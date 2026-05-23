eroCaddeo torna live con il “lontano da casa – tour estivo”, una nuova serie di concerti in programma tra maggio e settembre 2026. Dopo il club tour sold out legato al primo album “scrivimi quando arrivi (punto)”, il cantautore annuncia nuove date estive in tutta Italia, con partenza il 31 maggio dalla sua Cagliari.

Il tour arriva a poche settimane dall’uscita di lontano da casa, il singolo pubblicato ad aprile e già portato dal vivo durante le date indoor. Tra festival, rassegne e appuntamenti estivi, eroCaddeo continuerà il percorso iniziato dopo X Factor, programma che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

eroCaddeo concerti 2026: date del tour

31 maggio 2026 – Ateneika – Cagliari

27 giugno 2026 – TBA – Napoli

28 giugno 2026 – L’Umbria Che Spacca (Talk + Mini Live) – Perugia

4 luglio 2026 – Lunario Fest – Riolunato (MO)

5 luglio 2026 – Circolo Magnolia – Segrate (MI)

9 luglio 2026 – Savona Downtown Music Festival – Savona

20 luglio 2026 – Teatro di Tharros – Cabras (OR)

26 luglio 2026 – Località Sportinia – Sauze d’Oulx (TO)

8 agosto 2026 – Piazza dei 45 – Stintino (SS)

5 settembre 2026 – Piazzale Frontemare – Palau (OT)

Il nuovo tour di eroCaddeo

Il “lontano da casa – tour estivo” si inserisce nella fase successiva al primo vero tour nei club dell’artista, che nei mesi scorsi ha registrato diversi sold out tra Milano, Torino, Roma e Bologna. Un percorso che ha consolidato il legame con il pubblico nato durante l’esperienza a X Factor.

Il titolo del tour riprende quello dell’ultimo singolo, un brano che ruota attorno al tema della distanza e dei ritorni. Una dimensione che torna anche dal vivo, con un calendario che attraversa festival estivi e location open air.

Il percorso di eroCaddeo

Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, è nato a Modena, cresciuto in Sardegna e oggi vive a Torino. Dopo i primi singoli pubblicati con Cvlto Music Group, il progetto ha iniziato a crescere nel 2025 grazie a luglio e soprattutto a punto, brano presentato a X Factor Italia.

Il percorso nel talent si è chiuso con il secondo posto, ma il singolo ha continuato a crescere anche fuori dal programma, entrando stabilmente nella Top 50 Italia di Spotify. A gennaio 2026 è uscito il primo album “scrivimi quando arrivi (punto)”, seguito dal tour nei club.

La scaletta del tour “lontano da casa – tour estivo”

Al momento non è stata resa nota una scaletta ufficiale del tour estivo di eroCaddeo. È probabile che i concerti includano i brani del primo album “scrivimi quando arrivi (punto)”, insieme ai singoli pubblicati negli ultimi mesi come lontano da casa, punto e luglio.

L’articolo verrà aggiornato quando sarà disponibile la scaletta delle prime date.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date del tour estivo di eroCaddeo sono disponibili da ora attraverso i circuiti autorizzati e sul sito di OTR Live. Alcuni appuntamenti fanno parte di festival o eventi gratuiti: per informazioni aggiornate è consigliabile consultare le singole organizzazioni.

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