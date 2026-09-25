La classifica radio EarOne della settimana 39 del 2026, dal 18 al 24 settembre, cambia ancora numero uno tra le canzoni più trasmesse in radio: Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari sale dal #6 al #1, alla quinta settimana di presenza.
Tolgono la vetta a Peggy Gou e Ayra Starr, che con Wo, man scendono al #3 dopo il primo posto della classifica EarOne della settimana scorsa. Madonna risale al #2 con Danceteria. La new entry più alta è di Cesare Cremonini, che debutta al #4 con Paparazzi.
È il quinto numero uno diverso in cinque settimane. Nelle quattro precedenti si erano alternati Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni (settimana 35), Parlar d’amore di Sayf (36), Danceteria di Madonna (37) e Wo, man (38).
Classifica radio EarOne Top 50 settimana 39 2026
Goya guida la Top 50 davanti a Danceteria e Wo, man. Con Paparazzi al #4 entra subito in Top 5 Cesare Cremonini, la new entry più alta, mentre Sayf con Parlar d’amore scende dal #2 al #5.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Goya
|Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari
|▲ 5
|2
|Danceteria
|Madonna
|▲ 1
|3
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|▼ 2
|4
|Paparazzi
|Cesare Cremonini
|NEW
|5
|Parlar d’amore
|Sayf
|▼ 3
|6
|Casini
|Marracash, Guè
|▲ 1
|7
|Bass Persuades
|Miley Cyrus
|▲ 8
|8
|Dedica
|Ernia
|▲ 2
|9
|My Body Isn’t Ready
|SOMBR
|▲ 3
|10
|Kintsugi
|Elisa
|▼ 1
|11
|Amica
|Annalisa, Madame
|NEW
|12
|Movin’ To The Sun
|HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté
|▼ 7
|13
|Animal
|KATSEYE
|▼ 2
|14
|Serenamente
|Juli, Bresh
|▼ 1
|15
|Baby Steps
|Olivia Dean
|▲ 3
|16
|Agitare coca cola
|Tommaso Paradiso
|▼ 12
|17
|Magnetic
|THE BAUSA
|=
|18
|GENOVA E NAPOLI
|ALFA, Gigi D’Alessio
|▼ 10
|19
|TUTTO
|Ultimo
|NEW
|20
|Che Bella Vita (con Angelina Mango)
|ARIETE, Angelina Mango
|▲ 3
|21
|PARTENOPE (feat. Serena Brancale, The Kolors)
|Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors
|▼ 7
|22
|FLAMENCO PARANOIA
|Samurai Jay
|▼ 6
|23
|Qualcosa per te
|Ligabue
|▼ 2
|24
|Tu cosa fai questa sera
|Noemi
|▼ 4
|25
|ANTIDROGA
|Emma, Fabri Fibra
|▼ 3
|26
|On My Soul
|Bruno Mars
|▲ 3
|27
|WHITE GIRL WASTED
|ANNA
|▼ 8
|28
|Meraviglioso Errore
|Gianna Nannini
|▼ 3
|29
|VITA MORTE MIRACOLI
|J-AX
|▲ 5
|30
|Talk To You
|ANOTR, 54 ULTRA
|▼ 2
|31
|Lose Myself
|THE BAUSA
|▼ 5
|32
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|▲ 6
|33
|Miss Italia
|Ditonellapiaga
|NEW
|34
|Sorry Scusa Lo Siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 7
|35
|Bossa Nostra
|GAIA
|▼ 5
|36
|Still
|KAROL G, Bruno Mars
|=
|37
|Canto d’amore (con Marco Mengoni)
|Angelina Mango, Marco Mengoni
|▼ 13
|38
|Per noi (feat. Achille Lauro)
|Geolier, Achille Lauro
|▼ 7
|39
|Viajando Por El Mundo
|KAROL G, Manu Chao
|▼ 7
|40
|Great Expectation
|SIENNA SPIRO
|▼ 5
|41
|Sue Me
|Audrey Hobert
|▲ 7
|42
|Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è
|Laura Pausini
|▼ 3
|43
|detto tra noi
|Malika Ayane
|▲ 1
|44
|La Città Degli Angeli
|Achille Lauro
|▼ 3
|45
|Cabana
|Irama
|▼ 5
|46
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|▼ 1
|47
|M’AMA NON M’AMA
|Madame
|▼ 14
|48
|Earrings
|Malcolm Todd
|▼ 5
|49
|Silver Lines
|ANOTR, Emily Warren
|=
|50
|Maledetto me
|Fulminacci
|▼ 8
Le altre new entry della Top 50 sono Annalisa e Madame al #11 con Amica, Ultimo al #19 con TUTTO e Ditonellapiaga al #33 con Miss Italia.
Tra i movimenti, Bass Persuades di Miley Cyrus sale dal #15 al #7. In discesa Agitare coca cola di Tommaso Paradiso, dal #4 al #16, e GENOVA E NAPOLI di ALFA e Gigi D’Alessio, dal #8 al #18.
Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 39 2026
Il podio della Top 10 Indipendenti resta quello della scorsa settimana: Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr al #1, Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté al #2, GENOVA E NAPOLI al #3. Al #4 debutta Ultimo con TUTTO, la new entry più alta.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|=
|2
|Movin’ To The Sun
|HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté
|=
|3
|GENOVA E NAPOLI
|ALFA, Gigi D’Alessio
|=
|4
|TUTTO
|Ultimo
|NEW
|5
|Talk To You
|ANOTR, 54 ULTRA
|=
|6
|Canto d’amore (con Marco Mengoni)
|Angelina Mango, Marco Mengoni
|▼ 2
|7
|detto tra noi
|Malika Ayane
|=
|8
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|=
|9
|M’AMA NON M’AMA
|Madame
|▼ 3
|10
|Silver Lines
|ANOTR, Emily Warren
|=
Sette posizioni su dieci restano invariate. Cambiano l’ingresso di TUTTO e le discese di Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, dal #4 al #6, e di M’AMA NON M’AMA di Madame, dal #6 al #9.
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.