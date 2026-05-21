21 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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21 Maggio 2026

Jovanotti trasforma il tour in viaggio: nasce il Jova Giro verso il Circo Massimo

Il Jova Giro accompagnerà il Jova Summer Party 2026 fino alle due date finali al Circo Massimo di Roma.

Tour di Oriana Meo
Jovanotti durante la presentazione del Jova Giro legato al Jova Summer Party 2026
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Jovanotti porta il Jova Summer Party 2026 dentro un viaggio più ampio: il Jova Giro, percorso in bici che accompagna i concerti, le date e il tour fino al ritorno a Roma. Il progetto partirà simbolicamente dal Circo Massimo e si chiuderà nello stesso luogo il 12 e 13 settembre 2026 con Jova al Massimo.

Jovanotti concerti 2026: date del tour

  • 12 settembre 2026 – Circo Massimo – Roma
  • 13 settembre 2026 – Circo Massimo – Roma

Il nuovo tour di Jovanotti

Il Jova Summer Party 2026 sarà accompagnato dal Jova Giro, un percorso a pedali che trasforma gli spostamenti tra una tappa e l’altra in parte del racconto live.

L’idea nasce dal bike concert dello scorso luglio, evento dedicato a 5mila biker, e collega la dimensione musicale di Jovanotti alla sua passione per il viaggio in bici.

Il percorso attraverserà Appennino, Gran Sasso, costa adriatica, Sud Italia, Stretto, Sicilia e Tirreno, fino al ritorno nella capitale.

Il percorso di Jovanotti

Jovanotti arriva a questa nuova fase live dopo una lunga storia di concerti costruiti come eventi popolari e collettivi, dagli stadi ai palasport fino alle esperienze all’aperto.

Roma resta una città centrale nel suo percorso dal vivo: dallo Stadio Olimpico ai dieci sold out dell’ultimo Palajova al Palazzo dello Sport.

Il Jova Giro aggiunge al tour una parte fisica e itinerante, con una carovana di amici, ciclisti ed ex professionisti che accompagneranno Lorenzo tra strade secondarie e territori interni.

La scaletta del tour Jova Summer Party 2026

La scaletta ufficiale del Jova Summer Party 2026 non è ancora stata comunicata. In rete circolano ipotesi e liste non confermate, ma al momento non esiste un ordine ufficiale dei brani.

Nel repertorio atteso potrebbero rientrare alcuni classici di Jovanotti come Ragazzo fortunato, A te, Le tasche piene di sassi, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang e L’ombelico del mondo.

L’articolo sarà aggiornato quando sarà disponibile la scaletta della prima data del tour.

Biglietti e prevendite

I biglietti per gli appuntamenti del Jova Summer Party 2026 e per le due date di Jova al Massimo al Circo Massimo sono disponibili in prevendita attraverso i canali autorizzati.

Non sono stati indicati nel materiale stampa eventuali dettagli su presale o nuove aperture di vendita.

L’annuncio del tour e del Jova Giro

Il Jova Giro è stato annunciato come progetto parallelo al tour estivo. Non è una semplice appendice dei concerti, ma un percorso che collega le tappe live attraverso il viaggio in bicicletta.

Nel percorso rientra anche un nuovo progetto editoriale: dopo Poesie da spiaggia, il 5 maggio uscirà per Feltrinelli Poesie da viaggio, nuova antologia curata da Jovanotti insieme a Nicola Crocetti.

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