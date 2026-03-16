Quanto paga Spotify per stream (e quanto pagano Apple Music, Amazon e le altre piattaforme)

Quanto paga Spotify per stream? È una delle domande più cercate da artisti, produttori e appassionati che cercano di capire come funziona davvero l’economia dello streaming musicale, spesso confrontando i guadagni con quelli di Apple Music, Tidal, Amazon Music e YouTube.

Online circolano molte cifre, spesso molto diverse tra loro. Il motivo è semplice: nello streaming non esiste un valore fisso per ogni ascolto. Il pagamento dipende da diversi fattori, tra cui il paese in cui avviene lo stream, il tipo di account dell’utente e il volume complessivo degli ascolti sulla piattaforma.

Per capire quanto valgono davvero gli stream sulle piattaforme abbiamo analizzato rendiconti ufficiali relativi a diversi artisti. I dati sono stati aggregati e anonimizzati per osservare il funzionamento reale dei pagamenti dello streaming.

Risposta rapida: nei rendiconti analizzati, uno stream su Spotify Premium genera mediamente da 0,005 € a 0,006 €. Su Apple Music il valore medio tende a essere leggermente più alto, mentre gli ascolti provenienti da versioni gratuite supportate da pubblicità possono valere anche oltre dieci volte meno.

Quanto pagano le piattaforme di streaming per uno stream

Ma quindi, in concreto, quanto paga Spotify per stream? Prima di entrare nel dettaglio delle singole piattaforme, ecco una sintesi dei valori medi osservati.

Nei dati analizzati il valore medio di uno stream varia sensibilmente tra le diverse piattaforme di streaming musicale.

Piattaforma Valore medio per stream Spotify Premium da 0,005 € a 0,006 € Spotify Free da 0,0002 € a 0,0004 € Apple Music da 0,007 € a 0,009 € Amazon Music da 0,004 € a 0,005 € YouTube Premium da 0,004 € a 0,008 € YouTube Free da 0,0005 € a 0,003 €

Come funzionano davvero i pagamenti dello streaming

Il modello economico dello streaming è molto diverso da quello della vendita di dischi o dei download digitali. Le piattaforme raccolgono ricavi principalmente da abbonamenti premium, pubblicità e accordi commerciali, poi distribuiscono queste entrate ai titolari dei diritti in base alla quota di ascolti ottenuta nel periodo.

Per questo motivo uno stream non ha sempre lo stesso valore. Il suo peso cambia in base a diversi elementi:

il paese da cui avviene l’ascolto

il tipo di account, premium o gratuito

il prezzo degli abbonamenti nel mercato locale

il numero complessivo di stream sulla piattaforma

il peso della pubblicità nei diversi territori

Tradotto: due ascolti della stessa canzone possono generare compensi diversi a seconda del contesto in cui avvengono.

Quanto paga Spotify per stream

Dai rendiconti analizzati emerge subito una distinzione fondamentale: quella tra ascolti provenienti da Spotify Premium e quelli provenienti dalla versione gratuita della piattaforma.

Spotify Premium

Nel campione osservato, il valore medio di uno stream proveniente da utenti con abbonamento premium si colloca indicativamente da:

0,005 € a 0,006 € per stream

Per capire cosa significa in termini concreti:

Stream Guadagno medio 1.000 da 5 € a 6 € 10.000 da 50 € a 60 € 100.000 da 500 € a 600 € 1.000.000 da 5.000 € a 6.000 €

Spotify Free

Gli ascolti provenienti dalla versione gratuita supportata da pubblicità generano invece ricavi molto più bassi.

Da 0,0002 € a 0,0004 € per stream

Stream Guadagno medio 1.000 da 0,2 € a 0,4 € 10.000 da 2 € a 4 € 100.000 da 20 € a 40 € 1.000.000 da 200 € a 400 €

In altre parole, uno stream proveniente da un account premium può valere anche oltre 15 volte rispetto a uno proveniente da un account gratuito.

Quanto pagano Apple Music, Amazon Music e le altre piattaforme di streaming

Apple Music

Nei dati analizzati Apple Music tende a riconoscere valori medi per stream leggermente più alti rispetto a Spotify. Questo avviene anche perché il servizio non ha una versione gratuita supportata da pubblicità: tutti gli ascolti arrivano quindi da utenti paganti.

Da 0,007 € a 0,009 € per stream

Stream Guadagno medio 1.000 da 7 € a 9 € 10.000 da 70 € a 90 € 100.000 da 700 € a 900 € 1.000.000 da 7.000 € a 9.000 €

In Europa viene spesso percepita come meno centrale di Spotify, ma negli Stati Uniti ha un peso molto più rilevante e se la gioca molto più da vicino con la piattaforma svedese.

Amazon Music

Amazon Music si colloca generalmente in una fascia intermedia tra Spotify e Apple Music.

Da 0,004 € a 0,005 € per stream

Stream Guadagno medio 1.000 da 4 € a 5 € 10.000 da 40 € a 50 € 100.000 da 400 € a 500 € 1.000.000 da 4.000 € a 5.000 €

YouTube

Su YouTube il valore degli stream cambia molto tra la versione gratuita supportata da pubblicità e quella premium. È una distinzione importante, perché spesso quando si parla di YouTube si tende a metterlo tutto nello stesso contenitore, ma non è così.

Per la parte gratuita, nei rendiconti analizzati il valore può collocarsi indicativamente da:

0,0005 € a 0,003 € per stream

Stream Guadagno medio 1.000 da 0,5 € a 3 € 10.000 da 5 € a 30 € 100.000 da 50 € a 300 € 1.000.000 da 500 € a 3.000 €

Gli ascolti provenienti da YouTube Premium o YouTube Music Premium tendono invece a generare valori più alti, più vicini allo streaming musicale tradizionale.

Da 0,004 € a 0,008 € per stream

Stream Guadagno medio 1.000 da 4 € a 8 € 10.000 da 40 € a 80 € 100.000 da 400 € a 800 € 1.000.000 da 4.000 € a 8.000 €

Tidal

Tidal viene spesso citata come una delle piattaforme con il payout medio più alto per stream. Diverse analisi di settore collocano il valore medio indicativo di uno stream tra 0,010 € e 0,013 €, una cifra superiore a quella osservata mediamente su molte altre piattaforme.

Stream Guadagno medio 1.000 da 10 € a 13 € 10.000 da 100 € a 130 € 100.000 da 1.000 € a 1.300 € 1.000.000 da 10.000 € a 13.000 €

Il punto, però, è un altro: in mercati come l’Italia la piattaforma non ha mai raggiunto una diffusione paragonabile a quella di Spotify o Apple Music. Questo significa che, anche con un valore per stream potenzialmente più alto, il peso reale di Tidal nei ricavi complessivi di molti artisti resta spesso molto più limitato.

Quanti stream servono per guadagnare 1000 euro

Una delle domande più frequenti tra gli artisti riguarda quanti ascolti siano necessari per generare entrate significative.

Considerando i valori medi osservati nei rendiconti analizzati, per generare circa 1000 euro lordi servono indicativamente:

da 170.000 a 200.000 stream su Spotify Premium

da 120.000 a 140.000 stream su Apple Music

da 200.000 a 250.000 stream su Amazon Music

Queste cifre sono solo indicative e possono variare in base al paese e al tipo di ascolto, ma aiutano a capire l’ordine di grandezza dei ricavi generati dallo streaming.

Cosa dice il report Loud & Clear di Spotify

Nel report annuale Loud & Clear, Spotify pubblica dati complessivi sull’economia dello streaming musicale.

Secondo l’edizione 2025 del report, la piattaforma ha versato oltre 11 miliardi di dollari all’industria musicale in un solo anno. Il documento evidenzia anche la crescita del numero di artisti che generano ricavi significativi: oltre 13.800 artisti hanno superato i 100.000 dollari annui di royalty provenienti da Spotify.

Questa, però, è una fotografia macro del sistema. I rendiconti analizzati in questo articolo permettono di osservare invece il livello micro: quanto vale in media il singolo ascolto e cosa significa davvero per chi pubblica musica oggi.

Le due letture non si contraddicono, ma non raccontano la stessa storia. Il report di Spotify mostra la crescita complessiva del mercato e dei pagamenti all’industria. I rendiconti reali mostrano quanto basso resti, in molti casi, il valore unitario dello stream per chi non muove volumi enormi.

Perché Spotify è diventata la piattaforma dominante

Se alcune piattaforme possono riconoscere valori medi per stream anche più alti, Spotify resta oggi il servizio più influente nel mondo dello streaming musicale. E non solo per una questione di numeri puri.

Il ruolo delle playlist

Uno degli elementi più importanti è il sistema delle playlist editoriali. Nel settore discografico il venerdì notte, momento in cui escono le nuove pubblicazioni, è spesso accompagnato da una scena ormai familiare: addetti ai lavori e discografici intenti a controllare quali brani sono entrati nelle playlist principali, chi ha ottenuto una copertina e quanta visibilità iniziale è stata conquistata.

Playlist come New Music Friday possono influenzare fortemente la visibilità di una canzone nelle prime settimane di uscita. Non sono l’unico fattore, ma sono diventate uno snodo centrale dell’ecosistema Spotify.

I numeri degli stream visibili

Spotify è stata anche una delle prime piattaforme a rendere visibile il numero totale di ascolti di ogni brano. Questo ha trasformato gli streaming in una metrica pubblica di successo, utilizzata da artisti, uffici stampa e case discografiche.

Il pubblico può verificare direttamente i numeri, e questo ha reso più immediata la comunicazione dei risultati. Ma ha anche spostato il peso simbolico del successo su una cifra visibile a tutti.

Spotify for Artists e l’ansia da performance

La disponibilità dei dati ha cambiato anche il rapporto degli artisti con i numeri. Molti monitorano costantemente l’andamento degli ascolti attraverso strumenti come Spotify for Artists, osservando quasi in tempo reale la risposta del pubblico.

Per i fan questo può rafforzare il senso di partecipazione, perché rende visibile l’impatto del proprio supporto. Per gli artisti, però, significa spesso vivere in una condizione di attenzione permanente, con una sorta di giudizio pubblico continuo legato ai numeri.

Perché il valore di uno stream cambia da paese a paese

Uno degli aspetti più importanti emersi dall’analisi è che il valore di uno stream può cambiare molto a seconda del mercato in cui avviene l’ascolto.

Questo dipende da diversi fattori:

il prezzo locale degli abbonamenti

la diffusione degli account premium

il valore della pubblicità nei diversi paesi

il potere d’acquisto degli utenti

Nei mercati con abbonamenti più costosi e una maggiore presenza di utenti premium, il valore medio degli stream tende a essere più alto. In altri territori può scendere in modo sensibile, soprattutto dove prevale l’ascolto gratuito.

Quanto paga Spotify per stream: riepilogo dei guadagni

Per avere un colpo d’occhio immediato, ecco una sintesi dei guadagni medi stimati sulle principali piattaforme.

Piattaforma 1.000 stream 10.000 stream 100.000 stream 1.000.000 stream Spotify Premium da 5 € a 6 € da 50 € a 60 € da 500 € a 600 € da 5.000 € a 6.000 € Spotify Free da 0,2 € a 0,4 € da 2 € a 4 € da 20 € a 40 € da 200 € a 400 € Apple Music da 7 € a 9 € da 70 € a 90 € da 700 € a 900 € da 7.000 € a 9.000 € Amazon Music da 4 € a 5 € da 40 € a 50 € da 400 € a 500 € da 4.000 € a 5.000 € YouTube Free da 0,5 € a 3 € da 5 € a 30 € da 50 € a 300 € da 500 € a 3.000 € YouTube Premium da 4 € a 8 € da 40 € a 80 € da 400 € a 800 € da 4.000 € a 8.000 €

Il vero nodo dello streaming per gli artisti

Alla domanda iniziale, quanto paga Spotify per stream, la risposta è quindi più complessa di quanto sembri.

Le piattaforme di streaming distribuiscono ogni anno miliardi di dollari all’industria musicale, ma il valore unitario dello stream resta relativamente basso. E questo significa che i ricavi più significativi arrivano soprattutto per gli artisti che riescono a generare volumi molto elevati di ascolti.

Qui sta il vero nodo dell’economia dello streaming. In alto ci sono gli artisti che accumulano decine o centinaia di milioni di ascolti e riescono a trasformare i numeri in ricavi consistenti. Più sotto c’è una fascia intermedia che può anche ottenere risultati rispettabili sul piano della visibilità, ma scopre che il ritorno economico reale resta limitato. E poi c’è la parte più ampia, quella degli emergenti, per cui anche numeri apparentemente buoni producono entrate minime.

Negli ultimi anni il tema di quanto paga Spotify per stream è diventato sempre più centrale nel dibattito sull’economia della musica digitale. Da una parte piattaforme e industria sottolineano la crescita complessiva delle royalty distribuite, dall’altra molti artisti evidenziano come il valore unitario dello stream resti molto basso e renda davvero sostenibile soprattutto chi riesce a generare volumi di ascolto molto elevati.

È proprio questo equilibrio tra diffusione globale della musica e sostenibilità economica per gli artisti che continua ad alimentare il dibattito sul modello dello streaming.

Domande frequenti sullo streaming musicale

Quanto paga Spotify per 1000 stream?

Nei dati analizzati, 1000 stream provenienti da utenti Spotify Premium generano in media da 5 a 6 euro lordi. Il valore può cambiare in base al paese e al tipo di account.

Quanto paga Spotify per 1 milione di stream?

Un milione di stream Spotify Premium può generare indicativamente da 5.000 a 6.000 euro lordi per i titolari dei diritti, prima di eventuali trattenute di label o distributori.

Apple Music paga più di Spotify?

Nei dati osservati Apple Music tende a riconoscere valori medi per stream leggermente più alti rispetto a Spotify, anche perché non esiste una versione gratuita supportata da pubblicità.

Quanto paga YouTube per stream?

Il valore degli stream su YouTube varia molto tra la versione gratuita supportata da pubblicità e gli ascolti provenienti da YouTube Premium o YouTube Music Premium. Nei casi analizzati i valori possono essere sensibilmente diversi tra i due modelli.

Quanti stream servono per guadagnare 1000 euro?

Dipende dalla piattaforma e dal tipo di ascolto. Con Spotify Premium, per esempio, possono servire circa da 170.000 a 200.000 stream per generare circa 1000 euro lordi.

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