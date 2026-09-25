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Album e singoli più venduti in Italia: 22Simba primo con Miria, Geolier perde la vetta, Sfera Ebbasta guida i singoli

Le classifiche FIMI/NIQ della settimana 39 del 2026, dal 18 al 24 settembre

22Simba e Sfera Ebbasta, primi negli album e nei singoli più venduti delle classifiche FIMI della settimana 39
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Gli album più venduti in Italia dal 18 al 24 settembre 2026, secondo le classifiche FIMI della settimana 39, hanno un nuovo numero 1: 22Simba con Miria, che ferma a cinque settimane il primo posto di Geolier con Tutto è possibile. Nei singoli entra al primo posto Lontano di Sfera Ebbasta.

Al numero 5 dei singoli entra Disfruto di Carla Morrison, brano del 2012 tratto da Déjenme Llorar. L’esibizione di Alice Fregoso alle audizioni di X Factor 2026, chiusa con quattro sì, l’ha riportato nella Top 20 di Spotify Italia il 21 settembre.

Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

22Simba debutta al numero 1 con Miria, l’album in tre atti e 18 brani uscito il 18 settembre, e manda Geolier alla #2 con Tutto è possibile dopo cinque settimane in testa.

# Titolo Artista Variazione
1 Miria 22Simba NEW
2 Tutto è possibile Geolier ▼ 1
3 Sono Lucio Lucio Dalla NEW
4 Vangelo Shiva ▼ 2
5 Tutta vita (sempre) Olly ▼ 1
6 Mediterraneo (dopo il mare) Bresh ▼ 3
7 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▼ 1
8 Dio lo sa (Atto II) Geolier ▼ 1
9 Comuni immortali Achille Lauro ▲ 2
10 Bass Persuades Miley Cyrus NEW
11 La bellavita Artie 5ive ▼ 2
12 Debí Tirar Más Fotos Bad Bunny ▼ 4
13 Million Dollar Babe ANNA ▼ 3
14 Amatore Samurai Jay ▼ 1
15 Santana Money Gang Sfera Ebbasta e Shiva ▼ 1
16 Persona Marracash ▲ 4
17 Tutti i nomi del diavolo Kid Yugi ▼ 1
18 Il giorno che aspettavo Ultimo ▼ 3
19 Famoso Sfera Ebbasta ▲ 5
20 Quando viaggi da sola Benji & Fede NEW
21 Papercuts Linkin Park ▼ 2
22 Il supervissuto (O.S.T.) Vasco Rossi ▼ 4
23 Per soldi e per amore Ernia ▼ 2
24 Locura Lazza ▼ 1
25 Santeria Marracash e Guè ▼ 20
26 Rockstar Sfera Ebbasta ▼ 1
27 X2VR Sfera Ebbasta ▲ 3
28 Santissimo Sayf ▼ 6
29 Gli anni 883 ▼ 2
30 Disincanto Madame ▼ 2
31 Midnite Salmo NEW
32 Ferite (Deluxe Edition) Capo Plaza ▼ 3
33 Twenty One Hugel ▼ 7
34 (What’s the Story) Morning Glory? (30th Anniversary Deluxe Edition) Oasis ▼ 17
35 Ma io sono fuoco Annalisa ▲ 26
36 Milano Angels Reloaded Shiva ▼ 5
37 Milano Demons Reloaded Shiva ▼ 5
38 20 Capo Plaza ▼ 5
39 2C2C The Best Of Cesare Cremonini ▼ 5
40 Adaver Young Hash NEW
41 Umile (Deluxe) Tony Boy ▼ 5
42 Calcinacci Fulminacci ▼ 1
43 Noi, loro, gli altri (Deluxe) Marracash ▲ 5
44 Sirio Lazza ▼ 6
45 Il mio lato peggiore Luchè ▼ 10
46 Hello World Pinguini Tattici Nucleari ▼ 9
47 La cura, in nome di Miria 22Simba ▼ 4
48 Faccio un casino Coez ▼ 3
49 Vera baddie ANNA ▼ 10
50 Sfera Ebbasta Sfera Ebbasta ▲ 9

Sono Lucio porta Lucio Dalla alla #3 e Miley Cyrus alla #10

Sono Lucio, l’antologia di Lucio Dalla con le fotografie di Luigi Ghirri, è uscita il 18 settembre per Sony Music in CD, vinile e digitale. Alle sue spalle Shiva è alla #4 con Vangelo e Olly alla #5 con Tutta vita (sempre), che arriva a cento settimane in classifica.

Nello stesso venerdì escono Bass Persuades di Miley Cyrus, alla #10, Quando viaggi da sola di Benji & Fede, alla #20, sesto album del duo, e Adaver di Young Hash, alla #40, il primo in studio. Alla #74 entra Malika Ayane con Cicale, primo album di inediti in cinque anni.

I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Lontano di Sfera Ebbasta, primo estratto da Purosangue, l’album in uscita l’11 dicembre, debutta al numero 1 dopo tre giorni di vendita, dal 22 al 24 settembre. Per noi di Geolier e Achille Lauro scende alla #2 dopo una sola settimana in testa, e Sottogonna di Blanco è alla #3.

# Titolo Artista Variazione
1 Lontano Sfera Ebbasta NEW
2 Per noi Geolier feat. Achille Lauro ▼ 1
3 Sottogonna Blanco ▼ 1
4 Canzone d’amore Geolier ▼ 1
5 Disfruto Carla Morrison NEW
6 La testa gira Fred De Palma, Anitta e Emis Killa ▼ 2
7 Tutto Ultimo NEW
8 Da Dio Bresh ▼ 3
9 Dai Dai Shakira e Burna Boy ▼ 3
10 Ossessione Samurai Jay e Vito Salamanca ▼ 3
11 Movin’ to the Sun Hugel, Imael Angel e Ultra Naté ▼ 2
12 Sipario 22Simba e Promessa NEW
13 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▼ 3
14 Swag Music Artie 5ive ▼ 6
15 Bad Bad Bad Shiva e Geolier ▼ 4
16 2 giorni di fila Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA ▼ 3
17 Canto d’amore Angelina Mango e Marco Mengoni ▼ 3
18 Flamenco Paranoia Samurai Jay e Vito Salamanca =
19 Ne vale la pena 22Simba e Sayf NEW
20 Buon vento Jovanotti e Alfa =
21 Ora che non ho più te Cesare Cremonini ▲ 4
22 La Graciosa Quevedo e Elvis Crespo ▼ 3
23 Bugie Shiva ▼ 6
24 Ayayay Sfera Ebbasta e Dystinct ▼ 3
25 White Girl Wasted ANNA ▼ 9
26 Romantica Ultimo ▼ 3
27 Miria 22Simba NEW
28 Quanto forte ti pensavo Madame =
29 L’amore non mi basta Emma =
30 Casini Marracash e Guè ▼ 18
31 Al mio paese Serena Brancale, Levante e Delia ▼ 16
32 Boss Dipinto e Fresh Beatz ▼ 10
33 Dale Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro ▼ 9
34 Freedom 22Simba NEW
35 Genova e Napoli Alfa e Gigi D’Alessio =
36 Jamaican (Bam Bam) Hugel e Solto (Fr) ▼ 9
37 Talk to You Anotr feat. 54 Ultra ▼ 11
38 Davverodavvero Artie 5ive ▼ 7
39 Provinciali 22Simba ▲ 6
40 Bby Wow Karol G, Judeline e Rusowsky ▲ 32
41 Arricchiti 22Simba e Guè NEW
42 Valle dei re 22Simba NEW
43 Balorda nostalgia Olly ▼ 10
44 Abercrombie 22Simba NEW
45 2 passi dal cielo non uno in più 22Simba NEW
46 1/1 22Simba e 18K NEW
47 Amor Achille Lauro ▼ 15
48 Amica (con Madame) Annalisa feat. Madame NEW
49 Obsessed Shiva e ANNA ▼ 15
50 Ti darò 22Simba NEW

22Simba ha quattordici canzoni nella Top 100 dei singoli

22Simba porta in Top 100 quattordici canzoni, tredici delle quali entrano per la prima volta in classifica. La più in alto è Sipario con Promessa alla #12, seguita da Ne vale la pena con Sayf alla #19 e da Miria alla #27. Provinciali, già in classifica nella settimana 38, è alla #39.

Ultimo entra alla #7 con Tutto, il singolo uscito il 18 settembre che dà il titolo al film sul concerto di Tor Vergata, nelle sale dal 22 al 30 settembre. Annalisa arriva alla #48 con Amica, il duetto con Madame.

Fuori dalla Top 50 debuttano Soldi e mattoni di 22Simba alla #53, Pass per il paradiso con Paky alla #55 e Un come non un perché con Tedua alla #59. Alla #94 c’è Paparazzi di Cesare Cremonini, primo singolo di Amateur, l’album in uscita il 23 ottobre.

I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico

I primi quattro posti del fisico vanno a dischi usciti il 18 settembre: Miria di 22Simba, Sono Lucio di Lucio Dalla, Bass Persuades di Miley Cyrus e Quando viaggi da sola di Benji & Fede, che hanno presentato l’album con tre firmacopie a Roma, Modena e Milano dal 18 al 20 settembre.

# Titolo Artista Variazione
1 Miria 22Simba NEW
2 Sono Lucio Lucio Dalla NEW
3 Bass Persuades Miley Cyrus NEW
4 Quando viaggi da sola Benji & Fede NEW
5 Midnite Salmo NEW
6 Thriller (40th Anniversary Edition) Michael Jackson ▼ 3
7 Cicale Malika Ayane NEW
8 This & That Stray Kids ▼ 3
9 Bad Michael Jackson ▼ 2
10 Cursum Perficio Anthrax NEW
11 The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) Pink Floyd ▲ 1
12 Violence Insane in a Beautiful World Roger Taylor NEW
13 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▲ 3
14 Arirang BTS =
15 The Shel Talmy Recordings David Bowie NEW
16 Adaver Young Hash NEW
17 Marra/Guè Marracash e Guè ▼ 16
18 Petal Ariana Grande ▼ 8
19 The Sin: Bliss Enhypen ▼ 10
20 Foreign Tongues The Rolling Stones ▼ 2

Marra/Guè passa dalla #1 alla #17 una settimana dopo San Siro

Marra/Guè, la raccolta di Marracash e Guè prima nel fisico della settimana 38, scende alla #17 e non compare più nella Top 100 album, dove era entrata alla #12. Santeria passa dalla #5 alla #25 e Casini, il singolo, dalla #12 alla #30, dopo i due concerti del 12 e 13 settembre a San Siro.

Michael Jackson tiene due album nella Top 10: Thriller (40th Anniversary Edition) è alla #6 e Bad alla #9. Alla #7 entra Cicale di Malika Ayane, alla #16 Adaver di Young Hash.

Per le certificazioni della settimana, la rubrica gemella Certificazioni FIMI. Per l’airplay radiofonico, la Classifica radio EarOne della settimana 39, dove Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari sale al numero 1.

Le puntate precedenti: settimana 38 · settimana 37 · settimana 36 · settimana 35 · settimana 34

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