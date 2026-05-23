23 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
23 Maggio 2026

eroCaddeo riparte dalla Sardegna: il tour estivo arriva dopo i sold out nei club

Dalla Sardegna ai festival estivi: tutte le date del nuovo tour di eroCaddeo dopo il successo del club tour.

Tour di Oriana Meo
eroCaddeo in una foto promozionale legata al tour estivo 2026 annunciato dopo il successo del club tour
Condividi su:

eroCaddeo torna live con il “lontano da casa – tour estivo”, una nuova serie di concerti in programma tra maggio e settembre 2026. Dopo il club tour sold out legato al primo album “scrivimi quando arrivi (punto)”, il cantautore annuncia nuove date estive in tutta Italia, con partenza il 31 maggio dalla sua Cagliari.

Il tour arriva a poche settimane dall’uscita di lontano da casa, il singolo pubblicato ad aprile e già portato dal vivo durante le date indoor. Tra festival, rassegne e appuntamenti estivi, eroCaddeo continuerà il percorso iniziato dopo X Factor, programma che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

eroCaddeo concerti 2026: date del tour

  • 31 maggio 2026 – Ateneika – Cagliari
  • 27 giugno 2026 – TBA – Napoli
  • 28 giugno 2026 – L’Umbria Che Spacca (Talk + Mini Live) – Perugia
  • 4 luglio 2026 – Lunario Fest – Riolunato (MO)
  • 5 luglio 2026 – Circolo Magnolia – Segrate (MI)
  • 9 luglio 2026 – Savona Downtown Music Festival – Savona
  • 20 luglio 2026 – Teatro di Tharros – Cabras (OR)
  • 26 luglio 2026 – Località Sportinia – Sauze d’Oulx (TO)
  • 8 agosto 2026 – Piazza dei 45 – Stintino (SS)
  • 5 settembre 2026 – Piazzale Frontemare – Palau (OT)

Il nuovo tour di eroCaddeo

Il “lontano da casa – tour estivo” si inserisce nella fase successiva al primo vero tour nei club dell’artista, che nei mesi scorsi ha registrato diversi sold out tra Milano, Torino, Roma e Bologna. Un percorso che ha consolidato il legame con il pubblico nato durante l’esperienza a X Factor.

Il titolo del tour riprende quello dell’ultimo singolo, un brano che ruota attorno al tema della distanza e dei ritorni. Una dimensione che torna anche dal vivo, con un calendario che attraversa festival estivi e location open air.

Il percorso di eroCaddeo

Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, è nato a Modena, cresciuto in Sardegna e oggi vive a Torino. Dopo i primi singoli pubblicati con Cvlto Music Group, il progetto ha iniziato a crescere nel 2025 grazie a luglio e soprattutto a punto, brano presentato a X Factor Italia.

Il percorso nel talent si è chiuso con il secondo posto, ma il singolo ha continuato a crescere anche fuori dal programma, entrando stabilmente nella Top 50 Italia di Spotify. A gennaio 2026 è uscito il primo album “scrivimi quando arrivi (punto)”, seguito dal tour nei club.

La scaletta del tour “lontano da casa – tour estivo”

Al momento non è stata resa nota una scaletta ufficiale del tour estivo di eroCaddeo. È probabile che i concerti includano i brani del primo album “scrivimi quando arrivi (punto)”, insieme ai singoli pubblicati negli ultimi mesi come lontano da casa, punto e luglio.

L’articolo verrà aggiornato quando sarà disponibile la scaletta delle prime date.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date del tour estivo di eroCaddeo sono disponibili da ora attraverso i circuiti autorizzati e sul sito di OTR Live. Alcuni appuntamenti fanno parte di festival o eventi gratuiti: per informazioni aggiornate è consigliabile consultare le singole organizzazioni.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Ultimo al pianoforte in una foto in bianco e nero per il singolo Romantica 1

Ultimo, Romantica anticipa l’album Il giorno che aspettavo
New Music Friday 22 maggio 2026, le pagelle ai nuovi singoli di Ultimo, Fresh Mula, Alfa con Jovanotti, Clara con Sangiovanni, Elettra Lamborghini 2

Pagelle Nuovi Singoli 22 maggio 2026: Clara e Sangiovanni (3), Ultimo (6,5), Fresh Mula (7,5)
Logo TIM Battiti Live Spring 2026, l'ultima puntata in onda stasera 20 maggio su Canale 5 3

Battiti Live Spring 2026 scaletta 20 maggio: ordine esibizioni e cantanti dell'ultima puntata
Jovanotti e Alfa in una foto promozionale scattata da MAIKID per “Buon Vento” 4

Jovanotti e Alfa salpano insieme in “Buon Vento”: il significato della canzone
Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 con Per sempre sì 5

Eurovision 2026, come è stata votata l’Italia: i 12 punti da Azerbaijan e Albania
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 6

Shiva, seconda notte a Milano prima del finale: cosa c’è in scaletta
I Pooh durante il tour 2026 tra Arena di Verona e concerti estivi 7

Pooh, “Notte a sorpresa” entra nel tour dei 60 anni: evento speciale a Bologna
New Music Friday e Radio Date settimana 22 del 2026 con Elettra Lamborghini, Silent Bob, Clara e Sangiovanni 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 21 del 2026
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Tiziano Ferro e Shiva per Felici x metà, brano contenuto in Sono un grande deluxe 10

Tiziano Ferro e Shiva, Felici x metà: due feriti che non sanno fidarsi

Cerca su A.M.I.