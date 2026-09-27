Geolier sta per pubblicare la versione deluxe di Tutto è possibile, il quarto album uscito il 16 gennaio 2026 per Atlantic e Warner Music Italy. Data e tracklist non sono ancora state comunicate, ma da pochi giorni il rapper napoletano lascia indizi sui social.

Meno di una settimana fa ha condiviso una foto in cui è seduto con una signora davanti all’uscita di una casa, con la didascalia “Mi ha chiesto la deluxe”. Il 26 settembre è arrivato il secondo indizio: un video in cui scorre sul telefono i suoi audio e ne mostra sette senza nome.

Il numero delle nuove tracce, sette, è una nostra supposizione ricavata da quel video: gli audio non hanno titolo e la tracklist ufficiale non è al momento stata resa nota. Al suo interno potrebbe esserci anche Per noi, il duetto con Achille Lauro uscito l’11 settembre, di cui vi abbiamo raccontato testo e significato.

La deluxe arriva su un disco che ha già collezionato quattro dischi di platino FIMI, l’ultimo nella settimana 36, e sedici tracce con ospiti come Pino Daniele, Sfera Ebbasta e 50 Cent.

I brani del disco hanno conquistato ad oggi tre dischi di platino e sei dischi d’oro. La tracklist dell’album e le certificazioni sono nel nostro articolo dedicato.

Foto: Instagram di Geolier