Jovanotti porta il Jova Summer Party 2026 dentro un viaggio più ampio: il Jova Giro, percorso in bici che accompagna i concerti, le date e il tour fino al ritorno a Roma. Il progetto partirà simbolicamente dal Circo Massimo e si chiuderà nello stesso luogo il 12 e 13 settembre 2026 con Jova al Massimo.

Jovanotti concerti 2026: date del tour

12 settembre 2026 – Circo Massimo – Roma

13 settembre 2026 – Circo Massimo – Roma

Il nuovo tour di Jovanotti

Il Jova Summer Party 2026 sarà accompagnato dal Jova Giro, un percorso a pedali che trasforma gli spostamenti tra una tappa e l’altra in parte del racconto live.

L’idea nasce dal bike concert dello scorso luglio, evento dedicato a 5mila biker, e collega la dimensione musicale di Jovanotti alla sua passione per il viaggio in bici.

Il percorso attraverserà Appennino, Gran Sasso, costa adriatica, Sud Italia, Stretto, Sicilia e Tirreno, fino al ritorno nella capitale.

Il percorso di Jovanotti

Jovanotti arriva a questa nuova fase live dopo una lunga storia di concerti costruiti come eventi popolari e collettivi, dagli stadi ai palasport fino alle esperienze all’aperto.

Roma resta una città centrale nel suo percorso dal vivo: dallo Stadio Olimpico ai dieci sold out dell’ultimo Palajova al Palazzo dello Sport.

Il Jova Giro aggiunge al tour una parte fisica e itinerante, con una carovana di amici, ciclisti ed ex professionisti che accompagneranno Lorenzo tra strade secondarie e territori interni.

La scaletta del tour Jova Summer Party 2026

La scaletta ufficiale del Jova Summer Party 2026 non è ancora stata comunicata. In rete circolano ipotesi e liste non confermate, ma al momento non esiste un ordine ufficiale dei brani.

Nel repertorio atteso potrebbero rientrare alcuni classici di Jovanotti come Ragazzo fortunato, A te, Le tasche piene di sassi, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang e L’ombelico del mondo.

L’articolo sarà aggiornato quando sarà disponibile la scaletta della prima data del tour.

Biglietti e prevendite

I biglietti per gli appuntamenti del Jova Summer Party 2026 e per le due date di Jova al Massimo al Circo Massimo sono disponibili in prevendita attraverso i canali autorizzati.

Non sono stati indicati nel materiale stampa eventuali dettagli su presale o nuove aperture di vendita.

L’annuncio del tour e del Jova Giro

Il Jova Giro è stato annunciato come progetto parallelo al tour estivo. Non è una semplice appendice dei concerti, ma un percorso che collega le tappe live attraverso il viaggio in bicicletta.

Nel percorso rientra anche un nuovo progetto editoriale: dopo Poesie da spiaggia, il 5 maggio uscirà per Feltrinelli Poesie da viaggio, nuova antologia curata da Jovanotti insieme a Nicola Crocetti.

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