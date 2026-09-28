Certificazioni FIMI: Tedua sale a nove volte platino, ma c’è anche Madame
La Divina Commedia sale al nono platino, mentre Madame e Psicologi centrano il platino e Shiva certifica tre singoli.
di All Music Italia ·
Le certificazioni FIMI della settimana 39 del 2026 portano Tedua a nove volte platino con La Divina Commedia, l’album uscito nel 2023. Platino anche per Madame con Disincanto e per Psicologi con Trauma, mentre Shiva certifica tre singoli, tra cui VVS Cartier con Sfera Ebbasta.
Le soglie delle certificazioni FIMI 2026
Le soglie ufficiali FIMI/NIQ per gli album e i singoli, verificate sul sito FIMI il 28 settembre 2026:
- Album – Oro: 25.000 unità · Platino: 50.000 unità
- Singoli – Oro: 100.000 unità · Platino: 200.000 unità
Oltre i primi livelli si sale a 2× platino, 3× platino e così via: per gli album ogni platino in più vale 50.000 unità, quindi il 9° platino richiede oltre 450.000 unità e il diamante 500.000. Per i singoli il diamante è a 2.000.000.
Album internazionali certificati nella settimana 39
Eminem ottiene il platino con Music to Be Murdered By, uscito nel 2020, e The Smiths con The Queen Is Dead, del 1986, che era all’oro dal 2022. L’oro va a Madonna con Confessions II e a Karol G con Tropicoqueta.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Music to Be Murdered By
|Eminem
|Platino
|The Queen Is Dead
|The Smiths
|Platino
|Confessions II
|Madonna
|Oro
|Tropicoqueta
|Karol G
|Oro
Singoli internazionali certificati nella settimana 39
Michael Jackson ottiene l’oro con Bad, il singolo del 1987, mentre Quevedo ed Elvis Crespo lo raggiungono con La graciosa, uscito a fine aprile 2026.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Bad
|Michael Jackson
|Oro
|La graciosa
|Quevedo & Elvis Crespo
|Oro
Album italiani certificati nella settimana 39: Tedua nove volte platino
Tedua sale a nove volte platino con La Divina Commedia, l’album uscito il 2 giugno 2023 che aveva raggiunto l’ottavo platino nelle certificazioni FIMI della settimana 32 del 2025.
Madame ottiene il platino con Disincanto, uscito ad aprile, che era all’oro alla settimana 22 e nella classifica FIMI della settimana 39 è alla #30.
Platino anche per Psicologi con Trauma, uscito nel 2022. Oro per Tommaso Paradiso con Casa Paradiso, uscito a novembre 2025, e per Franco Ricciardi con Blu, album del 2017.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|La Divina Commedia
|Tedua
|9× Platino
|Disincanto
|Madame
|Platino
|Trauma
|Psicologi
|Platino
|Casa Paradiso
|Tommaso Paradiso
|Oro
|Blu
|Franco Ricciardi
|Oro
Singoli italiani certificati nella settimana 39: Sfera Ebbasta, Shiva e Bresh
Sfera Ebbasta e Shiva salgono al platino con VVS Cartier, che alla settimana 35 del 2025 era all’oro. Stesso livello per 7Eleven di Artie 5ive e Dai che fai di Bresh, entrambi all’oro da inizio 2026.
Oro per Shiva con Spie, per Pyrex e Sfera Ebbasta con Darkmoney e per Solo dio sa di Night Skinny, Tony Boy, Geolier, Shiva e anice, uscito nell’ottobre 2024.
Juli e Bresh certificano Serenamente, uscito il 28 agosto, e Andrea Laszlo De Simone raggiunge l’oro con Fiore mio, il singolo pubblicato nel giugno 2017.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|VVS Cartier
|Sfera Ebbasta & Shiva
|Platino
|7Eleven
|Artie 5ive
|Platino
|Dai che fai
|Bresh
|Platino
|Serenamente
|Juli & Bresh
|Oro
|Spie
|Shiva
|Oro
|Darkmoney
|Pyrex & Sfera Ebbasta
|Oro
|Solo dio sa
|Night Skinny, Tony Boy, Geolier, Shiva & anice
|Oro
|Fiore mio
|Andrea Laszlo De Simone
|Oro
Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e come si calcolano le unità, leggi il nostro approfondimento: Quanti stream servono per il disco d’oro e di platino: il calcolatore delle certificazioni FIMI.