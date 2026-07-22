Esce il 18 settembre Sono Lucio, l’antologia dedicata a Lucio Dalla pubblicata da Sony Music Italy e disponibile da oggi in pre order. Una raccolta che mette insieme i brani più conosciuti del cantautore bolognese e le fotografie di Luigi Ghirri, l’amico e complice che ha firmato alcune delle immagini più note della sua discografia.

Il progetto nasce dalla collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla e Pressing Line, e ha potuto contare sulla concessione di Adele Ghirri per l’utilizzo degli scatti del padre.

La copertina con la calligrafia di Lucio Dalla

La cura della parte visiva è l’elemento che distingue questa raccolta dalle molte antologie già in circolazione. In copertina c’è una fotografia di Luigi Ghirri, e il titolo è riprodotto con la calligrafia originale di Dalla, un dettaglio che lega il progetto direttamente alla mano dell’artista.

All’interno, una selezione di immagini scattate da Ghirri accompagna i brani. L’amicizia tra i due, nata da una sensibilità comune nel guardare l’Italia dei margini e della provincia, ha prodotto negli anni ritratti e copertine entrate nella memoria collettiva. Un rapporto oggi al centro anche della mostra Luigi Ghirri. A Series of Dreams, aperta a Reggio Emilia fino al febbraio 2027 con il patrocinio della Fondazione Lucio Dalla.

I tre formati di Sono Lucio

La raccolta arriva in tre versioni fisiche, con una differenza sostanziale nei contenuti tra vinile e compact disc.

Formato Caratteristiche Doppio LP Azzurro Mare Numerato e colorato, in esclusiva sul Sony Music Store Doppio LP black Vinile nero 180 grammi Doppio CD Tracklist ampliata rispetto al vinile

Tutti i brani sono stati rimasterizzati partendo dai nastri analogici originali a 192 kHz e 24 bit, con il marchio l’Archivio del Suono. Le tracklist di vinile e CD presentano alcune differenze: i limiti di minutaggio del formato analogico hanno imposto una selezione più stretta, mentre il doppio compact disc ospita un numero maggiore di canzoni.

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La tracklist del doppio vinile

Questa la sequenza dei brani nelle due versioni in vinile, sia quella numerata Azzurro Mare sia quella nera da 180 grammi.

Lato Brani LP 1, lato A Caruso, Come è profondo il mare, Disperato erotico stomp, Stella di mare LP 1, lato B 04/03/1943, L’anno che verrà, Anna e Marco, L’ultima luna, La sera dei miracoli LP 2, lato A Balla balla ballerino, Futura, Cara, Se io fossi un angelo LP 2, lato B Attenti al lupo, Tu non mi basti mai, Piazza Grande, Canzone, Felicità

La tracklist del doppio CD

La versione in compact disc allarga la selezione a trentuno brani, recuperando titoli che sul vinile non avrebbero trovato spazio.

CD Brani 1 Caruso, 4/3/1943, Come è profondo il mare, Disperato erotico stomp, Quale allegria, L’anno che verrà, Anna e Marco, Stella di mare, L’ultima luna, Tu parlavi una lingua meravigliosa, Il cielo, La casa in riva al mare, Chissà se lo sai, Se io fossi un angelo, Henna, Le rondini 2 Attenti al lupo, Futura, Balla balla ballerino, Cara, La sera dei miracoli, Piazza Grande, Nuvolari, Ayrton, Washington, Tutta la vita, Ciao, La strada e la stella, Tu non mi basti mai, Canzone, Felicità

La selezione attraversa tutte le stagioni della carriera del cantautore, dagli anni della collaborazione con Roberto Roversi fino ai brani più conosciuti degli anni Ottanta e Novanta, con qualche affondo meno prevedibile come Ayrton, dedicata a Senna, e Nuvolari.

Il pre order è aperto da oggi, mercoledì 22 luglio.