eroCaddeo in attesa del tour nei club lancia il video di “no potho reposare” con il Coro Carrales

Dopo la pubblicazione del primo album Scrivimi quando arrivi (punto) (Cvlto Music Group / Atlantic Records) eroCaddeo lancia il video ufficiale del brano conclusivo del progetto, no potho reposare.

Il videoclip, girato all’interno della Biblioteca settecentesca di Cagliari, con la presenza del Coro Carrales conferisce al brano una dimensione ancora più profonda e rappresentativa, rafforzando il legame con la tradizione corale sarda e rendendo il progetto un vero tributo alla cultura dell’isola.

Alla realizzazione del video hanno collaborato Michele Garau (regia e fotografia), Stefano Priola (color grading), Davide Leone (Rentale e operatore Ronin), Gaia Lampis (coordinamento), Matteo Di Nunzio (presa diretta e mix audio) e Hit SoundLab (registrazione del coro).

eroCaddeo – No Potho Reposare

No Potho Reposare affonda le proprie radici nella tradizione culturale e musicale sarda: scritta nel 1915 e rielaborata in musica nel 1920, l’opera è diventata nel tempo uno dei simboli più autentici dell’identità dell’isola, grazie anche alle interpretazioni di artisti come Andrea Parodi e Maria Carta.

La sua interpretazione valorizza la delicatezza di un canto che parla di amore, nostalgia e desiderio, trasformandolo in un sentito omaggio alle proprie radici e alla terra di Sardegna.

Il brano racconta una generazione che fatica a prendersi sul serio, che convive con dubbi più grandi delle certezze e vive l’amore come una possibilità fragile, sempre sul punto di scivolare via. Affronta, inoltre, la paura di crescere, di sbagliare direzione, di confondere l’abitudine con l’amore vero.

I rapporti sono intensi ma instabili, capaci di guarire e ferire nello stesso istante, fatti di silenzi lunghi quanto autostrade e di gesti piccoli che valgono più di qualsiasi promessa.

Racconta anche l’insicurezza di non sentirsi mai abbastanza, il desiderio di essere amati senza filtri, senza maschere. Descrive l’amore assoluto, quasi sacro, un sentimento che non conosce riposo, che supera il tempo, la distanza, persino la lingua.

eroCaddeo – date tour nei club

Tour organizzato e prodotto da OTR Live

7 APRILE 2026 – BOLOGNA – LOCOMOTIV CLUB

10 APRILE 2026 – NAPOLI – DUEL CLUB

13 APRILE 2026 – TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

15 APRILE 2026 – RONCADE (TV) – NEW AGE CLUB

20 APRILE 2026 – MILANO – SANTERIA TOSCANA 31

21 APRILE 2026 – MILANO – SANTERIA TOSCANA 31

24 APRILE 2026 – ROMA – LARGO VENUE

