smarriti, singolo feat. eroCaddeo per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Il brano racconta la fine di una relazione attraverso la metafora di un viaggio arrivato al capolinea. Il testo integrale sarà online con l’uscita.

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Il significato di Oggetti Smarriti di Lorenzo Salvetti

La canzone segue due persone che, dopo aver condiviso esperienze, scelte e momenti, si perdono poco alla volta, fino a non riconoscersi più e a non riuscire più a comunicare. Il titolo è l’immagine di una relazione rimasta senza un luogo preciso in cui stare.

Come bagagli dimenticati, i due protagonisti si ritrovano persi tra ritardi, errori e strade sbagliate. È una storia di distanza e incomprensione, tra malinconia, ironia e immagini del quotidiano, fino alla consapevolezza che, a volte, anche avere ragione non serve a salvare ciò che si è perso.

Il frammento di testo ascoltato all’esibizione dal vivo del 23 settembre dà la stessa immagine. I due sono “oggetti smarriti / che qualcuno li dimentica / e nessuno li rivendica”, poi “bagagli” e “vestiti / e poi sotto il sole sbiaditi”.

Nel frammento ci sono anche “persi tra i ritardi come dei cretini” e “ora siamo stanchi e sfiniti”, che tornano sull’immagine dei ritardi, e la domanda “a cosa serve in fondo la ragione / mentre brucia il mondo intero”, che riprende il tema della ragione.

Il 23 settembre, alla prima presentazione dal vivo del brano, sono stati nascosti nel locale alcuni oggetti legati ai due artisti, etichettati come “oggetti smarriti”, che i fan hanno potuto trovare e portare con sé come premio.

Credits del brano ▸ Artista · Lorenzo Salvetti feat. eroCaddeo

· Lorenzo Salvetti feat. eroCaddeo ▸ Titolo · Oggetti Smarriti

Testo di Oggetti Smarriti di Lorenzo Salvetti

Per una volta che non c’ero io

mi guardo intorno e mi chiedo

a cosa serve in fondo la ragione

mentre brucia il mondo intero

e prenderemo altre scelte sbagliate

un salto da un grattacielo

e dopo quanti viaggi siamo finiti

come oggetti smarriti

che qualcuno li dimentica

e nessuno li rivendica

un po’ come il secondo posto al festival

le scuse in una lettera d’amore

si ma tu l’avresti detto mai

ma chi lo avrebbe detto mai

e dopo quanti viaggi siamo finiti

come degli oggetti smarriti

e come dei bagagli, come dei vestiti

e poi sotto il sole sbiaditi

e dopo quanti viaggi siamo finiti

come oggetti smarriti

persi tra i ritardi come dei cretini

ora siamo stanchi e sfiniti

Il testo sarà disponibile da venerdì 2 ottobre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.

Foto: Matteo Pavone