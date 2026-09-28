Le certificazioni FIMI della settimana 39 del 2026 portano Tedua a nove volte platino con La Divina Commedia, l’album uscito nel 2023. Platino anche per Madame con Disincanto e per Psicologi con Trauma, mentre Shiva certifica tre singoli, tra cui VVS Cartier con Sfera Ebbasta.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Le soglie ufficiali FIMI/NIQ per gli album e i singoli, verificate sul sito FIMI il 28 settembre 2026:

Album – Oro: 25.000 unità · Platino: 50.000 unità

– Oro: 25.000 unità · Platino: 50.000 unità Singoli – Oro: 100.000 unità · Platino: 200.000 unità

Oltre i primi livelli si sale a 2× platino, 3× platino e così via: per gli album ogni platino in più vale 50.000 unità, quindi il 9° platino richiede oltre 450.000 unità e il diamante 500.000. Per i singoli il diamante è a 2.000.000.

Album internazionali certificati nella settimana 39

Eminem ottiene il platino con Music to Be Murdered By, uscito nel 2020, e The Smiths con The Queen Is Dead, del 1986, che era all’oro dal 2022. L’oro va a Madonna con Confessions II e a Karol G con Tropicoqueta.

Titolo Artista Certificazione Music to Be Murdered By Eminem Platino The Queen Is Dead The Smiths Platino Confessions II Madonna Oro Tropicoqueta Karol G Oro

Singoli internazionali certificati nella settimana 39

Michael Jackson ottiene l’oro con Bad, il singolo del 1987, mentre Quevedo ed Elvis Crespo lo raggiungono con La graciosa, uscito a fine aprile 2026.

Titolo Artista Certificazione Bad Michael Jackson Oro La graciosa Quevedo & Elvis Crespo Oro

Album italiani certificati nella settimana 39: Tedua nove volte platino

Tedua sale a nove volte platino con La Divina Commedia, l’album uscito il 2 giugno 2023 che aveva raggiunto l’ottavo platino nelle certificazioni FIMI della settimana 32 del 2025.

Madame ottiene il platino con Disincanto, uscito ad aprile, che era all’oro alla settimana 22 e nella classifica FIMI della settimana 39 è alla #30.

Platino anche per Psicologi con Trauma, uscito nel 2022. Oro per Tommaso Paradiso con Casa Paradiso, uscito a novembre 2025, e per Franco Ricciardi con Blu, album del 2017.

Titolo Artista Certificazione La Divina Commedia Tedua 9× Platino Disincanto Madame Platino Trauma Psicologi Platino Casa Paradiso Tommaso Paradiso Oro Blu Franco Ricciardi Oro

Singoli italiani certificati nella settimana 39: Sfera Ebbasta, Shiva e Bresh

Sfera Ebbasta e Shiva salgono al platino con VVS Cartier, che alla settimana 35 del 2025 era all’oro. Stesso livello per 7Eleven di Artie 5ive e Dai che fai di Bresh, entrambi all’oro da inizio 2026.

Oro per Shiva con Spie, per Pyrex e Sfera Ebbasta con Darkmoney e per Solo dio sa di Night Skinny, Tony Boy, Geolier, Shiva e anice, uscito nell’ottobre 2024.

Juli e Bresh certificano Serenamente, uscito il 28 agosto, e Andrea Laszlo De Simone raggiunge l’oro con Fiore mio, il singolo pubblicato nel giugno 2017.

Titolo Artista Certificazione VVS Cartier Sfera Ebbasta & Shiva Platino 7Eleven Artie 5ive Platino Dai che fai Bresh Platino Serenamente Juli & Bresh Oro Spie Shiva Oro Darkmoney Pyrex & Sfera Ebbasta Oro Solo dio sa Night Skinny, Tony Boy, Geolier, Shiva & anice Oro Fiore mio Andrea Laszlo De Simone Oro