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Lorenzo Salvetti ed eroCaddeo, Oggetti Smarriti: la fine di un amore come un viaggio arrivato al capolinea

Il brano è stato presentato dal vivo il 23 settembre a un evento per i fan, con una caccia al tesoro.

Lorenzo Salvetti ed eroCaddeo nella foto promozionale del singolo Oggetti Smarriti
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Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 25, pubblica venerdì 2 ottobre Oggetti Smarriti, singolo feat. eroCaddeo per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Il brano racconta la fine di una relazione attraverso la metafora di un viaggio arrivato al capolinea. Il testo integrale sarà online con l’uscita.

Leggi subito il testo integrale ↓

Il significato di Oggetti Smarriti di Lorenzo Salvetti

La canzone segue due persone che, dopo aver condiviso esperienze, scelte e momenti, si perdono poco alla volta, fino a non riconoscersi più e a non riuscire più a comunicare. Il titolo è l’immagine di una relazione rimasta senza un luogo preciso in cui stare.

Come bagagli dimenticati, i due protagonisti si ritrovano persi tra ritardi, errori e strade sbagliate. È una storia di distanza e incomprensione, tra malinconia, ironia e immagini del quotidiano, fino alla consapevolezza che, a volte, anche avere ragione non serve a salvare ciò che si è perso.

Il frammento di testo ascoltato all’esibizione dal vivo del 23 settembre dà la stessa immagine. I due sono “oggetti smarriti / che qualcuno li dimentica / e nessuno li rivendica”, poi “bagagli” e “vestiti / e poi sotto il sole sbiaditi”.

Nel frammento ci sono anche “persi tra i ritardi come dei cretini” e “ora siamo stanchi e sfiniti”, che tornano sull’immagine dei ritardi, e la domanda “a cosa serve in fondo la ragione / mentre brucia il mondo intero”, che riprende il tema della ragione.

Il 23 settembre, alla prima presentazione dal vivo del brano, sono stati nascosti nel locale alcuni oggetti legati ai due artisti, etichettati come “oggetti smarriti”, che i fan hanno potuto trovare e portare con sé come premio.

Credits del brano

  • ▸ Artista · Lorenzo Salvetti feat. eroCaddeo
  • ▸ Titolo · Oggetti Smarriti

Testo di Oggetti Smarriti di Lorenzo Salvetti

Per una volta che non c’ero io
mi guardo intorno e mi chiedo
a cosa serve in fondo la ragione
mentre brucia il mondo intero
e prenderemo altre scelte sbagliate
un salto da un grattacielo
e dopo quanti viaggi siamo finiti
come oggetti smarriti
che qualcuno li dimentica
e nessuno li rivendica
un po’ come il secondo posto al festival
le scuse in una lettera d’amore
si ma tu l’avresti detto mai
ma chi lo avrebbe detto mai
e dopo quanti viaggi siamo finiti
come degli oggetti smarriti
e come dei bagagli, come dei vestiti
e poi sotto il sole sbiaditi
e dopo quanti viaggi siamo finiti
come oggetti smarriti
persi tra i ritardi come dei cretini
ora siamo stanchi e sfiniti

Il testo sarà disponibile da venerdì 2 ottobre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.

Foto: Matteo Pavone

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