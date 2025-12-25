25 Dicembre 2025
di
All Music Italia
X Factor
Condividi su:
25 Dicembre 2025

Dall’ultima chance al podio di X Factor: eroCaddeo lancia l’album e si prepara ai club

Il secondo classificato di X Factor trasforma l'EP in un album completo e annuncia i primi live.

X Factor di All Music Italia
eroCaddeo durante la finale di X Factor
Condividi su:

Il percorso di eroCaddeo entra ufficialmente nella sua fase più calda con l’annuncio del tour 2026 nei club.

Dopo aver conquistato il secondo posto nell’ultima edizione di X Factor, il cantautore torinese di origini sarde si appresta a pubblicare il prossimo 9 gennaio 2026, per Warner Music, il nuovo progetto scrivimi quando arrivi (punto).

Si tratta di una versione ampliata del suo primo EP, pubblicato lo scorso aprile, che ha segnato la svolta nella sua carriera. Proprio la viralità del brano Luglio ha spinto l’artista a tentare la carta del talent show, dopo un periodo di riflessione profonda sulla sua carriera. “Mi do un anno di tempo, poi basta”, aveva confidato eroCaddeo alla madre prima del successo televisivo, un’onestà brutale che ha pagato, portandolo oggi a sfiorare i 2 milioni di stream su Spotify con l’inedito presentato nel programma.

Il nuovo lavoro, già disponibile in preorder in versione CD autografato, non è solo una riedizione. scrivimi quando arrivi (punto) amplia il racconto iniziato sotto l’ala del team Cvlto Music Group, includendo nuovi brani e la hit più ascoltata della sua edizione di X Factor.

eroCaddeo tour 2026: le date

Con l’uscita dell’album, eroCaddeo è pronto a portare la sua musica nella dimensione live con una serie di appuntamenti nei club più importanti d’Italia tra Bologna, Milano e Roma.

Ecco il calendario completo:

  • 07 aprile Bologna – Locomotiv Club
  • 10 aprile Napoli – Duel Club
  • 13 aprile Torino – Hiroshima Mon Amour
  • 15 aprile Roncade (TV) – New Age Club
  • 20 aprile Milano – Santeria Toscana 31
  • 24 aprile Roma – Largo Venue

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

 

All Music Italia

Articoli più letti

Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 1

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese
Marco Mengoni Coming Home Radio 2

Marco Mengoni: il brano Coming Home arriva in radio per il suo compleanno
Copertina ufficiale del singolo Gli Anni 2026 di Max Pezzali prodotto da EPY 3

Max Pezzali rilancia ancora il passato: fuori "Gli Anni 2026"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Logo ufficiale di Capodanno in Musica 2025, evento di Canale 5 in diretta da Bari 5

Capodanno in Musica 2025 a Bari: il cast da Raf a Gigi D'Alessio, da Eddie Brock a Sarah Toscano
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 7

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
Mietta Per avere me copertina del nuovo singolo 8

Mietta torna con “Per avere me”, una canzone che parla di errori, scelte e rinascite
Cristina D'Avena e Topo Gigio negli studi dell'Antoniano per lo Zecchino d'Oro 9

Lo Zecchino d'Oro accende la Vigilia e il Natale 2025 su Rai 1 con Cristina D'Avena e Topo Gigio
SIAE Nuovo Deposito Online 2026 10

SIAE cambia tutto: dal 2026 addio ai "ventiquattresimi". Ecco la guida al nuovo deposito online

Cerca su A.M.I.