Diss Gacha esce con NON È SOLO SWAG venerdì 8 maggio per Columbia Records Italy / Sony Music Italy. Il disco arriva dopo i singoli ART ATTACK e TOKYO DRIFT feat. Low-Red e sarà accompagnato anche da un tour nei club italiani previsto per l’autunno 2026.

Nel progetto compaiono collaborazioni con 22Simba, Silent Bob, Low-Red, LILCR, Prima stanza a destra e Giuliano Calza.

“Non è solo swag”, il nuovo album di Diss Gacha

Con questo disco Diss Gacha prova ad andare oltre l’immagine costruita negli ultimi anni. Restano l’estetica forte, il linguaggio diretto e le influenze street, ma dentro il progetto c’è anche una parte più personale e narrativa.

Il concept ruota attorno all’idea di identità e libertà personale. Anche la cravatta, elemento centrale dell’artwork, viene ribaltata nel significato: non più simbolo di conformismo, ma dettaglio che diventa segno distintivo.

Una scelta coerente con il percorso dell’artista torinese, che negli ultimi anni ha costruito un immaginario molto riconoscibile tra moda, cultura americana e riferimenti alla scena italiana.

L’album non si apre con una delle classiche intro a cui l’artista aveva abituato il pubblico. Come raccontato dallo stesso Diss Gacha, il disco parte direttamente con una hit insieme a Prima stanza a destra, che firma il ritornello melodico dando subito tono e identità al brano.

Nel testo Gacha si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa sulla questione dei sample, tema che negli ultimi mesi aveva coinvolto produttori come Sala e Drillionaire, accusati da parte del pubblico di “copiare” sonorità di artisti americani e non solo.

La seconda traccia segna il ritorno del coro che accompagna Diss Gacha per gran parte del brano, richiamando fortemente lo stile west coast americano. Il coro era già stato uno degli elementi centrali di Cultura Italiana e torna anche in questo progetto.

Il ritornello è semplice ma immediato e resta in testa già dal primo ascolto grazie alle sue sonorità fortemente ispirate alla scena americana.

Nel terzo capitolo di Ballas, Gacha fa squadra con LILCR, uno dei nomi più freschi della scena attuale. Il rapper di Cinisello aveva già mostrato le sue qualità nel producer album di Sala e qui conferma ancora una volta il suo valore.

Il risultato è una traccia rap che potrebbe tranquillamente trovare spazio in una radio di Los Santos, la città immaginaria di Grand Theft Auto. Il cambio di beat permette inoltre a Sala di mettersi in mostra con una produzione ricca di dettagli.

La quarta traccia è una delle più profonde del disco e vede la collaborazione con 22Simba, oggi tra i rapper più in forma della scena italiana e autore di una delle penne più riconoscibili del momento.

I due artisti si alternano raccontando la propria visione di un mondo “in cui regnasse l’arte”. Anche qui la produzione di Sala accompagna perfettamente i due stili diversi, dando vita a uno dei brani destinati a lasciare maggiormente il segno sia nei vecchi fan sia in chi si avvicina ora alla musica di Diss Gacha.

Domenica rappresenta invece il lato più radiofonico dell’album. Nel brano con Silent Bob torna ancora una volta il coro, protagonista di un ritornello immediato e facile da ricordare.

Silent Bob riesce ad adattarsi bene allo stile di Diss Gacha, mentre l’atmosfera della canzone richiama quasi quella di un coro domenicale, elemento che la rende particolarmente accessibile anche a un pubblico più ampio.

Musica Trap è una delle tracce più sperimentali del progetto. Ricorda molto il brano realizzato da Diss Gacha nel producer album di Sala, ma qui trova una collocazione più coerente all’interno del disco e chiude nel migliore dei modi la prima parte dell’album.

Lo skit divide nettamente le due anime del progetto: la prima, dominata dal personaggio Diss Gacha, e la seconda più legata a Gabriele. Nello skit si sente infatti la frase “il mio lato più intimo mi rende icona”, una dichiarazione che anticipa il tono più personale della seconda metà del disco.

In Sfilate continua la voglia di sperimentare. A metà brano compare Giuliano Calza, direttore creativo di GCDS.

Moda e ricerca di una propria “direzione creativa” diventano i temi centrali della traccia, perfettamente in linea con l’immaginario costruito da Diss Gacha negli ultimi anni.

La title track, a un primo ascolto, può sembrare un semplice banger costruito su una produzione potente. In realtà il significato del brano è molto più profondo: dietro tutto lo “swag” e l’estetica che Diss Gacha vuole portare in Italia ci sono lavoro, voglia di mettersi in gioco e soprattutto il supporto delle persone che gli stanno accanto.

Tokyo Drift con Low-Red è già stata approfondita in un articolo dedicato.

Art Attack, primo singolo estratto dal progetto, aveva già chiarito fin da subito la direzione dell’album: un disco rap che punta a portare in Italia lo “swag” e l’immaginario tipico della scena americana.

Gloria è invece il brano più personale del disco. Diss Gacha lo dedica alla madre, raccontando il loro rapporto, i sacrifici fatti da lei per permettergli di crescere e il legame costruito dopo il successo.

La canzone si presenta come una vera e propria lettera d’amore alla famiglia, tema da sempre centrale nella sua musica.

300% si collega idealmente a 200% ed è piena di riferimenti alla cultura americana, dai Migos a Young Thug fino a una delle ultime hit di Kendrick Lamar.

Anche qui il dialogo tra il coro e Diss Gacha funziona perfettamente, creando un equilibrio che valorizza entrambi per tutta la durata del brano.

L’outro dell’album è infine una lettera d’amore a tutto il percorso costruito finora: la famiglia, la fanbase e la carriera.

Durante il brano Diss Gacha racconta anche di aver pagato uno dei featuring che gli ha cambiato la carriera, un dettaglio raro da sentire raccontare con tanta sincerità. È proprio questo passaggio a rendere il brano particolarmente umano: dietro il personaggio rimane Gabriele, con le sue difficoltà, i sacrifici e la consapevolezza di non essere diverso da chi lo ascolta.

La tracklist completa di “NON È SOLO SWAG”

ESTETICA (feat. Prima stanza a destra )

) HO SCHIANTATO UNA PORSCHE

BALLAS 3

COME SAREBBE IL MONDO SE REGNASSE L’ARTE (feat. 22Simba )

) DOMENICA (feat. Silent Bob )

) MUSICA TRAP

ICONA (Skit)

SFILATE (con Giuliano Calza )

) NON È SOLO SWAG

TOKYO DRIFT (feat. Low-Red )

) ART ATTACK

GLORIA

300%

VITTORIA BUSINESS

L’album sarà disponibile in digitale, CD standard e autografato, oltre che in vinile blu standard e autografato.

Le date del “NON È SOLO SWAG TOUR 2026”

Oltre all’album, Diss Gacha ha annunciato anche cinque date live prodotte e organizzate da Cielo Booking.

22 novembre – New Age – Roncade (TV)

24 novembre – Magazzini Generali – Milano

29 novembre – Largo Venue – Roma

1 dicembre – Hiroshima Mon Amour – Torino

5 dicembre – Locomotiv – Bologna

I biglietti sono disponibili su TicketSms.

Chi è Diss Gacha

Diss Gacha, nome d’arte di Gabriele Pastero, ha 22 anni ed è originario della provincia di Torino.

Nel 2023 conquista il disco d’oro con Captato, brano diventato virale su TikTok. Nello stesso anno partecipa al Red Bull Posse insieme a Slings ed Ele A e pubblica Ballas 2 feat. MamboLosco.

Nel 2024 arriva invece l’album Cultura Italiana, con collaborazioni che spaziano da Rosa Chemical a Izi, passando per Vegas Jones e Wiz Khalifa.

Tra rap, moda e immaginario visivo, Gacha continua così a costruire un percorso sempre più personale, puntando su uno stile che lo ha reso uno dei nomi più riconoscibili della nuova scena.