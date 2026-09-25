La classifica radio EarOne della settimana 39 del 2026, dal 18 al 24 settembre, cambia ancora numero uno tra le canzoni più trasmesse in radio: Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari sale dal #6 al #1, alla quinta settimana di presenza.

Tolgono la vetta a Peggy Gou e Ayra Starr, che con Wo, man scendono al #3 dopo il primo posto della classifica EarOne della settimana scorsa. Madonna risale al #2 con Danceteria. La new entry più alta è di Cesare Cremonini, che debutta al #4 con Paparazzi.

È il quinto numero uno diverso in cinque settimane. Nelle quattro precedenti si erano alternati Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni (settimana 35), Parlar d’amore di Sayf (36), Danceteria di Madonna (37) e Wo, man (38).

Classifica radio EarOne Top 50 settimana 39 2026

Goya guida la Top 50 davanti a Danceteria e Wo, man. Con Paparazzi al #4 entra subito in Top 5 Cesare Cremonini, la new entry più alta, mentre Sayf con Parlar d’amore scende dal #2 al #5.

# Titolo Artista Variazione 1 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari ▲ 5 2 Danceteria Madonna ▲ 1 3 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 2 4 Paparazzi Cesare Cremonini NEW 5 Parlar d’amore Sayf ▼ 3 6 Casini Marracash, Guè ▲ 1 7 Bass Persuades Miley Cyrus ▲ 8 8 Dedica Ernia ▲ 2 9 My Body Isn’t Ready SOMBR ▲ 3 10 Kintsugi Elisa ▼ 1 11 Amica Annalisa, Madame NEW 12 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▼ 7 13 Animal KATSEYE ▼ 2 14 Serenamente Juli, Bresh ▼ 1 15 Baby Steps Olivia Dean ▲ 3 16 Agitare coca cola Tommaso Paradiso ▼ 12 17 Magnetic THE BAUSA = 18 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio ▼ 10 19 TUTTO Ultimo NEW 20 Che Bella Vita (con Angelina Mango) ARIETE, Angelina Mango ▲ 3 21 PARTENOPE (feat. Serena Brancale, The Kolors) Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors ▼ 7 22 FLAMENCO PARANOIA Samurai Jay ▼ 6 23 Qualcosa per te Ligabue ▼ 2 24 Tu cosa fai questa sera Noemi ▼ 4 25 ANTIDROGA Emma, Fabri Fibra ▼ 3 26 On My Soul Bruno Mars ▲ 3 27 WHITE GIRL WASTED ANNA ▼ 8 28 Meraviglioso Errore Gianna Nannini ▼ 3 29 VITA MORTE MIRACOLI J-AX ▲ 5 30 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA ▼ 2 31 Lose Myself THE BAUSA ▼ 5 32 stupid song Olivia Rodrigo ▲ 6 33 Miss Italia Ditonellapiaga NEW 34 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▼ 7 35 Bossa Nostra GAIA ▼ 5 36 Still KAROL G, Bruno Mars = 37 Canto d’amore (con Marco Mengoni) Angelina Mango, Marco Mengoni ▼ 13 38 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro ▼ 7 39 Viajando Por El Mundo KAROL G, Manu Chao ▼ 7 40 Great Expectation SIENNA SPIRO ▼ 5 41 Sue Me Audrey Hobert ▲ 7 42 Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è Laura Pausini ▼ 3 43 detto tra noi Malika Ayane ▲ 1 44 La Città Degli Angeli Achille Lauro ▼ 3 45 Cabana Irama ▼ 5 46 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 1 47 M’AMA NON M’AMA Madame ▼ 14 48 Earrings Malcolm Todd ▼ 5 49 Silver Lines ANOTR, Emily Warren = 50 Maledetto me Fulminacci ▼ 8

Le altre new entry della Top 50 sono Annalisa e Madame al #11 con Amica, Ultimo al #19 con TUTTO e Ditonellapiaga al #33 con Miss Italia.

Tra i movimenti, Bass Persuades di Miley Cyrus sale dal #15 al #7. In discesa Agitare coca cola di Tommaso Paradiso, dal #4 al #16, e GENOVA E NAPOLI di ALFA e Gigi D’Alessio, dal #8 al #18.

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 39 2026

Il podio della Top 10 Indipendenti resta quello della scorsa settimana: Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr al #1, Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté al #2, GENOVA E NAPOLI al #3. Al #4 debutta Ultimo con TUTTO, la new entry più alta.

# Titolo Artista Variazione 1 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr = 2 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté = 3 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio = 4 TUTTO Ultimo NEW 5 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA = 6 Canto d’amore (con Marco Mengoni) Angelina Mango, Marco Mengoni ▼ 2 7 detto tra noi Malika Ayane = 8 Good Old Days Chris de Sarandy = 9 M’AMA NON M’AMA Madame ▼ 3 10 Silver Lines ANOTR, Emily Warren =

Sette posizioni su dieci restano invariate. Cambiano l’ingresso di TUTTO e le discese di Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, dal #4 al #6, e di M’AMA NON M’AMA di Madame, dal #6 al #9.