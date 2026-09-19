Nella classifica Spotify della settimana dall’11 al 17 settembre 2026, Geolier è il nuovo artista più ascoltato in Italia: risale dal terzo al primo posto, superando Shiva, che la settimana scorsa era in vetta.

Fra gli album resta primo Tutto è possibile di Geolier, in classifica da 35 settimane. Fra i brani debutta dritto al numero uno Per noi, il featuring fra Geolier e Achille Lauro.

Per noi aveva ricevuto un 5 nella rubrica Pagelle Nuovi Singoli del sito; una settimana dopo è primo sia su Spotify sia nei singoli FIMI.

Sale ancora di più Casini, il duetto fra Marracash e Guè (voto 6 nella stessa rubrica), che dall’85° balza al 13° posto dei brani, +72 posizioni: la stessa settimana in cui i due hanno festeggiato dal vivo a Milano i dieci anni di Santeria.

L’album torna in Top 20 dal 34° al 12° posto, +22. Sale anche Sottogonna di BLANCO, seconda nei brani e con dodici posizioni in più fra gli artisti.

Gli artisti più ascoltati su Spotify in Italia: la Top 20

Geolier sale dal terzo al primo posto e raggiunge un nuovo picco personale, mentre Shiva, primo la settimana scorsa, scende al terzo. Nessun debutto in Top 20.

Le scalate più ampie sono di BLANCO (dal 31° al 19°, +12), Achille Lauro (dal 23° al 14°, +9) e Marracash (dal nono al quinto, +4). Escono dalla Top 20 Ernia (19°, ora 21°) e Luchè (20°, ora 22°).

# Artista Variazione Settimane 1 Geolier ▲2 257 2 Sfera Ebbasta = 257 3 Shiva ▼2 257 4 Guè ▲3 257 5 Marracash ▲4 257 6 Artie 5ive ▼2 176 7 Kid Yugi ▼2 179 8 Tony Boy ▼2 167 9 Capo Plaza ▼1 257 10 ANNA = 229 11 Lazza = 257 12 Bad Bunny = 257 13 Juli = 132 14 Achille Lauro ▲9 104 15 Bresh ▼1 257 16 Ultimo ▼1 257 17 Olly ▼1 132 18 Baby Gang ▼1 257 19 BLANCO ▲12 257 20 Pinguini Tattici Nucleari ▼2 257

Geolier è in classifica da 257 settimane, come altri dodici nomi della Top 20

Quindici dei venti artisti in classifica sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono Olly (17°), Baby Gang (18°) e BLANCO (19°).

Tredici nomi della Top 20, da Geolier a Pinguini Tattici Nucleari, sono presenti in classifica da quando esiste la Top Artisti Italia, 257 settimane. Gli arrivi più recenti fra i venti sono Achille Lauro (104 settimane), Juli e Olly (132 settimane ciascuno).

Gli album più ascoltati su Spotify: la Top 20

Resta primo Tutto è possibile di Geolier, in classifica da 35 settimane. Nessun debutto in Top 20; esce invece Dua Lipa (Deluxe) di Dua Lipa (19°, ora 21°).

La scalata più ampia è quella di Santeria, che Marracash e Guè hanno festeggiato dal vivo a Milano nella stessa settimana: dal 34° al 12° posto, +22, a 305 settimane dall’uscita.

# Titolo Artista Variazione Settimane 1 Tutto è possibile Geolier = 35 2 Vangelo Shiva = 24 3 Tutta vita Olly, Juli ▲1 99 4 Mediterraneo Bresh ▼1 67 5 Anche gli Eroi Muoiono Kid Yugi = 33 6 Dio lo sa Geolier ▲1 119 7 La bellavita Artie 5ive ▼1 77 8 DeBÍ TiRAR MáS FOToS Bad Bunny = 89 9 Million Dollar Babe ANNA = 11 10 Comuni Immortali Achille Lauro ▲1 22 11 Santana Money Gang Sfera Ebbasta, Shiva ▼1 75 12 Santeria Marracash, Guè ▲22 305 13 Tutti i Nomi del Diavolo Kid Yugi = 98 14 Comuni Mortali Achille Lauro ▲1 74 15 Milano Angels Shiva ▼1 107 16 Famoso Sfera Ebbasta ▲1 304 17 Amatore Samurai Jay, Vito Salamanca ▼5 17 18 Rockstar Sfera Ebbasta ▼2 305 19 20 (Deluxe Edition) Capo Plaza ▼1 305 20 Per soldi e per amore Ernia = 52

Shiva è l’artista con più titoli in Top 20 album

Shiva piazza tre album in Top 20 (secondo, 11° e 15°), seguito da Sfera Ebbasta con altri tre (11°, 16°, 18°) e da Geolier con due, primo e sesto.

Quattordici dei venti album sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono Milano Angels di Shiva (15°), Famoso di Sfera Ebbasta (16°) e Per soldi e per amore di Ernia (20°).

I brani più ascoltati su Spotify: la Top 20

Per noi, il featuring fra Geolier e Achille Lauro, debutta dritto al primo posto con 2.862.525 stream nella settimana, il 14% in più del secondo, Sottogonna di BLANCO.

La Top 20 brani totalizza 24.272.435 stream. La scalata più ampia è quella di Casini (Marracash, Guè), dall’85° al 13° posto, +72; seguono Sottogonna (dal 13° al secondo, +11) e Quanto forte ti pensavo di Madame (dal 27° al 18°, +9).

# Titolo Artista Variazione Settimane Stream 1 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro NEW 1 2.862.525 2 Sottogonna BLANCO ▲11 2 2.507.132 3 Canzone d’amore Geolier ▼2 35 1.856.658 4 Swag Music Artie 5ive ▼2 18 1.399.727 5 2 giorni di fila (feat. Sfera Ebbasta, ANNA) Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA ▲3 35 1.168.324 6 Da Dio Bresh ▼1 18 1.145.551 7 La testa gira Fred De Palma, Anitta, Emis Killa ▼3 25 1.099.258 8 Bugie Shiva ▼5 4 1.068.519 9 Bad Bad Bad Shiva, Geolier ▼2 23 1.067.368 10 Ossessione Samurai Jay, Vito Salamanca ▼4 30 1.060.187 11 Boss Dipinto, Fresh Beatz ▼1 3 1.018.111 12 Ayayay Sfera Ebbasta, DYSTINCT ▼3 15 996.902 13 Casini Marracash, Guè ▲72 2 922.422 14 Dale (feat. Frezza, G.Mineiro, R3versal) Yung Snapp, Frezza, R3versal, G.Mineiro ▼2 7 913.331 15 Ogni Male Capo Plaza ▲1 46 904.633 16 Davverodavvero Artie 5ive ▼2 36 904.536 17 La graciosa Quevedo, Elvis Crespo ▼6 19 880.957 18 Quanto forte ti pensavo Madame ▲9 5 880.014 19 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▼4 18 826.998 20 Mayday Shiva, Lazza, Sfera Ebbasta ▲2 23 789.282

Cinque ex numeri uno restano nella Top 20 brani

Restano in classifica cinque brani che sono stati primi in altre settimane: Canzone d’amore di Geolier, primo la settimana scorsa e oggi terzo; Swag Music di Artie 5ive (quarto).

Ci sono anche 2 giorni di fila di Geolier, Sfera Ebbasta e ANNA (quinto); Bugie di Shiva (ottavo); Ossessione di Samurai Jay e Vito Salamanca (decimo). Geolier è l’artista con più titoli in Top 20, quattro, seguito da Sfera Ebbasta con tre.

Le donne in classifica

Fra gli artisti, le tre donne più in alto della Top 50 sono ANNA (decima), Madame (26ª) e Annalisa (40ª, dal 43°): una sola donna nella Top 20 artisti, tre nella Top 50.

Fra gli album, l’unica di un’artista in Top 20 è Million Dollar Babe di ANNA (nona); fra il 21° e il 50° posto ci sono anche Dua Lipa (Deluxe) di Dua Lipa, Disincanto di Madame e Vera Baddie di ANNA.

Fra i brani, tre hanno una voce femminile in Top 20: 2 giorni di fila (Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA), La testa gira (Fred De Palma, Anitta, Emis Killa) e Quanto forte ti pensavo di Madame, tornata in Top 50 dopo un video virale su TikTok a tre anni dall’uscita.

Italia e mondo: la Top 10 globale di Spotify

Nella Top 10 mondiale degli artisti, tre nomi su dieci sono donne (Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo) contro una in Italia, ANNA. Nella Top 10 dei brani le voci femminili sono tre su dieci nel mondo e due su dieci in Italia.

Il brano più ascoltato al mondo, BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky (42.545.078 stream), è fuori dalla Top 50 italiana. Per noi, il numero uno italiano, è fuori dalla Top 50 globale: il rapporto fra i due stream è di 15 a 1. Nessun artista italiano compare nella Top 50 mondiale.

# Artista Variazione 1 Bad Bunny = 2 Drake = 3 Taylor Swift = 4 The Weeknd = 5 Ariana Grande = 6 Bruno Mars = 7 Olivia Rodrigo = 8 BTS = 9 KAROL G = 10 Justin Bieber =

# Titolo Artista Stream 1 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky 42.545.078 2 Earrings Malcolm Todd 23.893.905 3 Beauty And A Beat Justin Bieber, Nicki Minaj 21.546.887 4 The One That Got Away Katy Perry 20.874.611 5 Ain’t In LA ADÉLA 20.446.503 6 Loser Tame Impala 20.322.778 7 Self Aware Temper City 19.672.595 8 the cure Olivia Rodrigo 19.383.722 9 back to friends sombr 19.293.384 10 Iris The Goo Goo Dolls 19.237.368

Cinque artisti della Top 50 italiana compaiono anche nella Top 50 globale: Bad Bunny (primo nel mondo, 12° in Italia), Drake (secondo nel mondo, 38° in Italia) e The Weeknd (quarto nel mondo, 28° in Italia). Ci sono anche Michael Jackson (13° nel mondo, 44° in Italia) e Linkin Park (17° nel mondo, 42° in Italia).

Cinque brani sono in entrambe le classifiche: Beauty And A Beat (terzo nel mondo, 47° in Italia), Self Aware (settimo, 49°), Dai Dai (13°, 33°), Wonderwall – Remastered (17°, 29°) e Jamaican (Bam Bam) (41°, 35°).

La prossima edizione della Classifica Spotify esce sabato 26 settembre 2026. Sullo stesso periodo, la Classifica FIMI della settimana 38 e la Classifica radio EarOne della settimana 38.

Per i numeri dietro gli stream, quanto paga Spotify per stream in Italia. Le edizioni precedenti: settimana 37, settimana 36, settimana 35 e settimana 34.