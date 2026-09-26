Jovanotti sarà alla ventunesima Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre, con il docufilm Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti. Diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, il film ha la sua anteprima mondiale nella sezione Special Screening.

Lorenzo arriverà poi nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre, come evento speciale di sette giorni distribuito da Plaion Pictures. Il manifesto ufficiale, già svelato, mostra il profilo di Jovanotti con la luce che arriva da dietro e ne disegna i contorni.

Alla direzione artistica del manifesto c’è Lorenzo Fanton, art director e graphic designer italiano di base a New York. Il film è prodotto da Soleluna e Hi Production. La radio ufficiale è Radio Italia solomusicaitaliana.

Jovanotti racconta così come è partito il progetto: “Quando gli ZZtop (Zonta e Zoratti) mi hanno proposto di fare un doc, sette anni fa, gli ho detto: ok, ma io non voglio saperne niente.”

La sua condizione ai due registi: “Il patto è questo: io sono una giraffa nella savana e voi siete quelli di Quark. La giraffa partecipa al film come soggetto ma non ha nessun controllo sul racconto, quello lo fate voi.”

Sul rapporto con l’esposizione, Jovanotti dice: “Non mi sento a mio agio nel mostrarmi vulnerabile, mi piace stare in scena a inventare una realtà aumentata, splendente ed eccitante.”

Il docufilm, aggiunge, si occupa dell’altro lato: “Però sono uno come tutti nella maggior parte del tempo in cui non indosso il costume da Jovanotti. Il film racconta soprattutto quella parte.”

Davanti al film finito, la reazione è stata questa: “Quando ho visto il film, dopo sette anni me ne ero quasi dimenticato, mi sono commosso e divertito. Quella giraffa sono proprio io.”

Art direction: Lorenzo Fanton