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lassifica Spotify, settimana 38: Geolier è l’artista più ascoltato in Italia, con Tutto è possibile primo tra gli album e Per noi primo tra i brani

Il rapper napoletano centra il tris della settimana. Nei singoli segue Blanco.

eolier e Achille Lauro, numero uno su Spotify con Per noi nella classifica della settimana 38 2026
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Nella classifica Spotify della settimana dall’11 al 17 settembre 2026, Geolier è il nuovo artista più ascoltato in Italia: risale dal terzo al primo posto, superando Shiva, che la settimana scorsa era in vetta.

Fra gli album resta primo Tutto è possibile di Geolier, in classifica da 35 settimane. Fra i brani debutta dritto al numero uno Per noi, il featuring fra Geolier e Achille Lauro.

Per noi aveva ricevuto un 5 nella rubrica Pagelle Nuovi Singoli del sito; una settimana dopo è primo sia su Spotify sia nei singoli FIMI.

Sale ancora di più Casini, il duetto fra Marracash e Guè (voto 6 nella stessa rubrica), che dall’85° balza al 13° posto dei brani, +72 posizioni: la stessa settimana in cui i due hanno festeggiato dal vivo a Milano i dieci anni di Santeria.

L’album torna in Top 20 dal 34° al 12° posto, +22. Sale anche Sottogonna di BLANCO, seconda nei brani e con dodici posizioni in più fra gli artisti.

Gli artisti più ascoltati su Spotify in Italia: la Top 20

Geolier sale dal terzo al primo posto e raggiunge un nuovo picco personale, mentre Shiva, primo la settimana scorsa, scende al terzo. Nessun debutto in Top 20.

Le scalate più ampie sono di BLANCO (dal 31° al 19°, +12), Achille Lauro (dal 23° al 14°, +9) e Marracash (dal nono al quinto, +4). Escono dalla Top 20 Ernia (19°, ora 21°) e Luchè (20°, ora 22°).

# Artista Variazione Settimane
1 Geolier ▲2 257
2 Sfera Ebbasta = 257
3 Shiva ▼2 257
4 Guè ▲3 257
5 Marracash ▲4 257
6 Artie 5ive ▼2 176
7 Kid Yugi ▼2 179
8 Tony Boy ▼2 167
9 Capo Plaza ▼1 257
10 ANNA = 229
11 Lazza = 257
12 Bad Bunny = 257
13 Juli = 132
14 Achille Lauro ▲9 104
15 Bresh ▼1 257
16 Ultimo ▼1 257
17 Olly ▼1 132
18 Baby Gang ▼1 257
19 BLANCO ▲12 257
20 Pinguini Tattici Nucleari ▼2 257

Geolier è in classifica da 257 settimane, come altri dodici nomi della Top 20

Quindici dei venti artisti in classifica sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono Olly (17°), Baby Gang (18°) e BLANCO (19°).

Tredici nomi della Top 20, da Geolier a Pinguini Tattici Nucleari, sono presenti in classifica da quando esiste la Top Artisti Italia, 257 settimane. Gli arrivi più recenti fra i venti sono Achille Lauro (104 settimane), Juli e Olly (132 settimane ciascuno).

Gli album più ascoltati su Spotify: la Top 20

Resta primo Tutto è possibile di Geolier, in classifica da 35 settimane. Nessun debutto in Top 20; esce invece Dua Lipa (Deluxe) di Dua Lipa (19°, ora 21°).

La scalata più ampia è quella di Santeria, che Marracash e Guè hanno festeggiato dal vivo a Milano nella stessa settimana: dal 34° al 12° posto, +22, a 305 settimane dall’uscita.

# Titolo Artista Variazione Settimane
1 Tutto è possibile Geolier = 35
2 Vangelo Shiva = 24
3 Tutta vita Olly, Juli ▲1 99
4 Mediterraneo Bresh ▼1 67
5 Anche gli Eroi Muoiono Kid Yugi = 33
6 Dio lo sa Geolier ▲1 119
7 La bellavita Artie 5ive ▼1 77
8 DeBÍ TiRAR MáS FOToS Bad Bunny = 89
9 Million Dollar Babe ANNA = 11
10 Comuni Immortali Achille Lauro ▲1 22
11 Santana Money Gang Sfera Ebbasta, Shiva ▼1 75
12 Santeria Marracash, Guè ▲22 305
13 Tutti i Nomi del Diavolo Kid Yugi = 98
14 Comuni Mortali Achille Lauro ▲1 74
15 Milano Angels Shiva ▼1 107
16 Famoso Sfera Ebbasta ▲1 304
17 Amatore Samurai Jay, Vito Salamanca ▼5 17
18 Rockstar Sfera Ebbasta ▼2 305
19 20 (Deluxe Edition) Capo Plaza ▼1 305
20 Per soldi e per amore Ernia = 52

Shiva è l’artista con più titoli in Top 20 album

Shiva piazza tre album in Top 20 (secondo, 11° e 15°), seguito da Sfera Ebbasta con altri tre (11°, 16°, 18°) e da Geolier con due, primo e sesto.

Quattordici dei venti album sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono Milano Angels di Shiva (15°), Famoso di Sfera Ebbasta (16°) e Per soldi e per amore di Ernia (20°).

I brani più ascoltati su Spotify: la Top 20

Per noi, il featuring fra Geolier e Achille Lauro, debutta dritto al primo posto con 2.862.525 stream nella settimana, il 14% in più del secondo, Sottogonna di BLANCO.

La Top 20 brani totalizza 24.272.435 stream. La scalata più ampia è quella di Casini (Marracash, Guè), dall’85° al 13° posto, +72; seguono Sottogonna (dal 13° al secondo, +11) e Quanto forte ti pensavo di Madame (dal 27° al 18°, +9).

# Titolo Artista Variazione Settimane Stream
1 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro NEW 1 2.862.525
2 Sottogonna BLANCO ▲11 2 2.507.132
3 Canzone d’amore Geolier ▼2 35 1.856.658
4 Swag Music Artie 5ive ▼2 18 1.399.727
5 2 giorni di fila (feat. Sfera Ebbasta, ANNA) Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA ▲3 35 1.168.324
6 Da Dio Bresh ▼1 18 1.145.551
7 La testa gira Fred De Palma, Anitta, Emis Killa ▼3 25 1.099.258
8 Bugie Shiva ▼5 4 1.068.519
9 Bad Bad Bad Shiva, Geolier ▼2 23 1.067.368
10 Ossessione Samurai Jay, Vito Salamanca ▼4 30 1.060.187
11 Boss Dipinto, Fresh Beatz ▼1 3 1.018.111
12 Ayayay Sfera Ebbasta, DYSTINCT ▼3 15 996.902
13 Casini Marracash, Guè ▲72 2 922.422
14 Dale (feat. Frezza, G.Mineiro, R3versal) Yung Snapp, Frezza, R3versal, G.Mineiro ▼2 7 913.331
15 Ogni Male Capo Plaza ▲1 46 904.633
16 Davverodavvero Artie 5ive ▼2 36 904.536
17 La graciosa Quevedo, Elvis Crespo ▼6 19 880.957
18 Quanto forte ti pensavo Madame ▲9 5 880.014
19 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▼4 18 826.998
20 Mayday Shiva, Lazza, Sfera Ebbasta ▲2 23 789.282

Cinque ex numeri uno restano nella Top 20 brani

Restano in classifica cinque brani che sono stati primi in altre settimane: Canzone d’amore di Geolier, primo la settimana scorsa e oggi terzo; Swag Music di Artie 5ive (quarto).

Ci sono anche 2 giorni di fila di Geolier, Sfera Ebbasta e ANNA (quinto); Bugie di Shiva (ottavo); Ossessione di Samurai Jay e Vito Salamanca (decimo). Geolier è l’artista con più titoli in Top 20, quattro, seguito da Sfera Ebbasta con tre.

Le donne in classifica

Fra gli artisti, le tre donne più in alto della Top 50 sono ANNA (decima), Madame (26ª) e Annalisa (40ª, dal 43°): una sola donna nella Top 20 artisti, tre nella Top 50.

Fra gli album, l’unica di un’artista in Top 20 è Million Dollar Babe di ANNA (nona); fra il 21° e il 50° posto ci sono anche Dua Lipa (Deluxe) di Dua Lipa, Disincanto di Madame e Vera Baddie di ANNA.

Fra i brani, tre hanno una voce femminile in Top 20: 2 giorni di fila (Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA), La testa gira (Fred De Palma, Anitta, Emis Killa) e Quanto forte ti pensavo di Madame, tornata in Top 50 dopo un video virale su TikTok a tre anni dall’uscita.

Italia e mondo: la Top 10 globale di Spotify

Nella Top 10 mondiale degli artisti, tre nomi su dieci sono donne (Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo) contro una in Italia, ANNA. Nella Top 10 dei brani le voci femminili sono tre su dieci nel mondo e due su dieci in Italia.

Il brano più ascoltato al mondo, BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky (42.545.078 stream), è fuori dalla Top 50 italiana. Per noi, il numero uno italiano, è fuori dalla Top 50 globale: il rapporto fra i due stream è di 15 a 1. Nessun artista italiano compare nella Top 50 mondiale.

# Artista Variazione
1 Bad Bunny =
2 Drake =
3 Taylor Swift =
4 The Weeknd =
5 Ariana Grande =
6 Bruno Mars =
7 Olivia Rodrigo =
8 BTS =
9 KAROL G =
10 Justin Bieber =
# Titolo Artista Stream
1 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky 42.545.078
2 Earrings Malcolm Todd 23.893.905
3 Beauty And A Beat Justin Bieber, Nicki Minaj 21.546.887
4 The One That Got Away Katy Perry 20.874.611
5 Ain’t In LA ADÉLA 20.446.503
6 Loser Tame Impala 20.322.778
7 Self Aware Temper City 19.672.595
8 the cure Olivia Rodrigo 19.383.722
9 back to friends sombr 19.293.384
10 Iris The Goo Goo Dolls 19.237.368

Cinque artisti della Top 50 italiana compaiono anche nella Top 50 globale: Bad Bunny (primo nel mondo, 12° in Italia), Drake (secondo nel mondo, 38° in Italia) e The Weeknd (quarto nel mondo, 28° in Italia). Ci sono anche Michael Jackson (13° nel mondo, 44° in Italia) e Linkin Park (17° nel mondo, 42° in Italia).

Cinque brani sono in entrambe le classifiche: Beauty And A Beat (terzo nel mondo, 47° in Italia), Self Aware (settimo, 49°), Dai Dai (13°, 33°), Wonderwall – Remastered (17°, 29°) e Jamaican (Bam Bam) (41°, 35°).

La prossima edizione della Classifica Spotify esce sabato 26 settembre 2026. Sullo stesso periodo, la Classifica FIMI della settimana 38 e la Classifica radio EarOne della settimana 38.

Per i numeri dietro gli stream, quanto paga Spotify per stream in Italia. Le edizioni precedenti: settimana 37, settimana 36, settimana 35 e settimana 34.

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