Top & Flop, la classifica Spotify YouTube settimana 43. Olly continua a volare, Angelina Mango non decolla

Settimana 43 della classifica Spotify YouTube: immobilità quasi totale in Top 20, ma il sottosuolo si muove. Nessun debutto e un solo scambio nelle ultime posizioni raccontano una fotografia stabile solo in apparenza. I numeri dicono equilibrio, ma i flussi mostrano un lento rimescolamento che prepara il prossimo cambio di stagione.

È proprio da questa calma che nasce la svolta metodologica: accanto alla classifica storica entra in scena la nuova lettura “flow”, pensata per misurare il movimento reale di stream e view. Perché anche quando tutto sembra fermo, la musica — e chi l’ascolta — non smette mai di cambiare.

I dati manuali per stilare la classifica sono stati raccolti tra le 17 e le 18 del 24 ottobre 2025.