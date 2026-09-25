Gli album più venduti in Italia dal 18 al 24 settembre 2026, secondo le classifiche FIMI della settimana 39, hanno un nuovo numero 1: 22Simba con Miria, che ferma a cinque settimane il primo posto di Geolier con Tutto è possibile. Nei singoli entra al primo posto Lontano di Sfera Ebbasta.
Al numero 5 dei singoli entra Disfruto di Carla Morrison, brano del 2012 tratto da Déjenme Llorar. L’esibizione di Alice Fregoso alle audizioni di X Factor 2026, chiusa con quattro sì, l’ha riportato nella Top 20 di Spotify Italia il 21 settembre.
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Singoli più venduti, la Top 50
Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
22Simba debutta al numero 1 con Miria, l’album in tre atti e 18 brani uscito il 18 settembre, e manda Geolier alla #2 con Tutto è possibile dopo cinque settimane in testa.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Miria
|22Simba
|NEW
|2
|Tutto è possibile
|Geolier
|▼ 1
|3
|Sono Lucio
|Lucio Dalla
|NEW
|4
|Vangelo
|Shiva
|▼ 2
|5
|Tutta vita (sempre)
|Olly
|▼ 1
|6
|Mediterraneo (dopo il mare)
|Bresh
|▼ 3
|7
|Anche gli eroi muoiono
|Kid Yugi
|▼ 1
|8
|Dio lo sa (Atto II)
|Geolier
|▼ 1
|9
|Comuni immortali
|Achille Lauro
|▲ 2
|10
|Bass Persuades
|Miley Cyrus
|NEW
|11
|La bellavita
|Artie 5ive
|▼ 2
|12
|Debí Tirar Más Fotos
|Bad Bunny
|▼ 4
|13
|Million Dollar Babe
|ANNA
|▼ 3
|14
|Amatore
|Samurai Jay
|▼ 1
|15
|Santana Money Gang
|Sfera Ebbasta e Shiva
|▼ 1
|16
|Persona
|Marracash
|▲ 4
|17
|Tutti i nomi del diavolo
|Kid Yugi
|▼ 1
|18
|Il giorno che aspettavo
|Ultimo
|▼ 3
|19
|Famoso
|Sfera Ebbasta
|▲ 5
|20
|Quando viaggi da sola
|Benji & Fede
|NEW
|21
|Papercuts
|Linkin Park
|▼ 2
|22
|Il supervissuto (O.S.T.)
|Vasco Rossi
|▼ 4
|23
|Per soldi e per amore
|Ernia
|▼ 2
|24
|Locura
|Lazza
|▼ 1
|25
|Santeria
|Marracash e Guè
|▼ 20
|26
|Rockstar
|Sfera Ebbasta
|▼ 1
|27
|X2VR
|Sfera Ebbasta
|▲ 3
|28
|Santissimo
|Sayf
|▼ 6
|29
|Gli anni
|883
|▼ 2
|30
|Disincanto
|Madame
|▼ 2
|31
|Midnite
|Salmo
|NEW
|32
|Ferite (Deluxe Edition)
|Capo Plaza
|▼ 3
|33
|Twenty One
|Hugel
|▼ 7
|34
|(What’s the Story) Morning Glory? (30th Anniversary Deluxe Edition)
|Oasis
|▼ 17
|35
|Ma io sono fuoco
|Annalisa
|▲ 26
|36
|Milano Angels Reloaded
|Shiva
|▼ 5
|37
|Milano Demons Reloaded
|Shiva
|▼ 5
|38
|20
|Capo Plaza
|▼ 5
|39
|2C2C The Best Of
|Cesare Cremonini
|▼ 5
|40
|Adaver
|Young Hash
|NEW
|41
|Umile (Deluxe)
|Tony Boy
|▼ 5
|42
|Calcinacci
|Fulminacci
|▼ 1
|43
|Noi, loro, gli altri (Deluxe)
|Marracash
|▲ 5
|44
|Sirio
|Lazza
|▼ 6
|45
|Il mio lato peggiore
|Luchè
|▼ 10
|46
|Hello World
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 9
|47
|La cura, in nome di Miria
|22Simba
|▼ 4
|48
|Faccio un casino
|Coez
|▼ 3
|49
|Vera baddie
|ANNA
|▼ 10
|50
|Sfera Ebbasta
|Sfera Ebbasta
|▲ 9
Sono Lucio porta Lucio Dalla alla #3 e Miley Cyrus alla #10
Sono Lucio, l’antologia di Lucio Dalla con le fotografie di Luigi Ghirri, è uscita il 18 settembre per Sony Music in CD, vinile e digitale. Alle sue spalle Shiva è alla #4 con Vangelo e Olly alla #5 con Tutta vita (sempre), che arriva a cento settimane in classifica.
Nello stesso venerdì escono Bass Persuades di Miley Cyrus, alla #10, Quando viaggi da sola di Benji & Fede, alla #20, sesto album del duo, e Adaver di Young Hash, alla #40, il primo in studio. Alla #74 entra Malika Ayane con Cicale, primo album di inediti in cinque anni.
I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
Lontano di Sfera Ebbasta, primo estratto da Purosangue, l’album in uscita l’11 dicembre, debutta al numero 1 dopo tre giorni di vendita, dal 22 al 24 settembre. Per noi di Geolier e Achille Lauro scende alla #2 dopo una sola settimana in testa, e Sottogonna di Blanco è alla #3.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|NEW
|2
|Per noi
|Geolier feat. Achille Lauro
|▼ 1
|3
|Sottogonna
|Blanco
|▼ 1
|4
|Canzone d’amore
|Geolier
|▼ 1
|5
|Disfruto
|Carla Morrison
|NEW
|6
|La testa gira
|Fred De Palma, Anitta e Emis Killa
|▼ 2
|7
|Tutto
|Ultimo
|NEW
|8
|Da Dio
|Bresh
|▼ 3
|9
|Dai Dai
|Shakira e Burna Boy
|▼ 3
|10
|Ossessione
|Samurai Jay e Vito Salamanca
|▼ 3
|11
|Movin’ to the Sun
|Hugel, Imael Angel e Ultra Naté
|▼ 2
|12
|Sipario
|22Simba e Promessa
|NEW
|13
|Sorry Scusa Lo Siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 3
|14
|Swag Music
|Artie 5ive
|▼ 6
|15
|Bad Bad Bad
|Shiva e Geolier
|▼ 4
|16
|2 giorni di fila
|Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA
|▼ 3
|17
|Canto d’amore
|Angelina Mango e Marco Mengoni
|▼ 3
|18
|Flamenco Paranoia
|Samurai Jay e Vito Salamanca
|=
|19
|Ne vale la pena
|22Simba e Sayf
|NEW
|20
|Buon vento
|Jovanotti e Alfa
|=
|21
|Ora che non ho più te
|Cesare Cremonini
|▲ 4
|22
|La Graciosa
|Quevedo e Elvis Crespo
|▼ 3
|23
|Bugie
|Shiva
|▼ 6
|24
|Ayayay
|Sfera Ebbasta e Dystinct
|▼ 3
|25
|White Girl Wasted
|ANNA
|▼ 9
|26
|Romantica
|Ultimo
|▼ 3
|27
|Miria
|22Simba
|NEW
|28
|Quanto forte ti pensavo
|Madame
|=
|29
|L’amore non mi basta
|Emma
|=
|30
|Casini
|Marracash e Guè
|▼ 18
|31
|Al mio paese
|Serena Brancale, Levante e Delia
|▼ 16
|32
|Boss
|Dipinto e Fresh Beatz
|▼ 10
|33
|Dale
|Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro
|▼ 9
|34
|Freedom
|22Simba
|NEW
|35
|Genova e Napoli
|Alfa e Gigi D’Alessio
|=
|36
|Jamaican (Bam Bam)
|Hugel e Solto (Fr)
|▼ 9
|37
|Talk to You
|Anotr feat. 54 Ultra
|▼ 11
|38
|Davverodavvero
|Artie 5ive
|▼ 7
|39
|Provinciali
|22Simba
|▲ 6
|40
|Bby Wow
|Karol G, Judeline e Rusowsky
|▲ 32
|41
|Arricchiti
|22Simba e Guè
|NEW
|42
|Valle dei re
|22Simba
|NEW
|43
|Balorda nostalgia
|Olly
|▼ 10
|44
|Abercrombie
|22Simba
|NEW
|45
|2 passi dal cielo non uno in più
|22Simba
|NEW
|46
|1/1
|22Simba e 18K
|NEW
|47
|Amor
|Achille Lauro
|▼ 15
|48
|Amica (con Madame)
|Annalisa feat. Madame
|NEW
|49
|Obsessed
|Shiva e ANNA
|▼ 15
|50
|Ti darò
|22Simba
|NEW
22Simba ha quattordici canzoni nella Top 100 dei singoli
22Simba porta in Top 100 quattordici canzoni, tredici delle quali entrano per la prima volta in classifica. La più in alto è Sipario con Promessa alla #12, seguita da Ne vale la pena con Sayf alla #19 e da Miria alla #27. Provinciali, già in classifica nella settimana 38, è alla #39.
Ultimo entra alla #7 con Tutto, il singolo uscito il 18 settembre che dà il titolo al film sul concerto di Tor Vergata, nelle sale dal 22 al 30 settembre. Annalisa arriva alla #48 con Amica, il duetto con Madame.
Fuori dalla Top 50 debuttano Soldi e mattoni di 22Simba alla #53, Pass per il paradiso con Paky alla #55 e Un come non un perché con Tedua alla #59. Alla #94 c’è Paparazzi di Cesare Cremonini, primo singolo di Amateur, l’album in uscita il 23 ottobre.
I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico
I primi quattro posti del fisico vanno a dischi usciti il 18 settembre: Miria di 22Simba, Sono Lucio di Lucio Dalla, Bass Persuades di Miley Cyrus e Quando viaggi da sola di Benji & Fede, che hanno presentato l’album con tre firmacopie a Roma, Modena e Milano dal 18 al 20 settembre.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Miria
|22Simba
|NEW
|2
|Sono Lucio
|Lucio Dalla
|NEW
|3
|Bass Persuades
|Miley Cyrus
|NEW
|4
|Quando viaggi da sola
|Benji & Fede
|NEW
|5
|Midnite
|Salmo
|NEW
|6
|Thriller (40th Anniversary Edition)
|Michael Jackson
|▼ 3
|7
|Cicale
|Malika Ayane
|NEW
|8
|This & That
|Stray Kids
|▼ 3
|9
|Bad
|Michael Jackson
|▼ 2
|10
|Cursum Perficio
|Anthrax
|NEW
|11
|The Dark Side of the Moon (50th Anniversary)
|Pink Floyd
|▲ 1
|12
|Violence Insane in a Beautiful World
|Roger Taylor
|NEW
|13
|Anche gli eroi muoiono
|Kid Yugi
|▲ 3
|14
|Arirang
|BTS
|=
|15
|The Shel Talmy Recordings
|David Bowie
|NEW
|16
|Adaver
|Young Hash
|NEW
|17
|Marra/Guè
|Marracash e Guè
|▼ 16
|18
|Petal
|Ariana Grande
|▼ 8
|19
|The Sin: Bliss
|Enhypen
|▼ 10
|20
|Foreign Tongues
|The Rolling Stones
|▼ 2
Marra/Guè passa dalla #1 alla #17 una settimana dopo San Siro
Marra/Guè, la raccolta di Marracash e Guè prima nel fisico della settimana 38, scende alla #17 e non compare più nella Top 100 album, dove era entrata alla #12. Santeria passa dalla #5 alla #25 e Casini, il singolo, dalla #12 alla #30, dopo i due concerti del 12 e 13 settembre a San Siro.
Michael Jackson tiene due album nella Top 10: Thriller (40th Anniversary Edition) è alla #6 e Bad alla #9. Alla #7 entra Cicale di Malika Ayane, alla #16 Adaver di Young Hash.
Per le certificazioni della settimana, la rubrica gemella Certificazioni FIMI. Per l’airplay radiofonico, la Classifica radio EarOne della settimana 39, dove Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari sale al numero 1.
Le puntate precedenti: settimana 38 · settimana 37 · settimana 36 · settimana 35 · settimana 34