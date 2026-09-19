Nella classifica Spotify della settimana dall’11 al 17 settembre 2026, Geolier è il nuovo artista più ascoltato in Italia: risale dal terzo al primo posto, superando Shiva, che la settimana scorsa era in vetta.
Fra gli album resta primo Tutto è possibile di Geolier, in classifica da 35 settimane. Fra i brani debutta dritto al numero uno Per noi, il featuring fra Geolier e Achille Lauro.
Per noi aveva ricevuto un 5 nella rubrica Pagelle Nuovi Singoli del sito; una settimana dopo è primo sia su Spotify sia nei singoli FIMI.
Sale ancora di più Casini, il duetto fra Marracash e Guè (voto 6 nella stessa rubrica), che dall’85° balza al 13° posto dei brani, +72 posizioni: la stessa settimana in cui i due hanno festeggiato dal vivo a Milano i dieci anni di Santeria.
L’album torna in Top 20 dal 34° al 12° posto, +22. Sale anche Sottogonna di BLANCO, seconda nei brani e con dodici posizioni in più fra gli artisti.
Vai direttamente alla classifica
Artisti più ascoltati su Spotify, la Top 20
Album più ascoltati, la Top 20
Brani più ascoltati, la Top 20
Gli artisti più ascoltati su Spotify in Italia: la Top 20
Geolier sale dal terzo al primo posto e raggiunge un nuovo picco personale, mentre Shiva, primo la settimana scorsa, scende al terzo. Nessun debutto in Top 20.
Le scalate più ampie sono di BLANCO (dal 31° al 19°, +12), Achille Lauro (dal 23° al 14°, +9) e Marracash (dal nono al quinto, +4). Escono dalla Top 20 Ernia (19°, ora 21°) e Luchè (20°, ora 22°).
|#
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|Geolier
|▲2
|257
|2
|Sfera Ebbasta
|=
|257
|3
|Shiva
|▼2
|257
|4
|Guè
|▲3
|257
|5
|Marracash
|▲4
|257
|6
|Artie 5ive
|▼2
|176
|7
|Kid Yugi
|▼2
|179
|8
|Tony Boy
|▼2
|167
|9
|Capo Plaza
|▼1
|257
|10
|ANNA
|=
|229
|11
|Lazza
|=
|257
|12
|Bad Bunny
|=
|257
|13
|Juli
|=
|132
|14
|Achille Lauro
|▲9
|104
|15
|Bresh
|▼1
|257
|16
|Ultimo
|▼1
|257
|17
|Olly
|▼1
|132
|18
|Baby Gang
|▼1
|257
|19
|BLANCO
|▲12
|257
|20
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼2
|257
Geolier è in classifica da 257 settimane, come altri dodici nomi della Top 20
Quindici dei venti artisti in classifica sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono Olly (17°), Baby Gang (18°) e BLANCO (19°).
Tredici nomi della Top 20, da Geolier a Pinguini Tattici Nucleari, sono presenti in classifica da quando esiste la Top Artisti Italia, 257 settimane. Gli arrivi più recenti fra i venti sono Achille Lauro (104 settimane), Juli e Olly (132 settimane ciascuno).
Gli album più ascoltati su Spotify: la Top 20
Resta primo Tutto è possibile di Geolier, in classifica da 35 settimane. Nessun debutto in Top 20; esce invece Dua Lipa (Deluxe) di Dua Lipa (19°, ora 21°).
La scalata più ampia è quella di Santeria, che Marracash e Guè hanno festeggiato dal vivo a Milano nella stessa settimana: dal 34° al 12° posto, +22, a 305 settimane dall’uscita.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|Tutto è possibile
|Geolier
|=
|35
|2
|Vangelo
|Shiva
|=
|24
|3
|Tutta vita
|Olly, Juli
|▲1
|99
|4
|Mediterraneo
|Bresh
|▼1
|67
|5
|Anche gli Eroi Muoiono
|Kid Yugi
|=
|33
|6
|Dio lo sa
|Geolier
|▲1
|119
|7
|La bellavita
|Artie 5ive
|▼1
|77
|8
|DeBÍ TiRAR MáS FOToS
|Bad Bunny
|=
|89
|9
|Million Dollar Babe
|ANNA
|=
|11
|10
|Comuni Immortali
|Achille Lauro
|▲1
|22
|11
|Santana Money Gang
|Sfera Ebbasta, Shiva
|▼1
|75
|12
|Santeria
|Marracash, Guè
|▲22
|305
|13
|Tutti i Nomi del Diavolo
|Kid Yugi
|=
|98
|14
|Comuni Mortali
|Achille Lauro
|▲1
|74
|15
|Milano Angels
|Shiva
|▼1
|107
|16
|Famoso
|Sfera Ebbasta
|▲1
|304
|17
|Amatore
|Samurai Jay, Vito Salamanca
|▼5
|17
|18
|Rockstar
|Sfera Ebbasta
|▼2
|305
|19
|20 (Deluxe Edition)
|Capo Plaza
|▼1
|305
|20
|Per soldi e per amore
|Ernia
|=
|52
Shiva è l’artista con più titoli in Top 20 album
Shiva piazza tre album in Top 20 (secondo, 11° e 15°), seguito da Sfera Ebbasta con altri tre (11°, 16°, 18°) e da Geolier con due, primo e sesto.
Quattordici dei venti album sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono Milano Angels di Shiva (15°), Famoso di Sfera Ebbasta (16°) e Per soldi e per amore di Ernia (20°).
I brani più ascoltati su Spotify: la Top 20
Per noi, il featuring fra Geolier e Achille Lauro, debutta dritto al primo posto con 2.862.525 stream nella settimana, il 14% in più del secondo, Sottogonna di BLANCO.
La Top 20 brani totalizza 24.272.435 stream. La scalata più ampia è quella di Casini (Marracash, Guè), dall’85° al 13° posto, +72; seguono Sottogonna (dal 13° al secondo, +11) e Quanto forte ti pensavo di Madame (dal 27° al 18°, +9).
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|Stream
|1
|Per noi (feat. Achille Lauro)
|Geolier, Achille Lauro
|NEW
|1
|2.862.525
|2
|Sottogonna
|BLANCO
|▲11
|2
|2.507.132
|3
|Canzone d’amore
|Geolier
|▼2
|35
|1.856.658
|4
|Swag Music
|Artie 5ive
|▼2
|18
|1.399.727
|5
|2 giorni di fila (feat. Sfera Ebbasta, ANNA)
|Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA
|▲3
|35
|1.168.324
|6
|Da Dio
|Bresh
|▼1
|18
|1.145.551
|7
|La testa gira
|Fred De Palma, Anitta, Emis Killa
|▼3
|25
|1.099.258
|8
|Bugie
|Shiva
|▼5
|4
|1.068.519
|9
|Bad Bad Bad
|Shiva, Geolier
|▼2
|23
|1.067.368
|10
|Ossessione
|Samurai Jay, Vito Salamanca
|▼4
|30
|1.060.187
|11
|Boss
|Dipinto, Fresh Beatz
|▼1
|3
|1.018.111
|12
|Ayayay
|Sfera Ebbasta, DYSTINCT
|▼3
|15
|996.902
|13
|Casini
|Marracash, Guè
|▲72
|2
|922.422
|14
|Dale (feat. Frezza, G.Mineiro, R3versal)
|Yung Snapp, Frezza, R3versal, G.Mineiro
|▼2
|7
|913.331
|15
|Ogni Male
|Capo Plaza
|▲1
|46
|904.633
|16
|Davverodavvero
|Artie 5ive
|▼2
|36
|904.536
|17
|La graciosa
|Quevedo, Elvis Crespo
|▼6
|19
|880.957
|18
|Quanto forte ti pensavo
|Madame
|▲9
|5
|880.014
|19
|Sorry Scusa Lo Siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼4
|18
|826.998
|20
|Mayday
|Shiva, Lazza, Sfera Ebbasta
|▲2
|23
|789.282
Cinque ex numeri uno restano nella Top 20 brani
Restano in classifica cinque brani che sono stati primi in altre settimane: Canzone d’amore di Geolier, primo la settimana scorsa e oggi terzo; Swag Music di Artie 5ive (quarto).
Ci sono anche 2 giorni di fila di Geolier, Sfera Ebbasta e ANNA (quinto); Bugie di Shiva (ottavo); Ossessione di Samurai Jay e Vito Salamanca (decimo). Geolier è l’artista con più titoli in Top 20, quattro, seguito da Sfera Ebbasta con tre.
Le donne in classifica
Fra gli artisti, le tre donne più in alto della Top 50 sono ANNA (decima), Madame (26ª) e Annalisa (40ª, dal 43°): una sola donna nella Top 20 artisti, tre nella Top 50.
Fra gli album, l’unica di un’artista in Top 20 è Million Dollar Babe di ANNA (nona); fra il 21° e il 50° posto ci sono anche Dua Lipa (Deluxe) di Dua Lipa, Disincanto di Madame e Vera Baddie di ANNA.
Fra i brani, tre hanno una voce femminile in Top 20: 2 giorni di fila (Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA), La testa gira (Fred De Palma, Anitta, Emis Killa) e Quanto forte ti pensavo di Madame, tornata in Top 50 dopo un video virale su TikTok a tre anni dall’uscita.
Italia e mondo: la Top 10 globale di Spotify
Nella Top 10 mondiale degli artisti, tre nomi su dieci sono donne (Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo) contro una in Italia, ANNA. Nella Top 10 dei brani le voci femminili sono tre su dieci nel mondo e due su dieci in Italia.
Il brano più ascoltato al mondo, BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky (42.545.078 stream), è fuori dalla Top 50 italiana. Per noi, il numero uno italiano, è fuori dalla Top 50 globale: il rapporto fra i due stream è di 15 a 1. Nessun artista italiano compare nella Top 50 mondiale.
|#
|Artista
|Variazione
|1
|Bad Bunny
|=
|2
|Drake
|=
|3
|Taylor Swift
|=
|4
|The Weeknd
|=
|5
|Ariana Grande
|=
|6
|Bruno Mars
|=
|7
|Olivia Rodrigo
|=
|8
|BTS
|=
|9
|KAROL G
|=
|10
|Justin Bieber
|=
|#
|Titolo
|Artista
|Stream
|1
|BbY WOW
|KAROL G, Judeline, rusowsky
|42.545.078
|2
|Earrings
|Malcolm Todd
|23.893.905
|3
|Beauty And A Beat
|Justin Bieber, Nicki Minaj
|21.546.887
|4
|The One That Got Away
|Katy Perry
|20.874.611
|5
|Ain’t In LA
|ADÉLA
|20.446.503
|6
|Loser
|Tame Impala
|20.322.778
|7
|Self Aware
|Temper City
|19.672.595
|8
|the cure
|Olivia Rodrigo
|19.383.722
|9
|back to friends
|sombr
|19.293.384
|10
|Iris
|The Goo Goo Dolls
|19.237.368
Cinque artisti della Top 50 italiana compaiono anche nella Top 50 globale: Bad Bunny (primo nel mondo, 12° in Italia), Drake (secondo nel mondo, 38° in Italia) e The Weeknd (quarto nel mondo, 28° in Italia). Ci sono anche Michael Jackson (13° nel mondo, 44° in Italia) e Linkin Park (17° nel mondo, 42° in Italia).
Cinque brani sono in entrambe le classifiche: Beauty And A Beat (terzo nel mondo, 47° in Italia), Self Aware (settimo, 49°), Dai Dai (13°, 33°), Wonderwall – Remastered (17°, 29°) e Jamaican (Bam Bam) (41°, 35°).
La prossima edizione della Classifica Spotify esce sabato 26 settembre 2026. Sullo stesso periodo, la Classifica FIMI della settimana 38 e la Classifica radio EarOne della settimana 38.
Per i numeri dietro gli stream, quanto paga Spotify per stream in Italia. Le edizioni precedenti: settimana 37, settimana 36, settimana 35 e settimana 34.