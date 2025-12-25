Dall’ultima chance al podio di X Factor: eroCaddeo lancia l’album e si prepara ai club

Il percorso di eroCaddeo entra ufficialmente nella sua fase più calda con l’annuncio del tour 2026 nei club.

Dopo aver conquistato il secondo posto nell’ultima edizione di X Factor, il cantautore torinese di origini sarde si appresta a pubblicare il prossimo 9 gennaio 2026, per Warner Music, il nuovo progetto scrivimi quando arrivi (punto).

Si tratta di una versione ampliata del suo primo EP, pubblicato lo scorso aprile, che ha segnato la svolta nella sua carriera. Proprio la viralità del brano Luglio ha spinto l’artista a tentare la carta del talent show, dopo un periodo di riflessione profonda sulla sua carriera. “Mi do un anno di tempo, poi basta”, aveva confidato eroCaddeo alla madre prima del successo televisivo, un’onestà brutale che ha pagato, portandolo oggi a sfiorare i 2 milioni di stream su Spotify con l’inedito presentato nel programma.

Il nuovo lavoro, già disponibile in preorder in versione CD autografato, non è solo una riedizione. scrivimi quando arrivi (punto) amplia il racconto iniziato sotto l’ala del team Cvlto Music Group, includendo nuovi brani e la hit più ascoltata della sua edizione di X Factor.

eroCaddeo tour 2026: le date

Con l’uscita dell’album, eroCaddeo è pronto a portare la sua musica nella dimensione live con una serie di appuntamenti nei club più importanti d’Italia tra Bologna, Milano e Roma.

Ecco il calendario completo:

07 aprile Bologna – Locomotiv Club

– Locomotiv Club 10 aprile Napoli – Duel Club

– Duel Club 13 aprile Torino – Hiroshima Mon Amour

– Hiroshima Mon Amour 15 aprile Roncade (TV) – New Age Club

– New Age Club 20 aprile Milano – Santeria Toscana 31

– Santeria Toscana 31 24 aprile Roma – Largo Venue

