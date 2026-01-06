6 Gennaio 2026
di
Lorenza Ferraro
6 Gennaio 2026

eroCaddeo dà voce a una generazione che cerca ancora se stessa in “scrivimi quando arrivi (punto)”

Il disco arriva dopo l'esperienza a X Factor e precede il primo tour del cantautore nei più importanti club italiani

eroCaddeo nuovo album scrivimi quando arrivi (punto)
eroCaddeo: il tour nei club, l’instore tour e… il nuovo album scrivimi quando arrivi (punto).

Dopo l’esperienza a X Factor e in attesa del tour che lo porterà, per la prima volta, ad esibirsi sui palchi dei principali club italiani, eroCaddeo torna con il racconto intimo e profondo di una generazione che sta ancora cercando se stessa e presenta il nuovo album scrivimi quando arrivi (punto), in uscita venerdì 9 gennaio per Cvlto Music Group / Atlantic Records / Warner Music Italy.

Il disco è un diario emotivo scritto a bassa voce, fatto di stanze troppo grandi, telefoni spenti, città che cambiano faccia, amori che non finiscono mai davvero e un bisogno impellente di sapere che, da qualche parte, qualcuno pensa ancora a noi.

Ed ecco che i brani di scrivimi quando arrivi (punto) si muovono dentro un tempo sospeso, quello che arriva dopo una rottura, quando tutto continua ma niente è più al proprio posto.

EROCADDEO PRESENTA “SCRIVIMI QUANDO ARRIVI (PUNTO)”

In questo suo nuovo album eroCaddeo dà voce a una generazione che fatica a prendersi sul serio, che si sente schiacciata dai dubbi, decisamente più grandi delle certezze, e che vive l’amore come una possibilità fragile, sempre in bilico.

Di fatto, in scrivimi quando arrivi (punto) i rapporti sono intensi ma instabili, fatti di silenzi lunghi quanto autostrade e di gesti piccoli che valgono più di qualsiasi promessa ma, soprattutto, sono capaci di guarire e ferire al tempo stesso.

Nei brani contenuti in questo disco c’è dunque l’insicurezza di chi non si sente mai abbastanza, così come il desiderio di essere amati senza filtri, senza maschere.

E poi c’è l’amore assoluto, quasi sacro, che emerge con forza verso la fine e che viene descritto come un sentimento che non conosce riposo e che supera il tempo, la distanza e la lingua stessa: un amore che vorrebbe creare un mondo nuovo pur di proteggere l’altro.

erocaddeo cover scrivimi quando arrivi (punto)

EROCADDEO, INSTORE TOUR: LE DATE

A seguire riportiamo tutte le date ad ora confermate dell’instore tour di eroCaddeo:

  • 9 Gennaio – TORINO, Mondadori Bookstore (Piazza Castello) – ore 17:00
  • 10 Gennaio – REGGIO EMILIA, CC I Petali – ore 17:30
  • 11 Gennaio – ALBIGNASEGO (PD), CC Ipercity – ore 17:00
  • 12 Gennaio – RONCADELLE (BS), CC Elnòs Shopping – ore 18:00
  • 13 Gennaio – CAGLIARI, Mondadori Bookstore (Via Roma) – ore 17:00
  • 14 Gennaio – MILANO, Mondadori Bookstore Milano Crocetta – ore 17:00
  • 15 Gennaio – ROMA, CC RomaEst – ore 17:30
  • 16 Gennaio – MOLFETTA (BA), CC Gran Shopping Mongolfiera – ore 17:30
  • 18 Gennaio – POMEZIA (RM), CC Sedicipini – ore 17:00

EROCADDEO: LE DATE DEL TOUR

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour, prodotto da OTR Live, che porterà eroCaddeo ad esibirsi per la prima volta sui palchi dei più importanti club d’Italia:

  • 7 Aprile 2026 – BOLOGNA, Locomotiv Club
  • 10 Aprile 2026 – NAPOLI, Duel Club
  • 13 Aprile 2026 – TORINO, Hiroshima Mon Amour
  • 15 Aprile 2026 – RONCADE (TV), New Age Club
  • 20 Aprile 2026 – MILANO, Santeria Toscana 31 – SOLD OUT
  • 21 Aprile 2026 – MILANO, Santeria Toscana 31 – NUOVA DATA
  • 24 Aprile 2026 – ROMA, Largo Venue

