A cinque anni da Entronauta, Bungaro torna con Fuoco Sacro, il nuovo album disponibile dal 10 aprile per Warner Music Italy. Un progetto che segna un momento importante nel percorso del cantautore pugliese, tra collaborazioni di respiro internazionale e una ricerca musicale che attraversa culture e sonorità diverse.

Disponibile in formato CD, in vinile 180 grammi in edizione limitata e su tutte le piattaforme digitali, Fuoco Sacro si presenta come uno dei lavori più articolati e ispirati della carriera di Bungaro, capace di unire tradizione e sperimentazione.

Bungaro Fuoco Sacro: un album tra culture e contaminazioni

Undici brani costruiti insieme a un cast di musicisti e artisti italiani e internazionali: da Jovanotti a Paolo Fresu, passando per Omar Sosa, Chico Buarque de Hollanda, Paolo Buonvino, Jaques Morelenbaum, Paula Morelenbaum, Rakele e Raffaele Casarano.

Un lavoro arricchito dalla presenza di un’orchestra d’archi e da strumenti come vibrafono, pianoforte a coda e percussioni, elementi che contribuiscono a creare un suono libero, raffinato e riconoscibile.

Tra i brani, spicca La luntananza, firmata insieme a Jovanotti, una danza salentina costruita sul dialogo tra le due voci. Il pallone di cuoio trova invece nuova profondità grazie alla tromba di Paolo Fresu, mentre Tempo presente, nato dall’incontro con Chico Buarque, è dedicato a Ornella Vanoni e rielabora il classico “Todo sentimento”.

Il viaggio musicale continua con Honolulu, dove Omar Sosa intreccia suggestioni afrocubane al dialetto brindisino, e con Nu fil’ e voce, che unisce tradizione napoletana e brasiliana grazie alla partecipazione di Paula e Jaques Morelenbaum.

Spazio anche a Cacciatori di orizzonti, interpretata insieme a Rakele, e a una nuova versione di Guardastelle, impreziosita dal pianoforte di Paolo Buonvino.

Un omaggio tra musica, natura e memoria

Tra i momenti più intensi dell’album c’è 23 Maggio, composizione strumentale dedicata ad Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Giovanni Falcone. Il brano si apre con la voce dello stesso Montinaro, affiancata da quella della sorella Matilde, creando un racconto sonoro di forte impatto emotivo.

Nel complesso, Fuoco Sacro attraversa territori sonori che vanno dal Salento al Brasile, passando per Napoli, la Grecia e Cuba. Un disco che si muove tra culture diverse e che diventa anche un omaggio alla natura e alla sua forza ispiratrice.

FUOCO SACRO – TRACKLIST

1. Me lo ricorderai

(Testo: Bungaro, Carlo Montanari – Musica: Bungaro)

2. Amore Malox

(Testo: Bungaro, Carlo Montanari – Musica: Bungaro)

3. Briza Morena

(Testo: Bungaro – Musica: Bungaro, Cesare Chiodo)

4. Cacciatori di orizzonti (feat. Rakele)

(Testo: Bungaro, Rakele – Musica: Bungaro, Rakele)

5. Tempo presente (feat. Chico Buarque)

(Testo: Chico Buarque – Musica: Chico Buarque, Cristovao Bastos)

Adattamento: Max De Tomassi

6. Nu fil’ e voce (feat. Jaques Morelenbaum e Paula Morelenbaum)

(Testo: Rakele – Musica: Bungaro)

Adattamento: Max De Tomassi

7. La Luntananza (feat. Lorenzo Jovanotti)

(Testo: Bungaro, Lorenzo Jovanotti – Musica: Bungaro, Cesare Chiodo, Lorenzo Jovanotti)

8. 23 Maggio (feat. Raffaele Casarano e Matilde Montinaro)

(Musica: Bungaro, Max Calò)

9. Honolulu (feat. Omar Sosa)

(Testo: Bungaro – Musica: Bungaro)

10. Il pallone di cuoio (feat. Paolo Fresu)

(Testo: Bungaro – Musica: Bungaro, Cesare Chiodo)

11. Guardastelle (feat. Paolo Buonvino)

(Testo: Pino Romanelli – Musica: Bungaro)

Bungaro presenta Fuoco Sacro dal vivo: le date

9 aprile – Piangipane (Ravenna), Teatro Socjale (data zero)

26 aprile – Roma, Auditorium Parco della Musica

23 maggio – Parigi, Les Trois Baudets

19 giugno – Manduria (Taranto), Museo della Civiltà del Vino Primitivo

4 luglio – Portoroz (Slovenia), Auditorium di Portorose

16 luglio – San Venanzo (Terni), Villa Faina

19 novembre – Bari, Teatro Forma

Firmacopie di Fuoco Sacro: gli incontri con i fan

29 aprile – Torino, Polo Culturale Le Rosine

2 maggio – Brindisi, Accademia degli Erranti / La Feltrinelli

3 maggio – Aversa, Auditorium Bianca d’Aponte

7 maggio – Napoli, Napule’s Power

17 maggio – Fano, Teatro della Fortuna

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Immagine di copertina di Tony Gentile