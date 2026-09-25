di
All Music Italia
Radio Charts
Condividi su:

Classifica radio EarOne settimana 39 2026: Goya sale al #1, Cesare Cremonini debutta al #4 con Paparazzi

Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari sale dal #6 al #1 e scavalca Peggy Gou e Ayra Staee.

Classifica radio EarOne settimana 39 2026: Goya sale al #1, Cesare Cremonini debutta al #4 con Paparazzi
Radio Charts di All Music Italia
Condividi su:

La classifica radio EarOne della settimana 39 del 2026, dal 18 al 24 settembre, cambia ancora numero uno tra le canzoni più trasmesse in radio: Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari sale dal #6 al #1, alla quinta settimana di presenza.

Tolgono la vetta a Peggy Gou e Ayra Starr, che con Wo, man scendono al #3 dopo il primo posto della classifica EarOne della settimana scorsa. Madonna risale al #2 con Danceteria. La new entry più alta è di Cesare Cremonini, che debutta al #4 con Paparazzi.

È il quinto numero uno diverso in cinque settimane. Nelle quattro precedenti si erano alternati Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni (settimana 35), Parlar d’amore di Sayf (36), Danceteria di Madonna (37) e Wo, man (38).

Classifica radio EarOne Top 50 settimana 39 2026

Goya guida la Top 50 davanti a Danceteria e Wo, man. Con Paparazzi al #4 entra subito in Top 5 Cesare Cremonini, la new entry più alta, mentre Sayf con Parlar d’amore scende dal #2 al #5.

# Titolo Artista Variazione
1 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari ▲ 5
2 Danceteria Madonna ▲ 1
3 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 2
4 Paparazzi Cesare Cremonini NEW
5 Parlar d’amore Sayf ▼ 3
6 Casini Marracash, Guè ▲ 1
7 Bass Persuades Miley Cyrus ▲ 8
8 Dedica Ernia ▲ 2
9 My Body Isn’t Ready SOMBR ▲ 3
10 Kintsugi Elisa ▼ 1
11 Amica Annalisa, Madame NEW
12 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▼ 7
13 Animal KATSEYE ▼ 2
14 Serenamente Juli, Bresh ▼ 1
15 Baby Steps Olivia Dean ▲ 3
16 Agitare coca cola Tommaso Paradiso ▼ 12
17 Magnetic THE BAUSA =
18 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio ▼ 10
19 TUTTO Ultimo NEW
20 Che Bella Vita (con Angelina Mango) ARIETE, Angelina Mango ▲ 3
21 PARTENOPE (feat. Serena Brancale, The Kolors) Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors ▼ 7
22 FLAMENCO PARANOIA Samurai Jay ▼ 6
23 Qualcosa per te Ligabue ▼ 2
24 Tu cosa fai questa sera Noemi ▼ 4
25 ANTIDROGA Emma, Fabri Fibra ▼ 3
26 On My Soul Bruno Mars ▲ 3
27 WHITE GIRL WASTED ANNA ▼ 8
28 Meraviglioso Errore Gianna Nannini ▼ 3
29 VITA MORTE MIRACOLI J-AX ▲ 5
30 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA ▼ 2
31 Lose Myself THE BAUSA ▼ 5
32 stupid song Olivia Rodrigo ▲ 6
33 Miss Italia Ditonellapiaga NEW
34 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▼ 7
35 Bossa Nostra GAIA ▼ 5
36 Still KAROL G, Bruno Mars =
37 Canto d’amore (con Marco Mengoni) Angelina Mango, Marco Mengoni ▼ 13
38 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro ▼ 7
39 Viajando Por El Mundo KAROL G, Manu Chao ▼ 7
40 Great Expectation SIENNA SPIRO ▼ 5
41 Sue Me Audrey Hobert ▲ 7
42 Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è Laura Pausini ▼ 3
43 detto tra noi Malika Ayane ▲ 1
44 La Città Degli Angeli Achille Lauro ▼ 3
45 Cabana Irama ▼ 5
46 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 1
47 M’AMA NON M’AMA Madame ▼ 14
48 Earrings Malcolm Todd ▼ 5
49 Silver Lines ANOTR, Emily Warren =
50 Maledetto me Fulminacci ▼ 8

Le altre new entry della Top 50 sono Annalisa e Madame al #11 con Amica, Ultimo al #19 con TUTTO e Ditonellapiaga al #33 con Miss Italia.

Tra i movimenti, Bass Persuades di Miley Cyrus sale dal #15 al #7. In discesa Agitare coca cola di Tommaso Paradiso, dal #4 al #16, e GENOVA E NAPOLI di ALFA e Gigi D’Alessio, dal #8 al #18.

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 39 2026

Il podio della Top 10 Indipendenti resta quello della scorsa settimana: Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr al #1, Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté al #2, GENOVA E NAPOLI al #3. Al #4 debutta Ultimo con TUTTO, la new entry più alta.

# Titolo Artista Variazione
1 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr =
2 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté =
3 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio =
4 TUTTO Ultimo NEW
5 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA =
6 Canto d’amore (con Marco Mengoni) Angelina Mango, Marco Mengoni ▼ 2
7 detto tra noi Malika Ayane =
8 Good Old Days Chris de Sarandy =
9 M’AMA NON M’AMA Madame ▼ 3
10 Silver Lines ANOTR, Emily Warren =

Sette posizioni su dieci restano invariate. Cambiano l’ingresso di TUTTO e le discese di Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, dal #4 al #6, e di M’AMA NON M’AMA di Madame, dal #6 al #9.

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.

Leggi anche

All Music Italia

Leggi anche

Locandina di Cremonini Amateur Live con teschio dorato su sfondo arancione, scritte bianche Cremonini Amateur Live

Cesare Cremonini a Londra con AMATEUR: anteprima live tre giorni prima dell'uscita, ospite il sassofonista di Bowie
Ernia, il trio Welo-Alvaro Soler-Roy Paci, Malika Ayane, Fred De Palma e Anna Castiglia, protagonisti delle Pagelle Nuovi Singoli del 4 settembre 2026

Pagelle Nuovi Singoli 4 settembre: Ernia e Anna Castiglia 8, Welo e Alvaro Soler la hit dell'estate (7 e mezzo)
I Pinguini Tattici Nucleari festeggiano con il trofeo la vittoria al Power Hits Estate 2026 all'Arena di Verona

Pinguini Tattici Nucleari vincono il Power Hits Estate 2026 con Sorry scusa lo siento
Cesare Cremonini suona una chitarra elettrica dorata davanti a una batteria dorata, su fondo bianco

Cesare Cremonini, AMATOUR si allarga: nuova data zero e altri concerti a Bologna e Milano
Cesare Cremonini con occhiali scuri e bastone da passeggio accanto a una figura con un teschio d'oro al posto della testa

Cesare Cremonini annuncia AMATEUR: "Scritto, suonato e registrato senza intelligenza artificiale"
Collage degli artisti dei tormentoni dell'estate 2026, con la freccia verde dei top e la freccia fucsia dei flop

Canzoni dell'estate 2026, top e flop: un solo disco di platino su oltre quaranta brani lanciati
I dieci finalisti della Canzone dell’Estate 2026 di All Music Italia: Emma e Fabri Fibra, Angelina Mango con Marco Mengoni, Settembre, TRIGNO ed Ermal Meta, Fred De Palma con Anitta ed Emis Killa, Nicolò Filippucci, Luk3 e Cris Lora, Sal Da Vinci, Ultimo e Noemi

Canzone dell'Estate 2026, la finale: le 10 più votate, scegli la vincitrice
Classifica EarOne settimana 34 2026: Emma e Fabri Fibra, Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors, Madonna

Classifica EarOne settimana 34 2026: Emma e Fabri Fibra strappano la vetta a Noemi

Articoli più letti

Ultimo durante il concerto di Tor Vergata nell'immagine del test "Quale canzone di Ultimo sei?" di All Music Italia 1

Quale canzone di Ultimo ti rappresenta? Fai il test
Marco Mengoni con una cornetta telefonica accanto a un telefono nero, nel progetto Allo Sbagliato 2

Marco Mengoni diventa direttore creativo di Allo Sbagliato, il nuovo offline club di Milano
La giuria di X Factor 2026 al tavolo delle Audizioni all'Allianz Cloud, nella terza puntata 3

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della terza puntata delle Audizioni
Radio Date 25 settembre 2026: tutti i nuovi singoli del New Music Friday 4

Radio Date 25 settembre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana
Luciano Ligabue durante il tour La Notte di Certe Notti nei palasport 2026 5

Ligabue riparte da Verona: la nuova scaletta del tour nei palasport
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
I giudici di X Factor 2026 Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama al tavolo della giuria durante le Audizioni 7

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della seconda puntata delle Audizioni
Ultimo annuncia il concerto evento La favola per sempre a Roma Tor Vergata il 4 luglio 2026 sold out 8

Ultimo a Tor Vergata: scaletta ufficiale de La Favola per sempre, il concerto dei record
Sfera Ebbasta nella foto promozionale di Lontano, primo singolo da Purosangue 9

Sfera Ebbasta, Lontano è il primo estratto da Purosangue
Alfa sdraiato sul palco fra i coriandoli con il microfono in mano, il cantautore del Tempo al tempo tour 2027 10

Alfa, dall’Arena di Verona ai palazzetti: il Tempo al tempo tour 2027 in cinque città

Cerca su A.M.I.