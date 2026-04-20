20 Aprile 2026
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eroCaddeo, “lontano da casa”: testo e significato del brano che racconta la distanza da chi si è stati

Il singolo è stato anticipato dal vivo durante il club tour con cinque sold out su sette date

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eroCaddeo seduto tra scatoloni da trasloco in una foto in bianco e nero per il singolo lontano da casa
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Testo e significato di lontano da casa, il nuovo singolo di eroCaddeo, in uscita il 24 aprile 2026 per Cvlto Music Group/Atlantic Records/Warner Music. Il brano, già anticipato dal vivo durante le prime date del club tour partito il 7 aprile da Bologna, racconta la distanza da un luogo che non smette di esistere anche quando non ci si vive più.

eroCaddeolontano da casa: il significato del brano

lontano da casa parte da un’esperienza autobiografica precisa. Damiano Caddeo è nato a Modena, cresciuto in Sardegna, oggi vive a Torino. Tre città, tre versioni di sé. Il brano si muove dentro quella frattura: scegliere di andare via e continuare a portarsi dietro un posto nei gesti, nelle abitudini, nelle immagini che tornano senza preavviso.

La distanza qui non è solo geografica. È quella che si insinua nel quotidiano, nelle stanze più silenziose, nei ritorni che diventano sempre più rari. Le giornate perdono un sapore preciso, quello che avevano quando il luogo di appartenenza coincideva con il luogo in cui si stava. Crescere, per eroCaddeo, coincide con il ritrovarsi in una vita nuova mentre qualcosa, da un’altra parte, continua a esistere senza di noi.

In mezzo restano i sogni. Necessari, a tratti ingombranti, ma che spingono ad andare avanti anche quando richiedono rinunce. lontano da casa non è una canzone sulla nostalgia pura. È il racconto di un legame che non si spezza ma cambia forma, scritto da un cantautore che ha fatto del movimento tra luoghi diversi la sua cifra biografica e artistica.

Il singolo arriva dopo scrivimi quando arrivi (punto), il primo album pubblicato il 9 gennaio 2026, e prosegue su quella linea di scrittura istintiva e diretta che ha portato eroCaddeo dalla partecipazione a X Factor Italia (secondo posto nel 2025) a un club tour con cinque sold out su sette date.

Il testo di lontano da casa

Il testo completo di “lontano da casa” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 24 aprile 2026, giorno di uscita del singolo.

eroCaddeo club tour 2026: le date

  • 7 aprile 2026 – Bologna, Locomotiv Club – SOLD OUT
  • 10 aprile 2026 – Napoli, Duel Club
  • 13 aprile 2026 – Torino, Hiroshima Mon Amour – SOLD OUT
  • 15 aprile 2026 – Roncade (TV), New Age Club
  • 20 aprile 2026 – Milano, Santeria Toscana 31 – SOLD OUT
  • 21 aprile 2026 – Milano, Santeria Toscana 31 – SOLD OUT
  • 24 aprile 2026 – Roma, Largo Venue – SOLD OUT

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